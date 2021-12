Das Theater als Illusionsmaschine: Joanne K. Rowlings „Harry Potter und das verwunschene Kind“ als deutschsprachige Erstaufführung in Hamburg. Eindrucksvoll ist vor allem die szenische Umsetzung.

Eindrucksvoll ist vor allem die szenische Umsetzung in John Tiffanys Inszenierung von „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Am Sonntag war in Hamburg Premiere. Quelle: Manuel Harlan