Hardcore ist kein Tanztee – oder doch?

Leipzig

Predigten von Liebe, Familie und Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten Brüdern und Schwestern findet man für gewöhnlich im Gottesdienst. Wenn dabei jedoch kathartische Aggression in Form von sich an- und übereinander schmeißender Körper zu lauter Gitarrenmusik herrscht, ist man wohl eher auf einem Hardcore-Konzert. Denn die in den 1980ern aus dem Punk entstandene Szene lebt seit jeher vom Narrativ der Lärm-gestützten subkulturellen Zusammengehörigkeit über alle anderen Grenzen hinweg.

Das Publikum lässt sich Zeit

Und Hardcore ist kein Tanztee. Nur eine Hand voll Fans hat am Freitagabend im Werk 2 den vorgezogenen Beginn noch vor halb acht angenommen und der kurzfristig dazugekommenen Vorband Additional Time gelauscht. Dabei geben sich die vier Saarländer alle Mühe. Das Publikum jedoch lässt sich Zeit und erscheint so richtig vollzählig erst zwei Bands später in der schlussendlich gut gefüllten Halle A.

Unrühmliches Appetithäppchen

Eingeladen haben zwei altgediente Lieblinge der Leipziger Szene: Als Gastgeber fungiert das sich nach 22 Jahren als Open Air verabschiedete Endless-Summer-Festival. Eingeladen wurden die New Yorker Hardcore-Urgesteine Sick of it All, deren aktuelle Tour hochkarätige Freunde begleiten. Denn nachdem sich Additional Time ihres Schicksals als unrühmliches Appetithäppchen gefügt haben, sind die Kanadier Cancer Batsdran. In weiten Hosen und Punk-Shlump verbreiten sie reichlich 1990er-Flair, was sie mit einem Cover des Beastie-Boy-Hits „Sabotage“ kraftvoll untermauern.

So sehr bei Musik dieser Art „Hauptsache laut“ gelten mag, am fehlenden Dämmfleisch leidet dennoch im ersten Teil des Abends deutlich der Sound. Merklich voller wird es schließlich zuComeback Kid, die sich im oft sehr mit Lokalpatriotismus operierenden Hardcore augenzwinkernd mit „no coast“ lokalisieren. Im kanadischen New-School-Tempo bricht sich dann auch der bis dato zurückgehaltene Bewegungsdrang Bahn.

Sänger muss nicht lange bitten

Außerdem sorgen sie, passend zum Bandnamen, für eine merkliche Verjüngung im Publikum, was in der Szene gerade durch den schwer angesagten Metal-Core befeuert wird, den Comeback Kid ebenfalls bedienen. Aber auch die klassischen, später beiSick of it Allnoch exzessiv erklingenden, synkopisch wechselnden Riffs und der locker gezupfte sägende Bass dröhnen hier schon.

Sick-of-it-All-Sänger Lou Koller muss schließlich die vor der Tür fröstelnden Raucher nicht lang bitten, schnell schiebt sich der Tross während der ersten Klänge Richtung Bühne und frönt fortan Wall of Death, Pogo und Co. Auf der Bühne derwischt vor allem Lous Bruder Pete mit seiner Gitarre sprunghaft hin und her.

Geliebtes Conne Island

Den Zusammenhalt zwischen Band und Fans stört ein wenig der eher Hardcore-untypische Bühnengraben, mit Stage Diving wird man warten müssen, bis Sick of it All wieder auf Clubtour ihr geliebtes Conne Island heimsuchen.

Euphorisch, aber kurz

Die selbst seit 1986 wegweisenden Szene-Helden bauen Reminiszenzen an Vorbilder ihrerseits ein, ihr aktueller Hit „That Crazy White Boy Shit“ ist den Afro-Punk-Königen der Bad Brains gewidmet. Energie und Euphorie stimmen zwar, aber als sich kurz vor elf, nach nur einer knappen Stunde Sick oft It All schon das große Ausgangstor der Halle öffnet, kommt einem der eigentlich euphorische Abend dann am Ende doch kurz wie Tanztee vor.

Von Karsten Kriesel