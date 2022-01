Leipzig

Für viele klingt inzwischen das Leben auf dem Land nach Verheißung. Doch die Städte sind es, die sozialen Aufstieg versprechen und Gemeinschaft, die Integration von Zugezogenen und Arbeitssuchenden. In der Stadt zu wohnen und zu arbeiten, berechtigt zu der Hoffnung, ein interessiertes Gegenüber zu finden und gleichzeitig Unsichtbarkeit in der Masse.

Ob und wie diese Erwartungen (noch) erfüllt werden – darum geht es im zweitägigen Symposium „The Future of Cities. Not for Granted“. Es findet am 28. und 29. Januar in der Halle 14 auf dem Leipziger Spinnereigelände statt. Experten der Sparten Stadtplaung, Sozialwissenschaft, Architektur und Kunstgeschichte diskutieren über zukunftsweisende Modelle des Städtebaus.

Ausstellung „Nosso Caminho“ in der „Niemeyer Sphere“

Sie gehen Fragen nach wie: Verspekulieren wir die Zukunft unserer Städte? Was kann die Architektur in Verbindung mit Stadtplanung und im Austausch mit der Bevölkerung zu einer neuen Kultur des Zusammenlebens beitragen, die die Herausforderungen durch Klimawandel, Migration und Digitalisierung zusammendenkt?

Am 28. Januar geht es nach dem Eröffnungsvortrag der Architekturtheoretikerin Ines Weizman (16.30 Uhr) sprechen Sozialwissenschaftler Andrej Holm, Stadtforscherin Elke Krasny und Stephan Sigrist, Gründer des Think Tanks W.I.R.E., über „Herausforderungen des Städtischen“ (ab 17.30 Uhr). Der Samstag beginnt mit einem Besuch der Gruppenausstellung „Nosso Caminho“ in der „Oscar Niemeyer Sphere“ (9.30 Uhr), bevor „Leitbilder – Zukunft für die Stadt“ (10.30 Uhr) diskutiert werden und „Prozesse – Methodische Aspekte und Instrumente“ (13 Uhr).

Info: Das Symposium findet hybrid statt, d.h. vor Ort in Präsenz und auch online; Infos und Karten: www.halle14.org/veranstaltungen

Von LVZ