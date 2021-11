Herabgestiegen zu den Menschen: Max Klingers „Beethoven“ ist in Leipzig umgezogen

Leipzig

Für Direktor Stefan Weppelmann ist er die „Mona Lisa“ des Museums der bildenden Künste: Max Klingers 1902 fertiggestellte drei Meter hohe und über sechs Tonnen schwerer „Beethoven“, das Hauptwerk des Leipziger Künstlers (1857–1920). Jeder Transport der unter anderem aus Marmor, Bronze, Onyx, Elfenbein und Bernstein bestehenden, aus acht Teilstücken zusammengesetzten Materialschlacht ist ein Risiko. Niemand weiß das besser als Chefrestaurator Rüdiger Beck. Er hat „Beethoven“ bereits fünf Mal zerlegt und transportiert, zuletzt nach Bonn, wo er den Mittelpunkt der fulminanten Ausstellung „Max Klinger und das Kunstwerk der Zukunft“ bildete.

Jetzt ist die Skulptur zurück in Leipzig und wird neu präsentiert. Statt wie zuvor im Klinger-Saal im ersten Obergeschoss zusammen mit anderen Werken des Künstlers begrüßt sie nun die Besucher im zur Katharinenstraße gelegenen Eingangshof, wo sie für alle auch ohne Eintritt während der Öffnungszeiten frei zugänglich ist. Nachts soll das auf einem Postament aus Muschelkalk-Platten gesetzte Kunstwerk so illuminiert werden, das es auch von außen erlebbar ist.

Heranrücken an die Besucher

Für Weppelmann ist dieses Heranrücken an die Besucher eine wichtige Geste im Zuge verschiedener Neupräsentationen im Haus. „Es war die Idee, das Erdgeschoss als einen lebendigen Kunstort zu gestalten und hier gleich das Museumserlebnis beginnen zu lassen.“ Dort, wo bis 2018 die Buchhandlung Wasmuth untergebracht war, soll eine Lounge-Zone mit Sesseln, Stühlen und W-Lan eingerichtet werden – „eine Art Willkommensraum“, so Weppelmann.

Neue Perspektiven: „Beethoven“ kann nun auch von oben betrachtet werden. Quelle: André Kempner

Außerdem könne „Beethoven“ hier aus neuen Perspektiven – etwa von oben aus der großen Halle – und aus größerer Entfernung gesehen werden. Im Klinger-Saal im ersten Obergeschoss, in dem auch der wuchtige „Christus im Olymp“ untergebracht ist, sei das kaum möglich gewesen. Hier war „Beethoven“ mit der Eröffnung des Neubaus 2004 inszeniert worden, nachdem er von 1981 bis 2003 im Kassenfoyer des Gewandhauses untergebracht war, eine so populäre wie fragwürdige Notlösung. Für das drei Meter hohe Werk musste extra der Fußboden abgesenkt werden.

Rodin für Beethoven

Eine für Besucher nicht wahrnehmbare Veränderung gibt es am neuen Standort: Die fünf Elfenbeinköpfe im Rücken Beethovens, den Klinger als leidenden Kunstgott darstellt, sind den klimatischen Bedingungen im Eingangsbereich nicht gewachsen und werden in Kürze durch hochwertige Kopien aus Kunststoff ersetzt, was insgesamt 4900 Euro kostet. An die Stelle des „Beethoven“ im Klingersaal rückt nun Auguste Rodins Figur „Johannes der Täufer“ aus dem Jahr 1878. Auch vor dem Museum gibt es eine Umbesetzung: Die von Anfang an umstrittene Beethoven-Skulptur von Markus Lüpertz, vom Volksmund auch „Knethoven“ tituliert, wird in der kommenden Woche abtransportiert, der Leihvertrag ist ausgelaufen. Hier wird Ende November eine Bronzeskulptur von Stella Hamberg aufgestellt.

Markus Lüpertz’ Beethoven-Skulptur vor dem Museum wird in der kommenden Woche abtransportiert. Quelle: André Kempner

Die Neupräsentation des Klinger-Beethoven stößt nicht einhellig auf Begeisterung. Die Klinger-Expertin Conny Dietrich hält es für problematisch, ihn nun im Eingangsbereich des Museums aufzustellen und damit „wieder eine Situation zu schaffen, wie damals im Gewandhaus. Ihn aus der dortigen ungünstigen Verkehrszone herauszunehmen war ja einer der Gründe für die Umsetzung, eigentlich ja Rückversetzung ins Museum gewesen“, sagt die in Jena lebende Kunsthistorikerin. Man müsse diese Skulptur als ein Kultbild verstehen, das eine gewisse museale-architektonische Erhöhung benötige. „Das Werk ist ja kein klassisches Denkmal, sondern verherrlicht das Künstler-Genie als den neuen Gott.“ Um das auch aus seiner Zeit heraus zu verstehen, müsse dieses Werk in einen zeitgenössischen Kontext am besten mit anderen mehrfarbigen Skulpturen Klingers gestellt werden, findet Dietrich.

Klinger-Expertin: „Beethoven“ braucht eine Ruhezone

Sie hat sich schon in ihrer Magisterarbeit 1998 mit der Aufstellungsgeschichte des „Beethoven“ befasst und war maßgeblich an den Überlegungen für die Präsentation Museums-Neubau beteiligt. Die Skulptur brauche „eine Ruhezone, einen Raum, in dem man sich ungestört auf sie einlassen kann – und nicht einen Eingangsbereich, wo Leute ihre nassen Schirme ausschütteln oder sich Schülergruppen sammeln“. Auch seine Ideen zum Gesamtkunstwerk könnten hier nicht angedeutet werden. Im Klingerraum sei der „Beethoven“ mit seinem roten Marmorsockel gleichsam aus dem roten Terrazzo-Fußboden herausgewachsen.

Bisheriger Aufstellungsort: Mit der Eröffnung des Neubaus 2004 kam der „Beethoven“ mit anderen Klinger-Werken ins erste Obergeschoss. Quelle: André Kempner

Um den Belag hatte es 2004 eine juristische Auseinandersetzung gegeben. Die Museumsarchitekten hatten Eichenparkett vorgesehen, sahen mit dem Kunststein das Urheberrecht verletzt. Mit einer Platzierung auf Holz, so der damalige Museumsdirektor Hans-Werner Schmidt, hätte man dem „Beethoven“ regelrecht den Boden entzogenen. Der Raum im ersten Obergeschoss des Museums war von Anfang an als Klinger-Saal projektiert, mit einer erhöhten Decken-Tragfähigkeit – für den tonnenschweren „Beethoven“.

Stefan Weppelmann kann Dietrichs Kritik nicht nachvollziehen. Zum einen sei das Werk nicht gezielt für eine bestimme Räumlichkeit, sondern für den Kunstmarkt geschaffen worden. Zum anderen könne man in Museen im Grunde gar nichts ändern oder bestimmte Werke gar nicht zeigen wenn man dieser Argumentation folgt. „Wir können ja nicht für einen Cranach die Kirche nachbauen, für die er ursprünglich mal gedacht war.“

Vorsitzender des Freundeskreises Max Klinger: „hervorragende Idee“

Rainer Ilg, Vorsitzender des Freundeskreises Max Klinger, begrüßt den Umzug des „Beethoven“. Ihn näher an die Leute heranzubringen, hält der Architekt und Grafiker für eine „hervorragende Idee“. Ihm persönlich habe die letzte Aufstellung im Museum, zusammen mit dem Monumentalwerk „Christus im Olymp“ nicht so gut gefallen, da sei zu viel in einem Raum zusammengekommen. Eine Ansicht, die auch Dietrich teilt.

Auf Besucher des Museums der bildenden Künste kommen bis zum Frühjahr weitere Veränderungen zu. Im Museumscafé gibt es einen Betreiberwechsel, am Eingang zum Brühl soll ein „Concept-Store“ eröffnen. Und im 3. Obergeschoss des Museums ist ab dem 10. Februar eine schon lange von vielen geforderte Präsentation in Vorbereitung: Auf über 1500 Quadratmetern sollen die figurative Malerei aus Leipzig im 20. und 21. Jahrhundert gezeigt werden, die Kunst der DDR und die sogenannten Leipziger Schulen. Die Etage darunter widmet sich den Alten Meistern. Im ersten Obergeschoss sollen die Romantik, französische Malerei von Corot bis Monet – und natürlich Klinger mit der Kunst um 1900 zu sehen sein.

Von Jürgen Kleindienst