Hardcore-Band COR rockt im UT Connewitz den Corona-Frust weg

Leipzig

Seltsam und selten ist das Gefühl, in diesen Tagen einen Club für ein Punkkonzert zu betreten. Sitzplatz, Abstand, kein Pogo – Disziplin passt normalerweise nicht zur Szene. Aber temporär einsichtig in die aktuelle Notwendigkeit lassen sich sowohl das UT Connewitz als auch die Rügener Hardcore-Punks COR am Samstagabend in die noch immer gewöhnungsbedürftige Situation ein.

Unter den aktuellen Bedingungen ausverkauft, wirken die luftig besetzten Reihen dennoch wie ein schlecht besuchtes Konzert und dürften finanziell auch genauso zu Buche schlagen. Immerhin kann der Abend stattfinden, die vorherigen Tourstationen Berlin und Dresden mussten wegen der steigenden Corona-Zahlen abgesagt werden. Zur Einstimmung präsentiert sich COR-Sänger Friedemann zunächst ruhiger, nämlich in seinem Liedermacher-Dasein. Als eine „Ohrfeige an die Menschheit“ bezeichnet er Corona und hofft, dass es wenigstens den einen oder anderen Lerneffekt auslöst.

Die Schwere unserer Zeit

Wie später COR, nur in melancholischen Gitarren-Chansons statt abgehackt dreschendem Hardcorepunk, besingt er die Schwere unserer Zeit zwischen Durchhalte- und Kampfeswille bis hin zur Vernunftmüdigkeit. „Friedensmüde“ heißt auch das neue COR-Album und umreißt mit dem Begriff den Zustand, in dem sich vor allem Wutbürger gerade zu befinden scheinen.

Frei von Wut ist der Punk Friedemann natürlich auch nicht, er mischt sie in seiner unverwechselbaren norddeutschen Schnauze jedoch immer mit Gewissen. So düster nachdenklich er dem Zustand der Welt nicht gerade die besten Aussichten attestiert, so wichtig ist für ihn gerade in diesen Tagen, nach vorn zu denken und weiterzumachen anstatt sich einzubuddeln.

Punk verteidigt Merkel

Und vor allem: „Nicht verbittern, bitte!“, damit wir es irgendwie schaffen, weiter miteinander zu reden und nicht übereinander herfallen. Friedemann ist bewusst, „am goldenen Arsch der Welt“ zu leben, mit Begriffen wie Heimat hadert er jedoch. Er fragt sich, wie man als Punk plötzlich dazu kommt, die Politik von Angela Merkel zu verteidigen. Dann sieht er Trump und Erdogan, Merz und Höcke und weiß es wieder.

Bei COR im Anschluss sind nicht nur die Ärmel von Friedemanns T-Shirt plötzlich stilecht abgerissen, es ist auch schnell das flaue Gefühl eines Corona-Konzerts wieder da. Denn je härter die Musik vor Sitzpublikum, desto größer die kognitive Dissonanz auf beiden Seiten: Hier fühlt man sich eingesperrt in seinem Drang, der Musik körperlichen Ausdruck zu verleihen, dort wirkt man wie ein auf der Bühne zappelnder Hofnarr vor dem König.

Hippies im Hardcore-Kostüm

Ein bisschen für alle Lärmtherapie ist es trotzdem. Denn bei COR ist Musik die Droge, Inhalt der Antrieb. Bei allem musikalisch befreienden Krach sind COR (und Friedemann) mittlerweile Haltung, Gewissen und Anspruch durch und durch. Vorbei die Tage, an denen sie noch ihr grippales Huhn besangen. Inzwischen ist es der kranke Zustand der Welt, der sie umtreibt, mitunter wirken sie fast wie Hippies im Hardcore-Kostüm. Da steckt recht viel Zeigefinger drin, aber immerhin drehen sie ihn auch gegen sich, wenn sie betonen: Wie primitiv der Mensch oft ist, merken sie jeden Tag an sich selbst.

Von Karsten Kriesel