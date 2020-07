Heftige Gehirnwäsche: Starkes Sommertheater der Cammerspiele

Leipzig

Die Droogs sind wieder los. In einem alten Eisenbahnschuppen schlagen Alex und seine Meute aus Anthony Burgess‘ „A Clockwork Orange“ zu – in der Regie von Annika Schäfer und Lara Scherpinski, die den Roman zur Grundlage für das diesjährige Sommertheater der Cammerspiele gemacht haben.

Dazu schicken die beiden fünf Schauspieler auf die improvisierte Bühne hinterm TV-Club, um die Geschichte von Gewalt und psychologischer Gegenwalt neu zu erzählen – inmitten der Überbleibsel auf einem Gelände, auf dem ein neues Stadtviertel entstehen soll. Vorausgesetzt, Stadt und Investor beseitigen ihre Differenzen.

In roten Plastikhemden

Vor der Kulisse der Graffitimauern-Landschaft setzt das Inszenierungsteam auf klare Formsprache. Die Schauspieler agieren stets coronadistanziert, in schrägen, surreal anmutenden Kostümen aus roten Plastikhemden und merkwürdig gemusterten Stoffteilen, die bisweilen groteske Formen annehmen – wie eine große Fliege oder Tentakel (Ausstattung: Tom Schellmann/ Swantje Silber). Dazu haben alle Fünf weiß geschminkte Gesichter.

Nachdem die letzten Laibach-Klänge verhallt sind, beginnt die Horrorschau. Beethovens neunte Sinfonie ist wie im Roman auch hier das Leitmotiv. Die Inszenierung folgt der Geschichte, die Film-Altmeister Stanley Kubrick fasziniert und umgesetzt hat. Erzählt wird das Leben des 15-jährigen Alex, der mit seiner Gang Leute überfällt, missbraucht und schließlich ermordet. Er landet in einer Umerziehungsanstalt, wo er einer Gehirnwäsche unterzogen wird. So zugerichtet, nimmt ihn ein früheres Opfer und will ihn zur Gallionsfigur des politischen Kampfes gegen das System machen.

Chorische Elemente

Schaefer und Scherpinski setzen auf einen Erzählmodus mit wechselnden Rollen, chorischen Elementen und klaren Tableaus bis hin zu angedeuteten Choreografien. Mikroports machen nuancenreiches Sprechen möglich, damit das auf Abstand verstreute Publikum alles mitbekommt. Auch die Neuschöpfungen der Droogs-Sprache wie „tollschocken“ werden massiv genutzt.

Ein Coup gelingt vor der Pause, als das Publikum in drei Gruppen geteilt wird und jeweils eine Station der Umerziehung erleben kann. Der Rezensent landet so in der Abteilung Gehirnwäsche, die mit Rhönrad und angedeutetem Waterboarding stark erzählt wird. Gerade die erste Hälfte des Abends ist packend, man folgt diesen Figuren trotz wechselnder Besetzung mühelos durch die Gewaltfantasien.

Zweiter Teil etwas schwächer

Der zweite Teil gerät schwächer: Dem Versuch, die Rückkehr von Alex in die Gesellschaft mit den gleichen Mitteln zu erzählen, geht ein wenig die Puste aus. Besonders der politische Plot gerät durch die Figurenzeichnung zur Farce, und die Konflikte erscheinen ungenauer herausgearbeitet als zuvor. Dennoch: ein kraftvoller und sehenswerter Abend, der sich nahtlos in die Erfolge der letzten Cammerspiele-Sommertheater einreiht.

Weitere Vorstellungen immer mittwochs bis samstags um 19.30 Uhr, TV-Club Leipzig, Theresienstraße 2, Kartenbestellungen per Mail an cammer@cammerspiele.de oder telefonisch unter 0341 3067606.

Von Torben Ibs