Heinz Rudolf Kunze: In Leipzig hat er seinen vorerst letzten Auftritt vor Publikum

Leipzig

Heinz Rudolf Kunze in Leipzig: Er ist einer der letzten Aufrechten vom „ Leipzig liest“-Programm, der seine Lesung nicht abgesagt hat. Und zugleich einer der letzten, die mit ihrem Auftritt noch durchrutschen vor Inkrafttreten der Meldepflicht für alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern.

Gefährdete Altersklasse

Mehr als 500 Besucher fasst der Kupfersaal. Ganz ausverkauft ist er am Donnerstagabend nicht, aber gut gefüllt. Schon am Mittwochabend sind nur 80 Prozent der Kartenbesitzer auch tatsächlich gekommen. Das Publikum von Heinz Rudolf Kunze ist überwiegend Ü 50 und Ü 60, also in der gefährdeten Altersklasse für eine Coronavirus-Infektion. Doch das spielt an diesem Abend kaum eine Rolle. Zielgerichtet strömen die Fans in den Saal und füllen zügig die vorderen Reihen. Zwei Schwestern machen Probesitzen, zuerst vis-à-vis der Bühne auf den weich gepolsterten Stühlen. Dann rechts am Rand auf den harten, unbequemen Stühlen. „Hier sitzen wir in der Corona-freien Zone“, witzeln sie, bleiben dort sitzen und fügen launig hinzu: „Da stecken wir niemanden an.“

Beklemmender letzter Auftritt

Für den Rockbarden und Literaten aus Hannover ist es vorerst der letzte Auftritt vor Publikum. Für wie lange, weiß keiner. „Es ist furchtbar, es ist beklemmend“, sagt der 63-Jährige. „Meine Solokonzerte sind mein Alltag, mein täglich Brot. Spätestens alle zwei Wochen treffe ich mein Publikum. Das wird nun auf lange Zeit nicht so sein.“ Ob er am 17. April im Haus Auensee spielen kann – keiner weiß es. „Ich versuche, mich nicht verrückt machen zu lassen“, so Kunze. An seinem persönlichen Lebensstil muss er nichts weiter ändern: „Ich lebe sehr zurückgezogen in einer Waldsiedlung, fliege nur äußerst ungern und fahre auch nicht mit der Bahn.“

„Ich schreibe ständig“

Doch diesmal ist Heinz Rudolf Kunze mit seinem neuen Buch gekommen. „Wenn man vom Teufel spricht" heißt es und ist zeitgleich mit dem neuen Album „Der Wahrheit die Ehre" erschienen. Das Album stand bereits auf Platz drei der Charts, „die beste Platzierung meines Lebens.“ Der 63-Jährige ist ein Vielschreiber, hat mehr als 1900 literarische Text sowie 489 Lieder veröffentlicht. „Ich schreibe eigentlich ständig, auch heute auf der Fahrt aus Hannover habe ich einen neuen Text geschrieben“, erzählt er. Das geht, weil er mit dem Auto reist und einen Fahrer hat.

Scharfsinniges und Schwarzhumoriges

Für das neue Buch hat der gelernte Lehrer aus seinem Vorrat von 400 kurzen Texten 200 zusammengestellt – Scharfsinniges, Schwarzhumoriges, Heiteres, Brisantes, Absurdes gegen Fake News, Lügen, Ignoranz und Gleichgültigkeit. Texte voller Besorgnis über politische Entwicklungen und über die Bedrohung der (Meinungs-)Freiheit. „Im Alter schreibe ich eher mehr als weniger“, stellt er fest. „Es trocknet nicht aus.“ Das Jahr seines 60. Geburtstages, 2016, zählte sogar zu den Output-reichsten seiner Karriere: Heinz Rudolf Kunze veröffentlichte 2016 zwei Alben, zwei Bücher und spielte solo und mit Verstärkung unzählige Konzerte in der gesamten Republik.

Ein Witz über Corona

Gleich zu Beginn seiner Lesung nimmt er einen Extra-Zettel zur Hand und trägt vor, was darauf steht. Ein Witz über Corona. Corona, das Bier aus Belgien. „Ich freue mich, euch zu sehen unter so erschwerten Bedingungen heutzutage“, scherzt er. Das Publikum lacht und klatscht, das wirkt befreiend. Auch für den Künstler. Alle merken, sie sitzen im gleichen Boot namens Covid-19, das sie ab sofort zwingt, für Tage oder Wochen im Hafen zu bleiben.

Von Kerstin Decker