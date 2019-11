Henzes Tristan und Strauss’ Domestica mit Welser-Möst und Levit

Leipzig

Franz Welser-Möst kommt zunächst alleine auf die Bühne. Er sei, sagt er vor dem Großen Concert am Donnerstag, vom Orchester gebeten worden, etwas zu sagen über Hans Werner Henzes 1973 komponierten Tristan – Préludes für Klavier, Tonbänder und Orchester.

Dafür findet der 59-jährige Chef des Cleveland Orchestra bei seinem zweiten Gastdirigat im Gewandhaus nicht viele Worte, aber die richtigen: Tristan sei „ein Stück, das unter die Haut geht, eine groß angelegte Meditation über den Tod geliebter Menschen“.

Emotionaler Auslöser einer intellektuellen Reise

Das reicht, um dem Publikum im anständig gefüllten Saal die Richtung vorzugeben: Nicht um Reihentechniken geht es hier, die verschlungene Entstehung aus einem Klavierstück heraus, die Verfremdung eines florentinischen Renaissance-Satzes via recht hausbackener Elektronik, nicht um die Aufspleißung des Materials ins Großorchestrale und auch nicht um die Zitate von Chopin über Brahms bis Wagner, die Henze in sein überkomplexes Ton-Gebäude kantete. Es geht vielmehr um die emotionalen Auslöser dieser intellektuellen Reise. Darum sind die Zumutungen dieses Riesenwerks nicht Selbstzweck, sondern bilden die Zumutungen ab, denen alles Leben ausgesetzt ist durch die unüberwindliche Endlichkeit. Und so weitet sich der Schmerz der mythischen Kunstfiguren Tristan und Isolde über den Schmerz des Menschen Henze zum Weltschmerz. Nicht als romantische Haltung, sondern als Schmerz der ganzen Welt.

Die Gefahr des Zuviel

Dass ein solcher Anspruch der Musik mehr aufbürdet, als sie zu tragen in der Lage ist, hat auch Henze später eingesehen und sein „Elogium“, die Trauermusik für seinen Lebenspartner Fausto, 2008 vom Gewandhausorchester unter Riccardo Chailly uraufgeführt, in Töne von klassizistischer Schlichtheit gekleidet. Im „Tristan“ dagegen lauert in jeder Schicht der Komposition die Gefahr des Zuviel.

Erkundung der Grenzgebiete

Doch Igor Levit führt am Klavier aus Regionen, in denen nicht sicher zu sagen ist, ob die Filze die Saiten schon berührt haben oder noch nicht, in eine immer fester zupackende Intensität hinein. Und im Verlauf seiner Erkundung der Grenzgebiete von Klang und Dynamik entfaltet der russisch-deutsche Pianist einen Anschlagszauber, ein Panorama der Farben und Nuancen, das den nicht eigentlich pianistischen Klaviersatz ganz unmittelbar wirken lässt. Welser-Möst hält es am Pult nicht anders. Auch er zentriert die Partitur bei der Trauer, beim stillen Schmerz. Was nicht bedeutet, dass er das seinem unaufgeregten, klaren und inspirierenden Schlag willig folgende Gewandhausorchester nicht auch in die Regionen der Wut, der Verzweiflung, des Wahns führte. Aber sie bleiben Marken auf dem Weg zum sich Fügen: Vom Band schlägt ein Herz, dazu rezitiert der damals fünfjährige Sohn des Widmungsträgers Peter Zinovieff den Schluss des Tristan-Gedichtes Gottfried von Straßburgs, seufzen Streicher Wagner. Da finden Kind und Kunst, Anfang und Ende, Tod und Leben zusammen zu einem Moment beklemmender Intensität.

Sinfonisches Familienglück

Henzes „Tristan“ stand schon einmal auf dem Programm des Gewandhausorchesters. Im November 1996 war es, Kurt Masur dirigierte, am Flügel saß Emanuel Ax – und das Ergebnis war auf weiten Strecken bestenfalls ähnlich. Das zeigt die enorme Entwicklung, die das Orchester seither vollzogen hat. Und die schlägt sich auch nach der Pause nieder in Richard Strauss’ Symphonia domestica.

Wie Henze 70 Jahre später schrieb auch Strauss an den Grenzen des noch Wahrnehmbaren. Und wie bei Henze ist auch hier die Gefahr groß, ins Wichtigtuerische oder Geschwätzige abzugleiten. Zumal der geniale Skatbruder Strauss nicht an der Welt litt, sondern sein Familienglück feierte. Denn davon handelt diese enorme Tondichtung: vom kleinen Glück von Papa Richard, Mama Pauline und Sohnemann Bubi.

Luftig und transparent

Diese Musik kann unerträglich angeberisch und selbstreferenziell werden. Doch wie den „Tristan“ macht Welser-Möst auch diese gute halbe Stunde mit gestalterischer Klugheit zum sinnlichen Erlebnis. Keine Linie, rutscht ihm von der Nadel, und doch hält er den Klang luftig und transparent. Das Gewandhausorchester steuert – obschon nicht alle Positionen optimal besetzt sind – um Konzertmeister Frank-Michael Erben Schönheit und Emphase bis zum Anschlag bei und musiziert das Publikum am Ende in einen Rausch der Begeisterung.

Die Symphonia domestica steht am heutigen Samstag noch einmal auf dem Programm. Im Benefizkonzert für die Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“ wird sie dann kombiniert mit Beethovens fünftem Klavierkonzert. Solist ist wieder Igor Levit, und an der Abendkasse sind nur mit sehr viel Glück noch Rest- oder Rückläuferkarten zu bekommen.

Von Peter Korfmacher