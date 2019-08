Leipzig

„Pflaumenmus“ heißt das aktuelle Programm von Helge Schneider, doch naturgemäß spielte diese Überschrift nicht einmal den Hauch einer Rolle, als der Meister am Mittwochabend auf der ausverkauften Parkbühne zum musikalischen Stelldichein lud. Mit komplett neu besetzter dreiköpfiger Band (plus sporadischem Saxofoneinsatz) ist es nach Helge-Maßstäben eher ein Kammerspiel denn das ganz große Besteck. Natürlich dürfen auch Teechef Bodo und Oberzausel Sergej Gleithmann nicht fehlen, die jeden Helge-Auftritt erst komplett machen. Doch bereits nach fünf Minuten leichtem Jazz verkündet Helge Schneider, angetan in blauem Anzug mit rosa Hemd und scheußlicher Krawatte, selbstbewusst: „Das war‘s.“

„Was spielt denn ihr für einen Senf zusammen!“ – Helge Schneider auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Quelle: Christian Modla

Die Zeiten, in denen Schneider solche Zoten wahr machte, sind allerdings zum Glück lange vorbei. Und so leitet er seine Fans fachgerecht durch den lauen Sommerregen, der seine zweistündige Darbietung in äußerster Konsequenz begleitet. Ein tapferes Publikum, das jede seiner kastrierten oder abgetriebenen Pointen, jedes dadaistische Fortgerenne in absurden Geschichtskaskaden mit großem Jubel bedenkt. Die großen Geschichten, die sonst immer einen der Höhepunkte seiner Abendedarstellen, lässt er aber im Koffer, stattdessen nutzt er in seinen Songs eingeplante Freistellen, um seine humoristischen Interventionen als geplante Improvisation an Mann und Frau zu bringen.

Wie nach einer missglückten Hüftoperation

Den Schwerpunkt aber stellt die Präsentation seines neuen Albums „Partypeople (beim Fleischer)“ dar, auf dem er diesen hochdramatischen Nonsens auch musikalisch zelebriert. Seine musikalische Brillanz ist bekannt, seine Jazz-Einlagen sind legendär und seine Schlagerparodien ein Genre für sich. An diesem Abend steht Genrezerstörung auf dem Programm. So lässt er den Saxofonisten mit einer spanischen Gralla und ihrem grellen, an eine verstimmte Oboe erinnernden Sound das Publikum zusammenquietschen. Kein Deut besser ist später Sergei Gleithmann, der in eine Country-Nummer mit einer grell schaurigen Geigen-Performance dazwischen geht, die in ihrer ausgesuchten Scheußlichkeit sämtliche Anleihen an den Wilden Westen auslöscht und nur noch den Derwisch Gleithmann mit seinen langen Haaren vor dem geistigen Auge erscheinen lässt. Das Publikum ist begeistert.

Sein größter Hit „Katzeklo“, den Helge, der selbst an Klavier, Orgel und Trompete aktiv wird, hier in einem Medley mit zahlreichen Katzen-Anleihen aus seinem Œuvre verbindet, wird zu einer Nahkampferfahrung zwischen Sänger und Band, die in dem Ausruf endet: „Was spielt denn ihr für einen Senf zusammen!“ Doch Schneider macht es seiner Truppe auch nicht leicht, springt durch den Song, verlängert, verkürzt und zieht alle Strippen des allgemeinen Verwirrens. Köstlich. Dazu bewegt er sich wie nach einer missglückten Hüftoperation. Auf Plateauschuhen stakst er über die Bühne und animiert zu zahlreichen verrenkten Tanznummern.

Improvisation auf einer Betonplatte

Ähnlich wie seine Geschichten den extemporierten Irrsinn hyperventilieren, bildet sich aus musikalischer und körperlicher Ebene ein Dreieck des wohlgeformten Performance-Wahnsinns, der alle in seinen Bann schlägt und auch das schlechte Wetter aus der allgemeinen Wahrnehmung drängt. Nur auf Telefonmann hat er „keinen Bock“, wie er auf den Zuruf eines jungen Fans antwortet, während aber selbst die Betonplatte der Bühne noch als Improvisationsanlass dient.

Zum Schluss bleibt dann nur die Helgesche Erkenntnis, dass das Leben eine Wundertüte sei. Und bei einigen ist da eben nichts drin. Was man von diesem übervollen Abend der nicht immer ganz gehobenen Nonsens-Unterhaltung nicht behaupten kann.

Die Improvisationsaufforderung aus dem Publikum lehnte Helge Schneider ab: „Keinen Bock“ auf den Telefonmann. Quelle: Christian Modla

Von Torben Ibs