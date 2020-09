Leipzig

Vier Jahre nur, von 1964 bis 1968, war Václav Neumann (1920–1995) Gewandhauskapellmeister. Das Ende dieser so vielversprechenden sächsisch-böhmischen Liaison war kein schönes: Neumann nahm seinen Hut wegen der Rolle, die die DDR bei der gewaltsamen Beendigung des Prager Frühlings gespielt hatte. Dennoch würdigt das Gewandhaus den Vorgänger Kurt Masurs zum am 29. September anstehenden 100. Geburtstag auf die denkbar schönste und persönlichste Weise.

Private Leihgabe: Bernard Heisigs Porträt des Gewandhauskapellmeisters Václav Neumann zwischen Gewandhausdirektor Andreas Schulz (l) und den Leihgebern Lars Neukirchner und Ute Richter. Quelle: Stev Wackerhagen/Gewandhaus

Anzeige

Im Foyer im zweiten Stock hängt nun als Dauerleihgabe aus dem Familienbesitz der Nachfahren des Leipziger Arzt-Ehepaars Ursula und Gerhard Fischer, die es in den frühen 70ern in der Galerie am Sachsenplatz kauften, Bernhard Heisigs grandios kraftvolles Neumann-Porträt. Und in den drei Großen Concerten dieser Woche dirigiert Neumanns Amtsenkel Herbert Blomstedt, Gewandhauskapellmeister von 1997 bis 2005, die D-Dur-Sinfonie von Jan Václav Voríšek.

Weitere LVZ+ Artikel

Václav Neumanns Prüfungs-Sinfonie

Der wurde in Mozarts Todesjahr 1791 in Böhmen geboren, wirkte vor allem in Wien und starb bereits 1825, also noch vor Beethoven und Schubert. Die D-Dur-Sinfonie, das einzige seiner sinfonischen Werke, das noch sporadisch auf den Spielplänen auftaucht, war Gegenstand von Vaclav Neumanns Konzertexamen in Prag im Jahr 1945.

Quelle: wikipedia

Blomstedt, auch nur sieben Jahre jünger als Neumann, hat sie eigens für diese tönende Würdigung gelernt. Was bei ihm mehr bedeutet als bei so ziemlich jedem anderen Dirigenten. Denn wenn er eine Sinfonie lernt, dann lernt er sie mit Haut und Haaren – und auswendig.

Hellwach und lebendig

Dabei dirigiert der altersweise Blomstedt nicht wie de greise Karajan, der in sich versunken und mit geschlossenen Augen winzige Kringel in die Luft rührte, sondern hellwach und lebendig. Sein Schlag, sein Blick, sein Lächeln, sie gelten jedem einzelnen seiner Musikerinnen und Musiker.

Und sie gelten Voríšek, dem Blomstedt sich nicht in der gönnerhaften Pose des Pultstars nähert, der einem hoffnungsfrohen Kleinmeister auch einmal eine Chance gibt. Er lässt die Sinfonie aus dem Herzen der Nicht-mehr-Klassik und Noch-nicht-Romantik zu uns herüberleuchten. Unverbraucht und charmant auch da, wo sie etwas ungelenk den Quintenzirkel durchturnt oder die Instrumentation den Mangel an Routine offenhörlich werden lässt. Das Gewandhausorchester ficht derlei nicht an, es folgt seinem Ehrendirigenten in blindem Vertrauen: Wenn der das dirigiert, dann muss es erstklassige Musik sein, und dann macht es auch Spaß.

Unwiderstehliche Unschärfen

Und so strahlt es aus der federnden Motorik des Kopfsatzes so weise heraus wie aus dem Eroica-Pathos des Andante, aus der Schubert-Hermetik des Scherzos wie aus der Haydn-Wiedergängerei des Finales. Liebevoll streichelt Blomstedt sein Orchester zu schlanker Bestform, lässt die Holzbläser samten glühen und das Blech ein wenig historistisch heiser aufleuchten, die Streicher sinnlich funkeln und das Tutti perfekt ausbalanciert schwelgen in den wunderbaren Ideen Voríšeks, denen er handwerklich nicht immer gewachsen ist. Und gerade aus dieser Unschärfe erwächst der unwiderstehliche Reiz dieser Musik – in dieser herrlichen Aufführung.

Mozarts „Prager“ Sinfonie (KV 504) bedarf keiner Unschärfe. Und es gibt auch keine am Donnerstagabend. Mozart spielt das Gewandhausorchester noch immer viel zu selten. Aber vielleicht hilft hier ja die Corona-Pandemie. Denn so lange die Corona-Schutzverordnungen große Besetzungen verbieten, ist Mozart eine sichere Bank.

Kenntnisse und Instinkte

Zumal sich das Gewandhausorchester heute auch in der apollinischen Wiener Klassik mit selbstverständlicher Grandezza bewegt. Jedenfalls wenn Herbert Blomstedt mit sparsamer Euphorie die Fäden zusammenhält. Dann kommt das Ergebnis der sinfonischen Vollkommenheit schon ziemlich nah. Weil es aufführungspraktische Kenntnisse und, wichtiger noch, Instinkte nicht nach außen kehrt, sondern dezent in den Dienst einer Schönheit stellt, die sich nicht schert um Dogmen und Moden. Die einfach nur richtig klingt und erhaben, heiter und menschlich – und sich darum, weil diesem Großen Concert außer 1100 Besuchern auf den Corona-freien Plätzen nichts fehlt, hoffnungsfroh erhebt über alle Unwägbarkeiten der Pandemie.

Das Publikum hält es nach einer Netto-Stunde ebenso: Es erhebt sich. Geschlossen. Und spendet auch in Corona-Besetzung ausdauernd diesen herzenswarmen Jubel, den derzeit nur Herbert Blomstedt verdient und bekommt im Gewandhaus.

Das Programm wird am 18. und 19. September jeweils um 20 Uhr wiederholt. Auch diese Großen Concert sind ausverkauft – einige Rückläufer gibt es aber eigentlich immer.

Von Peter Korfmacher