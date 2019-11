Haut & Kochen

Leipzig

Schauen die Menschen in ferner Zukunft zurück auf das beginnende 21. Jahrhundert, werden sie auf aufkommende Massenphänomene stoßen wie Veganismus, Patriotismus und Tattoos.

Alle drei verlangen, sich einer Sache mit Haut und Haaren zu verschreiben. Und alle drei gehen einher mit dem Wunsch, niemanden darüber im Unklaren zu lassen. Zum Beispiel durch das Aufziehen von Bundes- und Landesflaggen vor Schulgebäuden, wie es dem CDU-Landesverband Baden-Württemberg vorschwebt.

Noch schöner wären CDU-Fahnen, doch so viel missionarischen Eifer legen die Christdemokraten nicht an den Tag. Und sie wollen ihr Fähnchen nicht länger in jeden Wind hängen.

Stets ein Fläschchen zur Hand

Tattoo-Freunde haben es leichter. Alles, was unter die Haut geht, geht auch auf drauf. Jüngster Trend sind Trauer-Tattoos mit Bildern, Buchstaben, Zahlen. „Sozialdemokratie 2019“ zum Beispiel. Für Furore aber sorgt in diesen Tagen eine Saarländerin, und es ist – Flagge hin, Merz-Aufstand her – nicht die amtierende CDU-Vorsitzende.

Es ist Kristina Schappert. Die 28-Jährige aus Blieskastel hat sich einen Ring Lyoner-Fleischwurst und eine Flasche Maggi auf den rechten Oberschenkel tätowieren lassen, davor poussieren zwei Zeichentrickfiguren aus dem regionalen Werbefernsehen und darüber steht: „Hauptsach gudd gess“.

Man muss keine Ernährungsberaterin sein, um da Fragen zu haben. Sie habe „schon immer etwas Saarländisches“ gewollt, erklärt Frau Schappert ihre lokalpatriotische Motivwahl, und habe immer ein Fläschchen Maggi zur Hand. Sollte sich ihr Geschmack ändern, kann sie ja die Saarland-Flagge drüberstechen lassen.

Von Janina Fleischer