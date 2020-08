Leipzig

Keine Konzerte unter Corona-Bedingungen hatte Helge Schneider ursprünglich angekündigt und sämtliche Shows abgesagt. Um sich kürzlich doch zu einer Sommertour aufzuraffen – allerdings nur in kleiner Trio-Besetzung als „The Deadly Bros.“ Beim LVZ-Kultursommer auf der locker bestuhlten Parkbühne Leipzig vor knapp 400 Zuschauern improvisierte sich das Trio von Schneiders Uralt-Hit „Katzeklo“ bis zu Songs wie „Mama“, die Ende August als neues Studioalbum erscheinen sollen.

Wie waren The Deadly Bros drauf?

Einer war gar nicht gut drauf: Pete York. Der englische Drummer, mittlerweile 77 Jahre alt, seit Jahren mit Helge Schneider auf der Bühne und perfekt eingespielt, fiel wegen einer Krankheit aus. Für ihn saß Charles Schneider am Schlagzeug. Der ist ungefähr 65 Jahre jünger, verfügt bereits über einen lockeren Schlag, profitiert vom Niedlichkeitsbonus und lässt sich auch mal von einer Fledermaus ablenken. Souverän nimmt Gitarrist Henrik Freischlader die Rolle des zweiten Mannes ein, stützt die Songs, zeigt in raren Solo-Momenten sein Können an der Blues-Gitarre. Helge Schneider wechselt gewohnt zielsicher zwischen ausgefallenen Improvisationen an seinen Instrumenten und Albernheiten. Die Mischung, für die ihn viele Fans lieben.

Wie war die Stimmung?

Schneider hat einmal von seinen ersten Jazz-Erfahrungen in einem dunklen, engen, verrauchten Keller-Club erzählt. Die Parkbühne bietet genau das Gegenteil. Gut ist die Stimmung dennoch. Ausgelassen wird es nicht, aber das liegt auch an den Corona-bedingten Zwangslücken in der fast ausverkauften Parkbühne.

Was waren die Höhepunkte?

„Mama“ schmettert Schneider, den titelgebenden Song aus dem kommenden Album. „Mama“ kommt es aus der letzten Reihe des Publikums zurück. Ein kleines Kind nimmt den Impuls auf, bekennt sich ebenfalls zur Mama und erntet die größten Lacher. Ansonsten, trotz aller Wortspiele und Albernheiten des Anarcho-Comedy-Meisters Schneider, leuchten die Momente am hellsten, wenn er sich als Musiker in seinen Improvisationen verliert, überraschend mit einem Arm umgreift und Hammond-Orgel und Flügel gleichzeitig spielt.

Wie waren Sound und Bühne?

Die Bühne wirkt fast ein wenig klein, obwohl nur drei Musiker spielen. Aber der Multiinstrumentalist Schneider muss sich dennoch mühsam seinen Weg bahnen, um von der Orgel zur Gitarre zu gelangen. Aber ostentative Umständlichkeit gehört zur Show. Der Sound stimmt, pegelt sich auch bei Instrumenten-Wechseln schnell ein. Das Schlagzeug wirkt etwas zu zurückgenommen.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Mit fröhlichen Quatsch-Songs, ausgefeilten Jazz-Arrangements und absurden Geschichten über Waschbären, die sein Auto waschen sollen, fängt Schneider das Publikum sofort ein. Nach zwei Stunden Konzert hätte man gern auch noch eine dritte erlebt. Aber um 22 Uhr muss Schluss sein auf der Open-Air-Bühne. Helge Schneider braucht mit seiner Präsenz keinen großen Show-Apparat. Wer sein aufwendigeres, ursprünglich geplantes Programm „Die Rückkehr des blaugrünen Smaragdkäfers“ erleben will, muss noch bis 3. März warten. Dann kommt er in das Gewandhaus.

Von Dimo Riess