Haustanz muss kein House Dance sein

Leipzig

Der Tanzboden stammt aus einer Zeit, als an Diskothek noch nicht zu denken war. Die Urgroßeltern haben sich dort kennengelernt, weil es zu Hause kein WLAN gab. Manche nannten den Ort auch Tanzdiele, und vielleicht war das der entscheidende Unterschied zwischen Stadt und Land. Heute heißen Tanzboden und Tanzdiele beide Club, aber nicht wie die DDR-Zigaretten, sondern wie ein Zusammentreffen Gleichgesinnter mit dem Ziel des bewegten Vergnügens. Beim House Dance zum Beispiel.

Das mag im Moment nach Märchen aus einem fernen Königreich, weit weg von Dornröschens Hof klingen, weshalb es gar nicht so sehr überrascht, dass in Berlin jetzt Tanzböden nach Hause geliefert werden. Und zwar drei Quadratmeter pro Person.

Auf die Spitze getrieben

Die 1,50 Meter mal 2 Meter bieten Platz genug, sich selbst aus dem Weg zu gehen, was noch wichtiger wird, bedenkt man, dass nicht irgendwer diese Tanzböden frei Haus erhält, sondern die 70 Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballetts Berlin im Homeoffice. Sie sind es gewohnt, vor Spiegeln zu trainieren.

Die Berliner Haustanzböden werden als griffig beschrieben und geeignet auch für Spitzentanz. Morgens trainieren alle gemeinsam für sich per Videostream, anschließend kann jeder üben, was er will. Es gibt ja jede Menge Bewegungs-Ideen-Angebote im Internet.

Die wenden sich neuerdings an Zeitgenossen, die nicht wissen, was sie machen sollen, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun können. Nicht generell – nur jetzt eben, in der Zeit der geschlossenen Tanzböden. Da kann man am Boden der Tatsachen ruhig alles mal auf die Spitze treiben.

Von Janina Fleischer