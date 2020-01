Heimspiel für Silbermond in der Arena Leipzig

Leipzig

Quasi-Heimspiel für Silbermond in Leipzig: In der Arena machte die Bautzener Band am Samstag auf ihrer „Schritte live“-Tour in ihrem Heimat-Bundesland Station. Die Kurzkritik zum Konzert.

Wie waren Silbermond drauf?

Silbermond waren richtig gut drauf, auch weil das Konzert ja auch in ihrer Heimat Sachsen stattfand, wie Frontfrau Stefanie Kloß mehrfach betonte. Auch eine Erkältung, die sie erwähnte, merkte man kaum. Ihre Stimme klang trotzdem klar und kraftvoll.

Wie war die Stimmung?

Die Arena war gut gefüllt und die meisten Fans schon vor Beginn des Konzerts in guter Stimmung. Bei den rockigeren Stücken tanzten sie ausgelassen mit, bei den ruhigeren sangen sie textsicher die Refrains mit. Es waren offensichtlich viele eingefleischte Fans da.

Was waren die Höhepunkte?

Ein erster Höhepunkt war „Mein Osten, das Stefanie Kloß auch mit einer politischen Ansage verband. Dafür erntete sie langanhaltenden Applaus. Bei „Für Amy“ erzählte sie vom Hintergrund des Songs (ein weiblicher Fan namens Amy und die Probleme mit der Pubertät allgemein) und wurde dafür ebenfalls gefeiert. Schließlich ein minutenlanges Schlagzeugsolo bei „Luftschloss“ vor der Zugabe von Drummer Andreas Nowak.

Wie waren Sound und Bühne?

Die Bühne war sehr aufwendig mit vielen floralen Elementen und auch Stofftieren geschmückt. Später kam eine kleinere Bühne inmitten der Menge dazu, die ebenso liebevoll geschmückt war. Der Sound war für die Arena fast perfekt, sowohl Gesang als auch Instrumente waren gut aufeinander abgestimmt.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Der Unterhaltungsfaktor war einerseits durch die Mischung von gefühlvollen Balladen und andererseits härteren Rocksongs inklusive verschiedener Soloeinlagen sehr hoch. Dazu wechselte die Band häufig den Ort, von der eigentlichen Bühne auf einen beleuchteten Steg bis zu hin zu der kleinen mobilen Bühne, was die Abwechslung zusätzlich erhöhte. In der Zugabe tauchte die Band sogar komplett auf der Tribüne zwischen den Zuschauern auf und kämpfte sich dann durch die Menge zurück auf die Bühne.

Von Christian Dittmar