Leipzig

Das Deutsch-Rap-Jahr 2022 startet fulminant: Zuerst beweist OG Keemo Anfang Januar auf „Mann beisst Hund“, dass Gangster-Rap weiterhin im Stande ist, neben großen Tönen auch gesellschaftskritische anzuschlagen. Und zum Monatsende legt Rapper Amewu eben mal eine der technisch versiertesten und wortgewandtesten Platten vor, die der deutsche Sprechgesang in den vergangenen Jahren gesehen hat.

Abgesehen vom Verzicht auf die trendige Stimmverzerr-Software Auto-Tune könnten beide Alben aber kaum unterschiedlicher sein. Wo sich OG Keemo lyrisch in die schmutzigen Ecken düsterer Hinterhofgassen begibt, leuchten Amewus Texte auf die Conditio humana der modernen Leistungsgesellschaft aus. „Haben oder Sein“ heißt diese LP, und schon der Titel offenbart das grundlegende Problem, dem sich der Rapper hierauf widmet: die immer drastischere Definition des Individuums über Besitz – und dessen destruktive Wirkung.

„Verwechsle mich nicht mit dem Rest der Idioten“

„Zwischen Selbstoptimierung, Gewinnmaximierung und Statussymbolen / wachsen psychische Leiden für physischen Leiden im Wandel mit Gratissymptomen / Bist du schon so tief drin / dass du denkst, das Ganze hat nen tieferen Sinn?“, heißt es da auf dem Titeltrack, der den Mittel- und Höhepunkt der 43 Minuten bildet und um den die anderen Songs wie Planeten kreisen. Jeder ist ein kleines Ökosystem mit eigener Atmosphäre.

Der von Hit-Hats gepeitschten „Erste Zeilen“ etwa dreht sich um die vielfältigen Folgen des Texteschreibens auf die eigene Verfassung; „Plastikstrand“ mit seiner traumartigen, surrealen Stimmung widmet sich wiederum dem Druck der Gesellschaft auf den Einzelnen. Und ein wenig Spaß, dezentes Posen sowie eine kritische Bestandsaufnahme des deutschen Raps dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Ergebnis ist die energiegeladene Nummer „Hadouken“, samt klarem Statement: „Ich mache Rap, bis ich tot bin / verwechsle mich nicht mit dem Rest der Idioten.“ Als das kombiniert Amewu mit einer glasklaren Aussprache, beeindruckenden Reimstrukturen einem beinahe erschlagend großen Wortschatz.

Zehn Jahre seit dem letzten Album vergangen

Ganze zehn Jahre mussten Fans seit dem zweiten Album „Leidkultur“ auf ein neues Tonträger-Lebenszeichen des Wortakrobaten warten (in denen er unter anderem an der Berliner Schaubühne die Neuinszenierung von „Rückkehr nach Reims“ mitschrieb und spielte), und wenn „Haben oder Sein“ eines unmissverständlich deutlich macht, dann dass sich bei Amewu in dieser Zeit viel angestaut hat, das es zu verarbeiten gilt. Das Ergebnis ist eine puristische Rap-Platte, die die Genre-Latte für 2022 verdammt hoch ansetzt.

Cover von Amewus drittem Album "Haben oder Sein". Quelle: Amewuga

Von Christian Neffe