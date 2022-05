Leipzig

Kann man trotz dreistelliger Inzidenz in Leipzig ein Livekonzert im Haus Auensee ohne Maske genießen? Und macht der Krieg in der Ukraine jedes Konzert auch zum Politikum? Fragen, die zusammenkommen, wenn Heinz Rudolf Kunze auf der Bühne steht. Der 65-jährige Musiker und Texter ist schließlich dafür bekannt, mit seiner Meinung nicht hinterm Berg zu halten. Dass er sie auch in schlagkräftige Poesie zu gießen vermag, war am Samstagabend zu erleben.

Die Eröffnungsnummer „Der Prediger“ atmet da, ob beabsichtigt oder nicht, einen Hauch (Selbst-)Ironie. Denn in den folgenden zwei Stunden wirkt Kunze selbst wie ein Prediger, der für das Gute, die Demokratie, die Freiheit und, wie ein Song heißt, „Die ganz normalen Menschen“ streitet. Der anklagt und der auch mal witzelt, wenn er erzählt, dass diese kleinen Wasserflaschen, die auf der Bühne bereitstehen, früher mit Gin gefüllt gewesen seien.

„Na endlich!“

„Früher“, das kann in seinem Fall bis zu 41 Jahre zurückliegen. So lange macht er bereits Musik. Die aktuelle „Der Wahrheit die Ehre“-Tour, benannt nach seinem Anfang 2020 erschienen Album, hat inzwischen zwei Jahre Verschiebungsmarathon auf dem Buckel. Und so sind die ersten zwei Worte, die Kunze direkt ans Publikum richtet, ein freudiges „Na endlich!“, gefolgt von einer Entschuldigung für die mehrjährige Verspätung – auch wenn er selbst nicht Schuld hat.

Zur Galerie Heinz Rudolf Kunze am 7. Mai 2022 im Haus Auensee

Nicht nur in seinen Liedern ist Kunze politisch, sondern auch dazwischen. Da geht es direkt zu Beginn um vereinzelte Maskenträger im Publikum: Er könne das verstehen, letztlich sei das aber wie mit dem Islam: Wenn sich jemand verschleiern möchte, sei das okay – anders sehe es jedoch aus, wenn Zwang herrsche, sagt Kunze.

Mit „Mit welchem Recht“ und „Aller Herren Länder“ folgen im Anschluss ein frischer und ein älterer Song, die sich gegen Abschottung und Gleichgültigkeit wenden. Ob Letzterem die akustische Neuinterpretation mit weniger Tempo, dafür mehr Wucht am Schlagzeug, langgezogenen Gitarrenakkorden und einem hardrockigen Schluss guttut, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks – an der Schärfe des Textes ändert das aber nichts.

Unterstützung durch hervorragende Band

Kunze pendelt im Laufe der Show zwischen persönlichen Liedern wie „Ich brauche dich jetzt“ oder „Nimm mit mir vorlieb“, Klassikern wie „Meine eigenen Wege“ oder „Mit Leib und Seele“ und weiteren politischen Songs wie „Die Zeit ist reif“ oder „Alles gelogen“. Mal ist das ruhig und mal mitreißend; mal greift Kunze selbst zu Gitarre oder E-Piano, mal übernimmt er nur den Gesang und überlässt seiner fünfköpfigen, verlässlich hervorragenden Band die Instrumentalebene.

Verlass ist ebenso darauf, dass sich die Scheinwerfer alle zwei Songs auf den Sänger für einen Poetry-Slam-artigen Monolog richten: „Ich habe so vieles satt, dass ich eigentlich keine Gewichtsprobleme mehr haben dürfte“, sagt er. Später geht es in blitzschnellem Tempo um entscheidende Unterschiede zwischen „das Gleiche“ und „dasselbe“ oder auch um den „Bundeskrankheitsminister“ Karl Lauterbach: Wenn der fordere, einige Corona-Lockerungen wieder zurückzunehmen, wo jene Lockerungen doch der Normalzustand sein müssten, dann frage er sich, was Lauterbach eigentlich für ein Demokratieverständnis habe. Und im Hinblick auf Veganer stellt sich für ihn – augenzwinkernd – die Frage, warum die eigentlich Fleischersatz essen – sei das nicht in Beweis dafür, dass Fleisch doch etwas ganz Gutes sei?

Die Geschichte von Boris Romantschenko

Auch dass Kunze kein Freund des Genderns ist, ist sein gutes Recht – dass er „sprachschändendes Identitätsgefasel“ und „woke Hirnverbranntheiten“ aber mit rechten Bauernfängern und dem „pöbelhaften Irrsinn“ von politisch rechter Seite in einen Topf wirft und beides für das „Ende der Aufklärung“ und den Beginn des „nuklearen Winters der Vernunft“ verantwortlich macht, kann dann doch für einen Moment der Verwirrung sorgen.

Anders sieht das beim stärksten Moment dieses Abends aus: der Geschichte des ukrainischen KZ-Überlebenden Boris Romantschenko, der im März durch eine russische Rakete getötet wurde, die ihn laut russischer Propaganda „denazifizieren“ sollte. Hier spricht sich Kunze so eindrücklich und kraftvoll gegen Krieg und das Vergessen aus, dass man sich dem Bann seiner Worte nicht entziehen kann. Für seine Musik gilt das ohnehin. Und so endet dieser Abend mit einer doppelten Zugabe und nicht nachlassen wollendem Applaus.

Von Christian Neffe