Leipzig

„Kinder sind fein raus. Sie dürfen an etwas glauben, ohne Ärger zu bekommen. An Monster zum Beispiel. Das liegt daran, dass es beim Glauben bleibt. Wissenschaftler hingegen wollen beweisen. Sie wollen zeigen, dass sie etwas können, was Gott nicht auf die Reihe gekriegt hat. Monster zum Beispiel.

In diesem Sinn weckt nun eine Nachricht aus unruhigen Träumen. Japan, so heißt es, erlaube die Geburt von Mischwesen aus Mensch und Tier. Schon sieht man sie vor sich: Meerjungfrauen, Zentauren, eine Sphinx ...

Schon glaubt man, darin die Konsequenz von Optimierungswahn und Individualisierungssucht zu erkennen. Doch dann liest man, dass es fürs Erste darum geht, menschliche Organe in Tieren zu züchten, um später Menschen zu helfen, die auf eine Organspende warten.

Fleißig, fruchtbar, treu

Einerseits. Andererseits hat auch diese Medaille zwei Seiten und diese Chimäre zwei Köpfe. Weshalb der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von einem „ethischem Megaverstoß“ spricht. Wenn Tiere mit menschlichen Organen gezüchtet würden, sei der Weg nicht mehr weit, auch Menschen mit tierischen Eigenschaften auszustatten. Mit dem Fleiß der Biene vielleicht? Der Fruchtbarkeit des Kaninchens? Der Treue des Hundes?

Wie es aussieht, sind die Experimente schon weiter fortgeschritten als viele zu befürchten hoffen, wurden Gene des Pfaus im Menschen untergebracht, sind einige halb Geier und andere halb Wurm.

Das Risiko, Mensch-Tier-Chimären entstehen zu lassen, liege technisch bei Null, versicherte das japanische Wissenschaftsministerium. Ein Sprecher soll bei diesen Worten gegurrt und dann den Kopf in den Sand gesteckt haben.

Von Janina Fleischer