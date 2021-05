Leipzig

Als wissender Flaneur hat sich der Dramaturg, Lehrer und Musikpublizist Hagen Kunze (geboren 1973) bereits als Herausgeber des großen Jubiläumsbuchs „200 Jahre Opernchor Leipzig“ und des Bandes „Thomanerchor Leipzig zwischen 1928 und 1950“ in der Geschichte des Leipziger Musiklebens und dessen weltweiter Wirkung bewegt. Nun legt er nach mit seinem „Gesang vom Leben“.

Der Titel der Neuerscheinung macht Sighard Gilles Deckenfresko im Neuen Gewandhaus zur Kuppel von Kunzes „Biografie der Musikmetropole Leipzig“. Ausgehend von dieser visuellen Sinfonie für die hochmusikalische Großstadt entwirft Kunze auf 300 Seiten ein Panorama kulturpolitischer und künstlerischer Entwicklungen vom Thomanerchor im Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit. Umschlag und Inhalt erfüllen alle Voraussetzungen, dass dieser Band neben der obligaten Leipziger Lerche eine repräsentative Gabe der Musikstadt für gastierende Meisterinterpreten und Ehrengäste sein kann.

Bachs Burnout und Regers Drogensucht

Locker springt Kunze in drei Teilen, deren Zäsuren er an den Schwellen zum 19. und zum 20. Jahrhundert setzt, zwischen den Epochen – fast immer konform mit den Maximen der Marken der Musikstadt von Bachfest bis Wagner22. Kunze skizziert die während der ersten Wachstumsexplosion im späten 19. Jahrhundert stattfindenden Weichenstellungen für den Musikbetrieb. Beispielhaft zeigt er den Status-Wandel des Gewandhauskapellmeisters Arthur Nikisch vom an der Scholle haftenden Dirigenten zum Reisestar und die Bedeutung der Leipziger Musikverlage Breitkopf, Hofmeister und Peters für die weltweite Verfügbarkeit des klassischen Standardrepertoires in Konzert, Schule und Heim.

Kunze reflektiert „Bachs Burnout“. Er hält kurz inne beim Singspiel-Komponisten Johann Adam Hiller. Er würdigt das Neue Theater unter Angelo Neumann als eine der wichtigsten Wagner-Bühnen neben Bayreuth sowie Kurt Masur und die Nachwendezeit. Man erfährt, dass Johannes Brahms lieber doch nicht Thomaskantor werden wollte, und Bedenkliches wie Max Regers Morphium-Abhängigkeit.

Der Opportunismus des Hermann Abendroth

Mit engagierter Deutlichkeit skizziert Kunze den andienenden Opportunismus des Gewandhauskapellmeisters Hermann Abendroth im Nationalsozialismus und als Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Leipzig (heute MDR-Sinfonieorchester) in der DDR wie das Gedenken an Gustav Brecher, der die Leipziger Oper vor 1933 an die Spitze der Moderne katapultiert hatte und dem die Oper Leipzig ihr Festivalprojekt Wagner22 widmet.

Auf einiges, was den individuellen Puls der Musikmetropole an den Rändern des institutionalisierten Spartendenkens ausmacht, musste Kunze verzichten – etwa das Musikleben der Alten Synagoge und der katholischen Propsteigemeinde. Kunze erwähnt das Haus Dreilinden nur als Ersatzspielstätte der Bühnen Leipzig vor der Eröffnung des Opernhauses am Augustusplatz und plädiert für den unterschätzten Albert Lortzing.

Hagen Kunzes „Gesang vom Leben“ informiert und unterhält

Das Operettentheater am Thomasring im heutigen Schauspielhaus und die Musikalische Komödie als eines der nur zwei deutschen Repertoiretheater für Operette und Musical bleiben unerwähnt. Es fehlen Solitäre wie der Orgelkomponist Sigfrid Karg-Elert und die in Leipzig geborene Johanna Magdalena Beyer, die allerdings erst im fernen Amerika bei John Cage mit elektroakustischen Kompositionen zum Zug kam. Neben Clara Schumann, Anna Magdalena Bach oder Annette Humpe, der Produzentin von „Die Prinzen“, ist Kunzes Musikbiografie über weite Strecken frauenfrei.

Dafür wird man bis zur Reibung der historisch informierten Aufführungspraxis an gewichtigen Leipziger Bach-Tradition unterhaltsam informiert. Betrachtungssprünge zu Spätfolgen lange zurückliegender Entscheidungen und die Gegenüberstellung vergleichbarer Konstellationen zu verschiedenen Zeiten machen Kunzes Ausführungen äußerst lebendig.

Hagen Kunze: Gesang vom Leben. Biografie der Musikmetropole Leipzig. Henschel, 336 S., 25 Euro.

Von Roland H. Dippel