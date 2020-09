Hat MDR-Programmdirektorin Katja Wildermuth gute Chancen, Intendantin des BR zu werden?

Leipzig

Wenn der Buschfunk rauscht, dann lärmt er meist laut. Bei Katja Wildermuth blieb er zwar leise, aber doch hörbar. Wurde sie am 1. April 2019 von Hamburg (Kulturchefin Norddeutscher Rundfunk) nach Halle ( Funkhaus MDR) zurückgeholt, um mal Nachfolgerin von Karola Wille als Intendantin zu werden?

Deren zweite Amtszeit endet 2022. Dann ist die Juristin an der Spitze des Mitteldeutschen Rundfunks 63 und war elf Jahre im Amt. Könnte durchaus sein, dass es ihr dann reicht. Amtsvorgänger Udo Reiter hatte sich in etwas höherem Alter noch mal wählen lassen, ging aber vier Jahre vorm Ende der Intendanz mit 67 Jahren.

Anzeige

Eine von drei

Es gab ja auch durchaus Zeichen im MDR, die auf eine Übergabe von Frau an Frau deuteten. So war es etwas überraschend, als Ende letzter Woche die Nachricht eintraf: Katja Wildermuth ist eine von drei Kandidatinnen und Kandidaten für den Intendanten-Posten des Bayerischen Rundfunks in München. Das wird man nicht per eigener Bewerbung. Dafür wird man vom Rundfunkrat, er hat 50 Mitglieder, vorgeschlagen.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein Signal, zumal die 55-Jährige vom MDR die einzige Frau ist und dem BR-Netzwerk der Frauen ein nicht geringer Einfluss zugeschrieben wird. Die Konkurrenten für Katja Wildermuth um den Job sind Albrecht Frenzel, Verwaltungsdirektor des BR, und Christian Vogg, Leiter Dokumentation/Archive und Chief Data Officer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Schweiz. Seine Chefin dort ist Nathalie Wappler-Hagen, Vorgängerin von Katja Wildermuth im halleschen Haus.

Erfahrung mit Trimedialität

Weil Intendant Ulrich Wilhelm in München nicht wieder zur Wahl antritt, hat der Bayerische Rundfunk nun die Chance, erstmals nach 71 Jahren von einer Frau geleitet zu werden. Dort läuft seit Sommer 2020 der trimediale Umbau, den der MDR schon so gut wie hinter sich hat. Also die Vernetzung von Fernsehen, Hörfunk und digitalen Angeboten.

Darin hat Katja Wildermuth Erfahrung. Mit München sowieso. Dort studierte die Berlinerin Geschichte, Deutsch und Sozialkunde, war Dozentin am Institut für Alte Geschichte der Maximilians-Universität, promovierte, kam 1994 zum Mitteldeutschen Rundfunk, arbeitete für Magazine und wurde 2004 Leiterin der Redaktion Geschichte und Gesellschaft.

Den richtigen Riecher

In dem Job hat sie so einiges bewegt, dem MDR internationale Ausstrahlung gebracht, das Geschichtsmagazin „Barbarossa“ zur „Zeitreise“ mit multimedialer App umgebaut, die MDR Topnews zu 100 Jahre Völkerschlacht verantwortet, den Dokumentarfilm gefördert („ Neo Rauch“, „ Gerhard Richter Painting“).

Immer wieder besaß sie den richtigen Riecher, früh in internationale Erfolgsproduktionen einzusteigen – von „Night will fall“ (Geschichte des Films über die KZ-Befreiungen) bis „Geheimsache Ghettofilm“ ( Warschau 1942). Mit dem tierisch irrwitzigen„Mauerhase“ kam sie 2010 bis zur Oscar-Nominierung. Dass die Geschichte Mitteldeutschlands ohne jede Notwendigkeit eingestellt wurde, dafür konnte Katja Wildermuth nichts. Da war sie schon, seit Ende 2016, Kulturchefin des NDR in Hamburg.

Die einfache Mehrheit genügt

Kaum war sie letztes Jahr zurückgekehrt ins MDR-Gebiet, da startete sie schon ein multimediales Projekt um die friedliche Revolution: zwei Dutzend Archiv-Zeugnisse (Dokfilme, Zeitdokumente) von 1989 bis 1991, in die Mediathek eingestellt.

Nun also ein zweiter Weggang? Schlecht stehen die Aussichten für die Wahl am 22. Oktober jedenfalls nicht – die einfache Mehrheit von 26 Stimmen genügt. Der eine ihrer Konkurrenten ist Beamter, der andere Digitalisierer, beide allerdings mit journalistischer Erfahrung. Der eine wenig, der andere mehr.

Für Katja Wildermuth spricht die Kompetenz in all dem, was das Medium ausmacht: erfolgreiche Ideen für Inhalte, die jeder der Ausspielwege braucht. Reizvoll ist der Job ohnedies: Der BR-Etat liegt bei über einer Milliarde Euro. Der MDR bringt es nur auf etwas mehr als die Hälfte. Gerecht wäre die Wahl außerdem: Schließlich kam der erste MDR-Intendant Udo Reiter im Jahr 1991 als Aufbauhelfer aus München – vom BR.

BR in Zahlen und Fakten Der Bayerische Rundfunk ( BR) ist die viertgrößte Anstalt der ARD. Er betreibt zehn Hörfunk- und zwei Fernsehprogramme, digitale Plattformen, zwei Orchester, einen Chor. Mit B5 aktuell führte Udo Reiter als Hörfunkdirektor, die erste Informationswelle der ARD ein. Der Sender hat 5200 Beschäftigte. Von neun ARD-Anstalten werden drei von Frauen geleitet: MDR ( Karola Wille), RBB ( Patricia Schlesinger), Radio Bremen ( Yvette Gerner).

Von Norbert Wehrstedt