Im Buch der Rekorde steht er schon. Seit 2017 führt ihn Guinness – als ältesten aktiven Schauspieler der Welt. Das muss man erst mal schaffen. Mit Genen, Genuss am Beruf und Gefallen am Leben. Herbert Köfer besitzt alles offenbar in hohen Dosen. Als er Ende Oktober seine zweite Goldene Henne (nach 2002) fürs Lebenswerk abholte, kam er etwas langsamer als gewohnt auf die Bühne, witzelte trocken „Die ist ja viel schwerer geworden“ – und lächelte hintergründig.

Herbert Köfer als Gutsverwalter Studtmann in der Fallada-Verfilmung "Wolf unter Wölfen" (DDR-Fernsehen 1964, rechts: Armin Mueller-Stahl) Quelle: dra

Herbert Köfer, der König der Komödien,Lustspiele, Schwänke. Kein Mann für knallige Pointen und krachende Auftritte, sondern mehr für einen leichten, leisen, launigen Humor. Der aus Situationen und Charakter kommt. Auch wenn er auf der Bühne, wozu ebenso das hallesche Fernsehtheater Moritzburg gehört, direkter und deutlicher dabei war, blieb bei den Figuren. Herausfallen ist nichts für Herbert Köfer. Er ist viel zu sehr ein Rollen-Darsteller. Nicht Selbstdarsteller. Das macht ihn sympathisch. Das lässt, spricht man mit ihm, auch keinerlei Trennwand zu. Herbert Köfer ist einer von nebenan. Einer zum Anfassen. Also wohl das, was man Volksschauspieler nennt.

Immer wieder kleine Leute

Kein Wunder: Kleine Leute hat er immer wieder gespielt. Er hatte die Stimme, die Sprache, den Blick, die Gestik, das man ihm einfach glaubte. Er steckte in Schubladen fest, in manchen fester als in anderen. Doch wenn jemand Mut hatte und ihn anders sah, enttäuschte Herbert Köfer nie. Nicht als SS-Mann Kluttig in „Nackt unter Wölfen“. Nicht als Gutsverwalter Studtmann in „Wolf unter Wölfen“. Nicht als Schuldirektor in „Denk bloß nicht, ich heule“, im Dezember 1965 verboten. Nicht als frömmelnder Buchbinder August Keil in „Rose Bernd“. Nicht als Kommissar in „Der Fall Haarmann“. Nicht als unsicher-undurchsichtiger Zauberer in „Pension Boulanka“. Herbert Köfer konnte dramatisch. Er hätte es wohl gern öfter gezeigt. Man hat es ihm zu selten zugetraut. Vielleicht, weil er im Heiteren einfach zu gut war – und zu erfolgreich.

Herbert Köfer als Hauptsturmführer Kluttig in "Nackt unter Wölfen" (Defa 1963) von Frank Beyer Quelle: Icestorm/DVD

Als Sohn eines Flugzeug-Schlossers, der mangels Arbeit einen Postkartenverlag gründete, machte Herbert eine kaufmännische Lehre (um den Verlag zu übernehmen) in einer Lokfabrik, meldete sich jedoch auf eine Zeitungsannonce – und schaffte die Schauspielschule des Deutschen Theaters. Erste Bühnenstation 1939: Brieg.

Der dritte Mikrofonist

Juni 1941 Funker an der Ostfront, verwundet im Lazarett in britische Gefangenschaft, Oktober 1945 zurück in Kleinmachnow. Engagement an Engagement: Neues Berliner Künstlertheater, Tribüne am Knie (Viktor de Kowas Privattheater) Volksbühne, Kleine Bühne (ein Kabarett), Deutsches Theater. Am 21. Dezember 1952 war Herbert Köfer (bei 57 Geräten in der ganzen DDR) erster Nachrichtensprecher des Adlershofer Fernsehens – und blieb einfach dabei, machte Kabarett und Flohzirkus, die erste TV-Ratesendung, spielte in Molieres „Geizigem“ im Mini-Studio vor einer Kamera, erfand (mit Gerhard Wollner) die Show „Fernsehkarussell“ und „Da lacht der Bär“. Als Wollner als Westberliner 1961 lieber hinter der Mauer lebte, wurde Herbert Köfer neben Heinz Quermann und Gustav Müller der dritte Mikrofonist. Daneben immer wieder Theater und Radio, Defa und Fernseh-Ensemble.

"Die Bratpfannenstory" (MDR 1995) mit (v.l.n.r.) Miriam Köfer (Sylvia Semmelrogge), Herbert Köfer (Friedrich Riemer) und Ursula Staak (Paula Semmelrogge) Quelle: MDR/Klaus Winkler

Acht Jahre und fünf Programme mit Gerd E. Schäfer in der „Distel“, die Kinosendung „Hauptfilm läuft“ (später „Treffpunkt Kino“) im Fernsehen, in 687 Folgen bei Radio DDR I Familienvater Hans Neumann in „Neumann, 2x klingeln“, auch in 31 TV-Folgen. Über 350 Rollen kommen bei Herbert Köfer in über 80 Jahren zusammen. Ein paar Fernseh-Legenden zählen dazu: „Rentner haben niemals Zeit“, „Tierparkgeschichten“,„Geschichten übern Gartenzaun“. Ein Traum blieb allerdings unerfüllt: der Hauptmann von Köpenick. Da kam Juhnke zum Zug.

Auf der eigenen Komödiantenbühne

In vier Epochen deutscher Geschichte hat Herbert Köfer gelebt – und ist eigentlich nie ins Stolpern gekommen. Auch beim Umbruch 1989 nicht. Da stand er im März 1990 bereits wieder im „Rosen-Emil“ als jüdischer Arzt Levy auf den Brettern des Hansa-Theaters in Westberlin und bekam 1993 auch wieder eine neue Serienrolle – in „Auto-Fritze“.

Herbert Köfer als Maschinist Wenzel in "Leinen los für MS Königstein" (MDR 1997) - mit Dietmar Schönherr als Kapitän auf der Elbe Quelle: MDR

Mit 82 Jahren gründete er mutig Köfers Komödiantenbühne. Mit der zog er 15 Jahre lang, 40 bis 50 Vorstellungen pro Saison, durchs Land – und entdeckte dabei irgendwann die Comödie Dresden. Dort feierte er 2010 sein 70. („Ritter Ludwig“) und 2015 sein 75. Bühnenjubiläum („Opa ist die beste Oma“) und legte „Rentner haben niemals Zeit“ als Theaterversion auf. 2018 war er mit „Das blaue Fenster“ (nach einer DDR-TV-Show) auf Tour – bis auch Herbert Köfer von Corona gestoppt wurde.

Kein Gedanke ans Aufhören

Das letzte Jahr hat er im Haus am Seddiner See, das er nach Jahrzehnten in Zeuthen mit 92 Jahren gebaut hat, verbracht: Lesen, Fitnesstraining (Homerad, Hantel), Spaziergänge und Warten auf eine nächste Theatersaison. An Aufhören denkt Herbert Köfer, dessen Vater mit 96 Jahren starb, noch nicht.

Gelassene Blicke auf ein langes Leben Der Ton ist locker. Die Temperatur der Sätze pendelt zwischen Ironie durch Abstand der Jahre und leisem Bedauern mit Schulterzucken. Herbert Köfer kramt in seinen Erinnerungen. Herbert Köfer plaudert. Wie am nachmittäglichen Kaffeetisch. Seht her, so einfach, so undramatisch war das mit meinem langen Leben. Es ist nicht das erste Buch, mit dem Herbert Köfer zurückblickt. Es ist das vierte. Nun ist die Gelassenheit wohl noch etwas größer geworden als in „Nie war es so verrückt wie immer ...“ (2008), dem zweiten. So versammelt der Komödiant denn auch seine Episoden als Kette von Anekdoten, die auch mit ernstem Untergrund noch heiter klingen. Herbert Köfer erzählt von seinen Anfängen als Schauspieler, von Rollen und Stücken, Kollegen und Privatem. Vom wild-entfesselten Klaus Kinski, mit dem er im Radio „Romeo und Julia“ macht, von Rainer Kerndl, der für ihn „Konstantin und Alexander“ um einen alten Seemann schreibt und damit in die DDR-Unsicherheiten 1989 gerät, von seinem Haus in Zeuthen, das die Defa als Drehort für „Der Mann, der nach der Oma kam“ vernutzte, vom Flohzirkus der frühen Fernsehjahre, von der ersten Filmrolle („Unser Fräulein Doktor mit Jenny Jugo), die unter die Schere geriet, vom Lied, das „Puhdy“ Dieter Birr ihm schrieb und Herbert Köfer mit Ehefrau Heike, einer ausgebildeten Sängerin, aufnahm, von Trabrennen in Karlshorst (die er 2007 aufgeben musste), der Nacht der Prominenten und Ursula Karusseit, aus deren Erinnerungsbuch er nach ihrem Tod öffentlich las. Ein so kurzweiliges wie unterhaltsames, so lebenskluges wie lebensweises Rückblick-Bändchen. Für ihn, so sagt Herbert Köfer, das schönste Geschenk zum 100. Geburtstag – und auch noch selbstgemacht.

Dass er in Bewegung bleibt, dafür sorgt auch Ehefrau Heike, die er 2000 heiratete. Aus zwei früheren Ehen kommen drei Kinder: Miriam, Geertje, die Schauspielerinnen, und Andreas, der Kameramann. Am 17. Februar wird Herbert Köfer 100 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt