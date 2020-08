Helge Schneider spielt in kleiner Besetzung auf der Parkbühne Leipzig

Leipzig

In einem dunklen, engen, verrauchten Kellerclub ist die Faszination Jazz einst auf Helge Schneider übergesprungen. So hat er es einmal erzählt. Und der Vorteil an verrauchten Clubs ist, dass es keine Mücken gibt. Am Donnerstagabend auf der Parkbühne Leipzig beim LVZ-Kultursommer schon. Macht aber nichts. „Ich habe Mücken-Ex getrunken“, sagt Schneider zufrieden.

Das sind die kleinen Gags, die der Musiker zwischen seine Lieder streut, die wiederum so klingen, als denke er sich die Texte gerade aus. Wo Planung aufhört und Improvisation anfängt, weiß man bei Schneider nie. Das macht den Reiz seiner Auftritte aus.

Auch die Tourpläne hat er kurzfristig umgeworfen. Im Frühjahr sagte er erst sämtliche Shows wegen Covid-19 ab, um sich jetzt doch zu einer Sommertour aufzuraffen. Allerdings nur in kleiner Besetzung mit der Band The Deadly Bros., und die fällt in Leipzig tatsächlich noch etwas kleiner aus: Hinter dem Schlagzeug thront nicht der erkrankte 77-jährige Pete York, Stamm-Drummer an Schneiders Seite, sondern ein 67 Jahre Jüngerer. Als „Charly the Flash aus Chicago“ kündigt ihn Schneider an.

Er kommt aber nicht aus Chicago. Charly ist Schneiders Sohn, der bei einigen Konzerten das Trio als vierter Mann ergänzen sollte. Jetzt ist er Chef in der Rhythmusabteilung und fügt sich ganz achtbar ein, profitiert vom Niedlichkeitsbonus, lässt sich zwischendurch von einer Fledermaus ablenken, kann die Präzision und Dosierung eines Pete Yorks aber nicht ersetzen. Zwangsläufig fehlt es dem Sound der Band an Struktur, Pointierung, Dynamik.

Von Wortspiel bis Räuberpistole

Souverän unauffällig spielt Gitarrist Henrik Freischlader seine Rolle, stützt die Songs, brilliert in raren Solo-Momenten an der Blues-Gitarre. Helge Schneider wechselt zwischen seinen Instrumenten und spielt sie gern gleichzeitig, entlockt etwa der Trompete die Melodielinie, und spielt mit der linken Hand die Klavierakkorde. Oder er kitzelt das Vibrato aus der Hammondorgel, um dann überraschend mit der anderen Hand nach hinten in die Klaviertasten zu greifen.

Wenn Schneider und Freischlader gut harmonierend in jazzige Improvisationen abtauchen, sich davontragen lassen, ironisch unerwartete Motive einflechten, beginnt der Abend abzuheben zwischen Barjazz-Piano und Kirchenorgel-Sound. Mit den Deadly Bros. hat Schneider schon komplette Jazz-Abende zelebriert, aber das sind Ausnahmen. Hier bleibt es bewusst Stückwerk, hält sich die Musik die Waage mit Schneiders Anarcho-Comedy, die vom kurzen Wortspiel bis zur Räuberpistole über einen angeblichen Auftritt in der DDR reicht. 36 Bier habe er getrunken, für 2,30 Mark. „Ich habe überlegt, ob ich nicht wegen des Biers dableiben soll.“

Lacher des Abends: „Mama“

Schneider bricht gern Erwartungen, setzt gleich zu Beginn mit „ Katzeklo“ ein, als wäre die Zeit stehen geblieben. Dann kündigt er seinen neuen Song „Ich setz’ mein Herz bei Ebay rein“ an, um ihn dann doch erst eine Stunde später zu spielen. Schneider gibt sich gewohnt verspielt, bringt eigene Texte durcheinander, hangelt sich schließlich zu „Mama“ vor, dem titelgebenden Stück des kommenden Studioalbums. Auf Schneiders pathetischen „Mama“-Ruf kommt es aus der letzten Reihe des Publikums zurück. Ein kleines Kind bekennt sich ebenfalls lautstark zur Mama und erntet die größten Lacher.

Mit knapp 400 Plätzen ist die fast ausverkaufte Parkbühne wegen der Hygiene-Auflagen luftig bestuhlt. Falls man bald wieder enger sitzen darf, auch in geschlossenen Räumen: Das Helge-Programm „Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers“ soll am 8. März im Gewandhaus gastieren.

Von Dimo Rieß