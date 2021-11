Heinz Rudolf Kunze wird am Dienstag 65 – „Ich wäre gern noch Tatort-Kommissar“

Leipzig/Hannover

Der Umgang mit Corona erinnere ihn an den Berliner Großflughafen, wenn seine Deutschland-Tour im kommenden Jahr wieder abgesagt wird, „weiß ich nicht, ob ich danach noch eine Band habe“. Im Interview spricht Heinz Rudolf Kunze über das Gendern, die Musik, die er gerade hört und einen Song, den die Falschen feierten.

Wenn Sie Ihre eigene Frisurengeschichte durchlüften, welche war die schlimmste?

Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als ich mir die Haare ultrakurz geschnitten hatte, einmal sogar ganz ab. Ich versuchte damals auch einen Kinnbart zu bekommen à la Thelonious Monk, was bei mir durch spärlichen Bartwuchs aber zu lächerlichen Resultaten führte. Das war ein Ausdruck ausgeprägten Selbsthasses.

Sie werden 65, klassisches Renteneintrittsalter: Hat das irgendeine Bedeutung für Sie?

Kann es ja gar nicht, wer sollte mir eine Rente zahlen?

Angst vor dem Tod?

Oh ja, seit ich denken kann.

Sie haben jetzt ihren „Werdegang“ in Form einer Autobiografie beschrieben. Man sagt, Geschichte sei die Lüge, auf die wir uns geeinigt haben – gilt das auch für die persönliche Geschichte?

Wenn man versucht, sie allein zu bewältigen, auf jeden Fall. Wenn man einen so kompetenten Co-Autor hat wie ich ihn mit Oliver Kobold hatte, passiert das nicht unbedingt, weil er einen immer wieder zur Wahrheit anhält.

Gibt es etwas, wo Sie mit sich selbst hadern, wo Sie sagen, das war Mist?

Jede Menge. Ich bin selbst mein härtester Kritiker, denke ich.

Ihr Lied „Willkommen, liebe Mörder“ hat Ihnen Applaus von rechts eingebracht. Verstehen Sie wirklich nicht, dass man das Lied als sarkastische Breitseite auf die einstige Willkommenskultur auffassen kann?

Mal davon abgesehen, dass der Song Jahre vor der sogenannten Flüchtlingskrise entstanden und veröffentlicht wurde, findet sich kein einziges Wort in diesem Lied, was einen Hinweis auf Ausländer, andere Kultur oder Hautfarbe geben könnte. Ich habe einfach nur die Parabel Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch nacherzählt und habe mich wahnsinnig über die Vereinnahmung durch Leute aus dem rechten Spektrum geärgert.

Wie finden Sie das Corona-Management der Bundesregierung, fürchten Sie Langzeitfolgen?

Buch, CDs, Tour Zu Heinz Rudolf Kunzes 65. Geburtstag und aus Anlass von 40 Jahren auf der Bühne sind unter dem Titel „Werdegang“ eine Autobiographie (Reclam Verlag 288 Seiten, 49 Abbildungen, 28 Euro), drei Vinyls und zwei CDs (Label Meadow Lake Music) mit Neuaufnahmen seiner Hits erschienen, ausgewählt von mehreren tausend Fans. Geplant ist außerdem eine Tour, bei der er am 7. Mai Station im Leipziger Haus Auensee machen will. Der Auftritt wurde bereits mehrfach verschoben, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Umgang mit Corona erinnert mich mittlerweile an den Berliner Großflughafen. Die Politik war und ist ständig einen Schritt zu spät. Es wirkt bisweilen wenig souverän bis dilettantisch. Ich hoffe, dass die Ampel in der Lage sein wird, die Gesellschaft zu heilen.

Wie kommen Sie persönlich damit klar, Touren zu verschieben, nicht oder nur sehr wenig auftreten zu können?

Soloauftritte durfte ich ja bis jetzt machen, wenn auch mit begrenzter Besucherzahl. So ist der rote Faden zum Publikum zum Glück nicht ganz gerissen, aber ich vermisse meine Band schon sehr. Ich hoffe, dass die große Deutschlandtour – meine Jubiläumstournee zum 40-jährigen Bühnenjubiläum – von April bis Juni nächsten Jahres stattfinden darf. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich danach noch eine Band habe. Viele Musiker, Techniker und für uns wichtige Dienstleister suchen sich schon seit einiger Zeit andere Betätigungsfelder.

Zwei, die sich schätzen – und mögen: Der Leipziger Konzertveranstalter Matthias Winkler (l.) ist der Manager von Heinz Rudolf Kunze Quelle: privat

Sie haben als einer von ganz wenigen westdeutschen Künstlern mit Matthias Winkler einen ostdeutschen Manager: Warum haben Sie sich ausgerechnet den ausgesucht?

Matthias und ich kennen uns mehr als 30 Jahre. Er hatte mir bereits vor langer Zeit eine Zusammenarbeit im Managementbereich angeboten. Ich habe lange gebraucht, um meinen Fehler zu korrigieren ihn nicht gleich zu nehmen. Er ist ein musikliebender Fachmann als Manager und Veranstalter und mit weitem Abstand der Beste, der mir in meiner langen und sehr bewegten Managementgeschichte begegnet ist.

Ist dieses Ost-West-Ding 31 Jahre nach der Wiedervereinigung aus Ihrer Sicht durch – oder eher noch ein Thema, das man im Auge behalten sollte?

Das ist überhaupt noch nicht durch. Die Mehrzahl der ostdeutschen Städte sieht zwar mittlerweile herrlich und ja, auch ein wenig amerikanisiert aus. Aber die Mentalität in den sogenannten neuen Bundesländern unterscheidet sich immer noch deutlich von der in der alten BRD. Im Übrigen werden die neuen deutschen Bundesländer in den Medien ja immer als Mitteldeutschland bezeichnet – wo ist denn dann bitte eigentlich Ostdeutschland?

Gibt es unter Ihren Kollegen welche, die zu Freunden geworden sind – wenn ja, wen würden Sie da nennen?

Oh, da gibt es schon einige. Hermann van Veen, Reinhard Mey, Tobias Künzel, Purple Schulz, Pe Werner – und dann gibt es eine Menge guter Bekannter.

Sie sprechen sich gegen das Gendern aus. Warum?

Kurz erklärt: Ich finde, man muss zwei Dinge auseinanderhalten – Das Anliegen von Respekt, Toleranz und Achtung aller Lebewesen auf der einen Seite und die ästhetisch für mich unerträgliche Schändung unserer Sprache auf der anderen. Das ist nicht ein und dasselbe.

Heinz Rudolf Kunze bei einem Konzert im Januar 2019 im Haus Auensee in Leipzig. Quelle: Christian Modla

Was hören Sie im Moment für Musik?

Ich höre gerade „Beauty Is a Rare Thing” von Ornette Coleman.

Es heißt, Sie schreiben andauernd Songs, stimmt das?

Ich schreibe eigentlich täglich Song- und Sprechtexte, das stimmt. Komponieren tue ich allerdings nur, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Mein nächstes Studioalbum wird im Frühjahr 2023 erscheinen, also beginne ich diesen Dezember mit komponieren.

Würden Sie sich heute noch als Linken bezeichnen – und als Weltverbesserer?

Letztens beschrieb mich einer Ihrer Kollegen als einen ehrlichen, linkskonservativen Künstler und unverbesserlichen Optimisten.

Haben Sie noch einen künstlerischen Traum?

Ich möchte sehr gern noch mal Tatort-Kommissar werden. Abgesehen davon möchte ich das, was ich tue, unendlich lang machen dürfen. Denn es ist der schönste Beruf auf dieser Welt, und er macht mir immer noch großen Spaß.

Zur Person: Heinz Rudolf Kunze Heinz Rudolf Kunze wurde 1956 in Ostwestfalen geboren, wuchs in Osnabrück auf. Er studierte Philosophie und Germanistik. Als Komponist, Texter und Sänger zählt er zu den festen Größen der deutschsprachigen Rockmusik der letzten Jahrzehnte. Er veröffentlichte über 40 Alben, zahlreiche Bücher, aber auch Musicals und Kinderlieder. Kunze lebt bei Hannover.

Von Jürgen Kleindienst