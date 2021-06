Herbert Grönemeyer kommt nach Leipzig – Stadion-Konzert für 2022 angekündigt

Leipzig

Herbert Grönemeyer feiert 2022 seine Konzert-Rückkehr nach Leipzig. Der Live-Auftritt soll am 4. Juni in der Red-Bull-Arena stattfinden, wie die Agentur Argo Konzerte am Dienstag vermeldete. Anlass der Tour ist der 20. Jahrestag von Grönemeyers Album „Mensch“, das 2002 erschien. Vier Konzerte seien im Rahmen dessen geplant – eines davon in Leipzig.

Es wäre eines der ersten Stadionkonzerte, die dann nach mehr als zwei Jahren wieder in Leipzig stattfinden. Den Auftakt werden, nach aktuellem Stand, Rammstein mit ihrem Doppelkonzert am 20. und 21. Mai machen.

Vorverkauf ab Mittwoch

Der Vorverkauf für das Grönemeyer-Konzert beginnt am Mittwoch, dem 23. Juni um 10 Uhr auf www.eventim.de/herbertgroenemeyer. Am Freitag sind Karten auch an anderen Vorverkaufsstellen erhältlich – insofern dann noch welche verfügbar sind.

