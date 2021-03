Helle Zukunft, dunkle Zukunft: Zwei Szenarien über die Auswirkungen der Pandemie

Leipzig

Was ist die Botschaft der Pandemie und wie wird sie verstanden? Dazu haben wir zwei Szenarien entwickelt – hier zunächst das positive:

Hell ist die Zukunft eigentlich nie. In den Wohlstandszonen der Welt gehört es zum guten Ton, das Kommende schlecht zu beurteilen. Man muss es sich offenbar leisten können. Die Idee vom Weltuntergang scheint tief eingraviert zu sein ins westliche Denken. Bisher mussten die Tickets allerdings immer erstattet werden. „Klar sehen und doch hoffen“, hat Friedrich Schorlemmer mal ein Buch genannt. Es geht also.

Spulen wir ein paar Jahre vor in eine Zeit, in der es früher schlechter gewesen sein wird: Das Seuchen-Doppeljahr 2020/21 ist – eine Erinnerung. Gerade ist wieder der internationale Gedenktag in Wuhan. Bundespräsident Robert Habeck – das mit der Kanzlerschaft ist dann doch nichts geworden – hat da gesprochen, wo einst das Virus auf den Menschen übergesprungen sein soll. Der ehemalige Tiermarkt ist jetzt eine Gedenkstätte mit viel Beton und Botschaft. „Gott wie hässlich“, raunt Habeck zu seiner Frau, nachdem er noch etwas über Tibet gesagt hat, das im chinesischen Fernsehen allerdings nicht gesendet wurde.

Atempause und Rettung

Das ist vielleicht das Nervigste, was von der Coronazeit geblieben ist: das Erinnern, seine Rituale, Jahrestage und Bauwerke. Schon die Tagebücher und Romane zum Thema wollte niemand lesen. Nur die „Metamorphosen des Covid“ waren ein Bestseller; das hatte Richard David Precht geschrieben. Das Buch wurde zerfetzt. Esoterisch sei es, naiv, eilig zusammengeklaubt. Die Kritiker hatten recht, Precht aber auch: Sein Buch sollte sich als prophetisch erweisen. 20/21 werde ein Wendepunkt sein, Ausgangspunkt für diverse Metamorphosen – im politischen Handeln, im Umgang zwischen Mensch und Mensch. Die Pandemie, die so viele das Leben kostete, orakelte er im Mai 2022 bei der Buchvorstellung auf der Leipziger Buchmesse, werde den Planeten und seinen lästigsten Bewohner, den Menschen retten, ihm wenigstens eine Atempause verschaffen.

Das klang damals für viele zynisch. Die Kultur lag in Trümmern, der von unzähligen Privatisierungsrunden und schwarzen Nullen ausgezehrte Staat hatte bei jeder neuen Aufgabe, sagen wir es freundlich, geschwächelt. „Eine neue Taskforce ist wie ein neues Leben“, sang Dieter Thomas Kuhn im Sommer 2021 auf der Leipziger Parkbühne. Damals hatte das Denken noch ein Hygienekonzept.

Die Welt hat verstanden

Einige Jahre später, scheint es, hat die Welt die Botschaft verstanden: Krisen lassen sich nur international lösen. Gesundheit ist kein Markt. Medizinische Behandlung darf nicht ein Privileg des reichen Nordens sein. Die Erkenntnis hat dieses dumme Virus, das immer wieder neu und fies mutierte den Impfschutz aushebelte, in die Hirne gebohrt. Auch die, dass Massentierhaltung nicht nur ein virologisches Problem ist.

Bill Gates hat ein Zeichen gesetzt, seine Stiftung aufgelöst und sein Geld ohne Auflagen der WHO vermacht. Er arbeitet als Sprechstundenhelfer in Mogadischu und muss sich am Tag mindestens fünf blöde Windows-Witze anhören. Dafür bekommt er Mindestlohn, leider den somalischen. Manchmal wird in der Nachbarschaft für ihn geklatscht, wenn er nach Hause schlurft. Er freut sich dann. Die Menschen mögen ihn. Wim Wenders plant einen Film über ihn.

Auferstanden aus Ruinen

Es gibt Lobbyregister, die ihren Namen verdienen. Viele Unternehmen handeln inzwischen tatsächlich so, wie es ihre Kampagnen früher behaupteten. Aus der Privatwirtschaft sind erhebliche Summen in die öffentlichen Haushalte geflossen. Dabei halfen auch neue Steuergesetze. Es soll Reiche geben, die das in Ordnung finden. „Novemberhilfen“ ist ein geflügeltes Wort für „Fake“. Ein Begriff aus einer anderen Zeit.

Nach einer Zeit der Vorsicht sind die Menschen in die Museen, Galerien, Konzerthäuser, Kabaretts geströmt. Die Kultur erlebt eine Blüte, fast wie nach einem Krieg. In Deutschland ist sie im Grundgesetz verankert. Sie wird gebraucht.

Alle haben Angst vor allem, und die Theater fusionieren mit Baumärkten – das dunkle Szenario

Die Silvesternacht ist fast friedlich geblieben. Seit Oktober schon hat es kaum noch Tote gegeben bei den wöchentlichen Ausschreitungen. So sind die Bürgerinnen und Bürger mit der normalen Zukunftsangst ins neue Jahr gegangen. Manche konnten sich aus privaten Quellen Alkohol beschaffen.

Für viele ist inzwischen aus dem Kurzarbeitergeld Arbeitslosengeld geworden. Sieben Millionen sind es im Moment. Arbeitslose, nicht Euro. Als die Einzelhändler wieder aufschließen durften, blieben Jalousien unten. Wer noch nicht pleite war, schaffte es knapp bis zum fünften Lockdown im Winter 2021. Dem Online-Handel erging es nicht besser – wer braucht schon mehr als zwei Jogginghosen? Vielleicht eine dritte für gut. Die Angst zu verarmen ist allgegenwärtig.

Tägliche Warnungen als Ritual

Knockouts, wie sie genannt werden, sind zur Gewohnheit geworden. Mal umrundet ein neues Virus die Welt, mal sterben tausende Rinder an einer neuen Seuche, mal muss vor neuen resistenten Keimen gewarnt werden. Tägliche Warnungen sind das Einzige, was nicht neu ist, sondern ein Ritual aus dem ersten Corona-Jahr. Sie haben den gesellschaftlichen Zusammenhalt ersetzt.

Es gibt private Fernsehsender, die damit werben, K-Wörter zu meiden. K wie Knockout, wie Kollaps, wie Kontrollverlust. Über K wie Kinder spricht keiner. Zensuren abzuschaffen und die Schuljahre nicht mehr zu nummerieren, hat es möglich gemacht, einfach ein Abschlusszeugnis nach Hause zu schicken. Wann genau, bleibt Ländersache. Nur die Kleinen gehen noch zur Schule. Sofern sie zum Einzelunterricht zugelassen sind.

Inflation und Sprechverbote

ARD und ZDF füllen ihr Netflix-Programmfenster gemeinsam. Genügten bei Covid-19 die morgendlichen RKI-Meldungen, schätzen es die Wählerinnen und Wähler trotz wachsender Informationsangst seit NewCov-19f, wenn aktuell geltende Regelungen persönlich überbracht werden. Deshalb spricht Kanzler Scheuer (Bündnis 19/CDU) jeden Abend zu den Patientinnen und Patienten. Er war es auch, der nach „Öffnungsdiskussionsorgie“ und „Öffnungsrausch“ alle zusammengesetzten Begriffe mit „Öffnung“ verboten hat – des inflationären Gebrauchs wegen. Wobei die Verwendung des Wortes Inflation mit Bußgeldern belegt ist – die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen nicht ständig an 11,7 Prozent Preisanstieg erinnert werden.

Längst ist es kompliziert, sich politisch erlaubt auszudrücken. Volkshochschulkurse gegen die Sprechangst sind ausgebucht. Das sind allerdings alle Kursangebote, denn sie bieten Zugang zum kostenlosen Stream-Archivs und damit die billigste Abwechslung. Neben den Ausschreitungen.

Galerien fusionieren mit Möbelhäusern

Seit der Fusion von Theatern mit Baumärkten, Galerien mit Möbelhäusern und Kabaretts mit Autowerkstätten bringen die Künstler ihre Haupt- und Nebenjobs besser unter einen Hut. Einige Kommunen begleiten das von Grünen/Die Linke vorangetriebene Eigenheim-Verbot mit dem Einrichten von Gemeinschaftsunterkünften, in denen dank einer Pflege-Quote die Merz-V-Empfänger ein Anrecht auf Toilettenpapier und Schnelltests haben. Sofern das Alter stimmt oder die Relevanz. Manche sehen darin die Ursache für soziale Unruhen. Andere glauben, dass Ausflugs-Wetter die Proteste anheizt. Alle wissen, dass es so einfach nicht ist.

Immer wieder tauchen AstraZeneca-Impfstoffe auf, zuletzt wurde in einer abrissreifen Konzerthalle ein illegales Depot von 2,5 Millionen Dosen entdeckt. An der Versteigerung für einen guten Zweck haben sich vor allem Kommunalpolitiker beteiligt. Ex-Sozialdemokraten waren dabei. Reste der SPD treten FDP-Ortsgruppen bei. Der Vereinigungsparteitag in der Business-Lounge des alten Flughafens BER wird digital stattfinden – aus Sicherheitsgründen. Alle haben Angst vor allem. Nun auch vor dem Volk.

Von Jürgen Kleindienst und Janina Fleischer