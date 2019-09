Hang zu Skulpturen beim Herbstrundgang in der Leipziger Baumwollspinnerei

Leipzig

Und plötzlich steht man im Trump Tower. Klar, dieser ist eigentlich auf der Fifth Avenue in New York, aber für die neue Ausstellung in der Leipziger Halle 14 wurde ein Raum des Gebäudes nachgebaut. Er war 2018 Schauplatz eines Projektes der Künstler-Gruppe „Indecline“ aus den USA.

Sie hatte sich in eine Suite eingemietet und sie heimlich in eine Gefängniszelle inklusive Trump-Double umgewandelt. Nach Bekanntwerden der Russland-Kontakte vor der Präsidentschaftswahl 2016 hätten manche erwartet, dass Trump bald hinter Gitter landen würde, sagt Michael Arzt, der Künstlerische Direktor der Halle 14.

Zur Galerie Trump kommt diesmal gleich mehrfach vor beim Leipziger Herbstrundgang. Für das Wochenende laden die Spinnereigalerien in neue Ausstellungen. Einige Werke darf man sogar anfassen.

Am Wochenende findet der traditionelle Herbstrundgang in der Baumwollspinnerei statt. Die meisten Galerien und Hallen präsentieren zu diesem Anlass neue Anstellungen und Projekte. Die Halle 14 blickt seit jeher kritisch auf Politik und Gesellschaft.

Regierungskritische Arbeiten

„In der neuen Ausstellung ‚die Enden der Freiheit‘ geht es nicht nur darum, besorgt auf bestehende Diktaturen zu schauen, denn auch Demokratien entwickeln sich momentan autoritär“, so Arzt. Darum sind neben den Projekten von „Indecline“ weitere regierungskritische Arbeiten aus Ländern wie Japan, China, der Türkei zu sehen – spannende Kunst mit spannenden Geschichten.

Auch in der Studio-Ausstellung der Halle 14 lohnt ein Besuch. Im Rahmen eines Austauschprogramms ist die griechische Kunststipendiatin Elma Petridou mit einem interaktiven Puzzle-Gemälde vertreten, das vom Besucher modifiziert werden kann. Ihr Kunstwerk besteht aus Magnetelementen, die auf einer Metallplatte angebracht sind.

Skulpturen aus Stoff und Leder

Hinter den Türen der Hallen auf der Baumwollspinnerei herrscht in diesen Tagen geschäftiges Treiben. Überall wird letzte Hand angelegt. Im „Laden fuer Nichts“ ist Kunst von Birgit Dieker zu sehen. Ihre Ausstellung unter dem Namen „All my pretty Ones“ zeigt organisch anmutende Skulpturen, größtenteils aus Stoff und Leder, die geschickt im Raum platziert eine eindrucksvolle Gesamtwirkung erzeugen. Das ist dem Galeristen auch wichtig, ihm gehe es bei jeder Schau um die Dynamik des Raumes, erläutert er, bevor er sich wieder an die Arbeit macht.

Josef Filipp stellt in seiner Galerie die aufstrebende Künstlerin Claudia Piepenbrock vor, 2016 mit dem Karin Hollweg Preis ausgezeichnet. Sie präsentiert ihre eigenwilligen begehbaren Skulpturen aus Metall und Schaumstoff, schafft Räume in Räumen und damit eine Abgrenzung von der Umwelt.

Neue Galeristen aus Taiwan

Der Fokus des Herbstrundgangs liegt dieses Jahr ganz klar auf Skulpturen. Die Jochen Hempel Galerie präsentiert Objekte von Benjamin Bergmann, und auch die Galerie Tobias Naehring stellt unter dem Titel „Der Pudding der Apokalypse“ Skulpturen von Wilhelm Klozek aus. Ebenfalls in der Galerie Eigen + Art sind Plastiken von Stella Hamberg zu sehen.

Ab Samstag kann außerdem die Ausstellung „Vacation“ in der AKI Gallery aus Taiwan besucht werden, die für ein Jahr in die Gastgalerie Halle 4 einzieht. Auf der Ausstellungsfläche von ASPN werden Installationen und Gemälde gezeigt, und die Galerie The Grass is Greener stellt unter dem Namen „STATION“ Bilder von Wolfram Ebersbach aus.

Spinnerei Herbstrundgang: Samstag 11–20 Uhr, Sonntag 11–16 Uhr,Spinnereistraße 7 in Leipzig

Von Pauline Szyltowski