Halligalli bis der Arzt kommt: „Sonnenflammen“ in Bayreuth

Leipzig

Ohne Festspiele bietet die Bayreuther Innenstadt in diesem Sommer ein ungewohnt entspanntes Bild. Das pianopianissimo-musiktheater musste zwar schweren Herzens auf seine Vorstellungen von „Rainulf und Adelasia“ verzichten, realisierte allerdings mit tollkühnem Mut am Wochenende zwei Vorstellungen des Musikdramas „Sonnenflammen“, Siegfried Wagners opus 8.

Nach starken Anfangserfolgen konnten sich die 18 Opern des einzigen Sohns von Richard und Cosima Wagner, des Festspielleiters und Großvaters von Katharina Wagner nicht behaupten. Jetzt schaut es aber danach aus, als würden sich die kleinen Siegfried-Wagner-Festspiele im Schatten der großen Richard-Wagner-Festspiele Bayreuths konsolidieren – ab 2023 in der dann nach gründlicher Restaurierung wieder eröffneten Stadthalle.

Anzeige

Schwere menschliche Verluste

In Bayreuth gab es die erste szenische Aufführung von „Sonnenflammen“ seit dem Zweiten Weltkrieg. Das schmal subventionierte Unterfangen war im Vorfeld durch zwei schwere menschliche Verluste gefährdet: Am 10. November starb der Dirigent Werner Andreas Albert, der bei Klassiklabel cpo eine beachtliche Reihe von Werken Siegfried Wagners eingespielt hat und „Sonnenflammen“ hätte leiten sollen.

Weitere LVZ+ Artikel

Am 26. Juli wurde der Tenor Johannes Föttinger kurz vor Probenbeginn in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Veranstalter widmeten die Produktion nun den beiden wichtigen Mitstreitern der Siegfried-Wagner-Renaissance.

Zwischen Verhaltenstherapie und Kostümball.

Mit intelligenter Verspieltheit, gekonnter Selbstironie und der Liebe des Enthusiasten näherte sich Peter P. Pachl dem von Siegfried in Vater Richards Manier getexteten und vertonten Opus. Und sinnig verortete er es im ehemaligen Kino Reichshof, wo Siegfried mit seiner Ehefrau Winifred oder Freunden möglicherweise den ein oder anderen Film gesehen hatte. Bei Pachl verhalten sich alle Figuren, als seien sie ständig auf dem Sprung zwischen Verhaltenstherapie und Kostümball.

Ein karnevalesker Theatercoup sind Christian Bruns’ Kostüme. Antike prallt auf Ramsch, Comedy auf Genie. Hinter bunten Stäben treibt Robert Pflanz Videospots in den Geschwindigkeitsrausch. Schließlich gehen alle unter Atompilz und Atemmaske zugrunde. Dieses Stage Design wirkt klug in seiner improvisierten Unfertigkeit und legitimiert die empfindliche Schmälerung von Siegfrieds Orchestersound durch die digitale Abmischung von Ulrich Leykam.

Bis das Problemfass überläuft

Toll treiben es die alten Byzantiner und die alten Franken. Geschlechtsverkehr wird allerdings häufiger zerredet als ausgeübt. Wenn es doch zu Paarungen kommt, vollziehen sich diese in Lieblosigkeit. Die byzantinische Partymeile ist trotzdem so aufgesext, wie man sich das als Leser von „Ein Kampf um Rom“ oder „Quo vadis“ vorstellt. Am besten versteht man noch Kaiserin Irene, die sich mit ihrem behinderten Sohn umbringt und als Geist pünktlich zur Menschheitsdämmerung wiederkehrt ( Rebecca Broberg).

Den Kreuzfahrer Fridolin – sicher kein Selbstporträt Siegfried Wagners – treibt es wegen außerehelicher Seitensprung-Zwischenfälle nach Byzanz. Fridolins neue Auserwählte Iris ( Julia Reznik) kann Männer aber nur aus räumlicher Distanz begehren. Deshalb schiebt sie dem an durch Reizüberflutung verursachter Bildungsferne leidenden Kaiser Alexios, den Uli Bützer als fast liebenswerten Hurrikan charakterisiert, ihre Freundin als Liebesgespielin zu.

Westliche Truppenbewegungen und nahöstliche Feierlaune bringen das Problemfass zum Überlaufen. Fridolin stirbt an symbolischem Sonnenstich und äußerst beeindruckend, weil Giorgio Valenta mit guter Gesangsschulung durch alle Tücken der Partie rudert und aussieht wie ein verlotterter Drachentöter.

Alles weniger schlimm

Die Darsteller tänzeln und machen Halligalli, bis der Arzt kommt. Pachls Inszenierung hat etwas von dem schrillen Spleen, mit dem die Studiobühne Bayreuth vor einigen Jahrzehnten ins überregionale Gerede kam. Bis jetzt ist dieser obsessive Geist, die Lust an provokativer Maskerade und durchtriebener Pseudonaivität also lebendig. Liebhaber gut abgehangener Opernschinken kommen bei dieser Inszenierung wenig und noch weniger mit Siegfried Wagners Opus 8 selbst auf ihre Kosten.

Bevor die Handlungskarre endgültig im apokalyptischen Schlamm steckt, setzt der Bayreuther Dichterkomponist Nr. 2 mehrere umgangssprachliche Wendungen oder schlichte Musikgesten, die alles ein bisschen weniger schlimm erscheinen lassen. So entkommt Siegfried dem raunenden Dampf. Das zeigt sich auch an der Figur des Narren Gomella, den sich William Wallace und Dirk Mestmacher nach dem Tod von Johannes Föttinger teilen. Dieser androgyne Spottvogel in Feinstrumpfhose ist gefährlich und deshalb so spannend wie Mime oder Herodes. Starker Applaus.

Szenische Vision mit digitalem Orchester Eigentlich sollte am 15. und 16. August Siegfried Wagners Sonnenflammen (op. 8, 1912) in der Inszenierung von Peter P. Pachl mit den Solisten des pianopianissimo-musiktheaters und dem Karlsbader Symphonieorchester unter der musikalischen Leitung von David Robert Coleman zur szenischen Erstaufführung im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth kommen.Aufgrund der aktuellen Krise und der fortdauernden Restriktionen mussten diese Aufführungen leider abgesagt werden. So gab es am Wochenende im Rahmen von Bayreuth Summertime eine reduzierte Version von Siegfried Wagners Sonnenflammen – mit den Solisten des pianopianissimo-musiktheaters, ohne Chor und Orchester – als Szenische Vision einer Oper mit dem digitalen Orchester von Ulrich Leykam auf der Kulturbühne Reichshof.

Von Roland H. Dippel