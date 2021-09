Leipzig

Die Düsseldorfer Tonhalle musste im Frühling einiges einstecken: Weil ihr eine Veranstaltung mit dem Titel „Deutscher Liederabend“, plakatiert in fröhlichem Schwarz-Rot-Gold, nicht geheuer war, weigerte sie sich, das Konzert mit dem Untertitel „Heino goes Klassik“ zu bewerben. Das Konzerthaus am Rhein, schon wegen seiner besonderen Beziehung zu den Sternen (die Immobilie beherbergte einst ein Planetarium) gegen die Verengung des Blicks auf nationale Winkel, wollte sich nicht als „Ort zur Hetze“ andienen.

Lesen Sie auch Heino im Gewandhaus oder zweieinhalb Stunden in der postmusikalischen Vorhölle

Der Düsseldorfer Heino war entsetzt, der Aachener Stephan Keller, der in Düsseldorf als CDU-Oberbürgermeister wirkt, genervt, die Tonhalle knickte ein – und nun freut man sich gemeinsam auf die Düsseldorfer Ausgabe jenes Events, das am Montag in Leipzig Premiere feierte. Und tatsächlich nicht als „Deutscher Liederabend“ hätte beworben werden sollen, weil dafür einfach zu wenig Lieder drin vorkommen.

Vielen gefällt’s – aber nicht allen

Ansonsten mag jeder und jede davon halten, was sie oder er mag. Vielen gefiel’s, dem Düsseldorfer Schreiber dieser Zeilen nicht. Das wiederum stieß dem österreichischen Veranstalter der durch viele deutschsprachige Lande führenden Heino-Tour sauer auf, weshalb der zum Behufe der Aufklärung des unwissenden „Schmierfinken“ zum Telefon griff, um klarzustellen: „Alles nur Ihre persönliche Meinung“. Was stimmt, in der Natur der Sache liegt und auch durch Beschimpfungen nichts an Richtigkeit einbüßt.

Interessant wird es dagegen bei daraus zu ziehenden Schlüssen: „Sie gehören sicher“, schmäht es da aus dem Mobiltelefon „zum jämmerlichen Haufen dieser Gestalten, die am Sonntag links gewählt haben“. Das geht ihn zwar nichts an, den Veranstalter, lässt aber ahnen, dass das Tonhallen-Management einen guten Riecher hatte. Auch wenn der „Deutsche Liederabend“ politisch unverdächtig ist und bleibt.

Von Peter Korfmacher