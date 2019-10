Herbst-Songs zum Zuhören: „Outgrow“ von Karo Lynn

Leipzig

„Outgrow“ hat die Leipziger Singer-Songwriterin Karo Lynn ihr zweites Album genannt – weil sie, führt sie am Mittwochabend beim „Pre-Release-Konzert“ in der bestens gefüllten Veranstaltungstonne Moritzbastei aus, der Musik „entwachsen“ sei, die sie bisher gemacht habe. Der etwa, die auf dem Vorgänger-Album „Frames“ von 2016 zu hören war. Nun, das ist sie nicht. Und das ist auch gut so. Denn das Charisma ihres so üppigen wie samtigen Alts verträgt sich prächtig mit dem puren und eindringlichen Gitarren-Folk der früheren Jahre.

Geweitete Perspektive

Dennoch geht „Outgrow mehr im Bandkontext“ auf, sagt Karo Lynn – und trifft es damit recht präzise. Denn die uneitle Art und Weise mit der Gitarrist Marcus Selzer, Bassist Tom Bunzel und Drummer Cornelius Miller, der das Album auch produzierte, Caro Lynns erdigen Gesang und ihre filigrane Folk-Gitarre betten und umschmiegen, umranken und einfärben, sie weitet die Perspektive der neuen Songs doch ganz erheblich.

Live allerdings ist der Bandkontext noch ausbaubar. Denn erstens böten die Songs formal durchaus Raum für die Kollegen, auch einmal etwas weiter aus dem begleitenden Hintergrund herauszutreten. Und zweitens gibt es in der Veranstaltungstonne ein Klangfarben-Problem. Denn in der Lage von Karo Lynns einzigartiger Stimme sind die beiden Gitarrenebenfalls vorzugsweise unterwegs, und da der Mann an den Reglern sich nicht allzu sehr um die Entflechtung der Oberton-Spektren bemüht, klingt das Ganze auf Dauer doch erstens etwas monochrom und ist zweitens von den Texten zumindest im hinteren Drittel des Saales so gut wie nichts zu verstehen.

Große Gefühle, kleine Beobachtungen

Das nimmt der grandiosen Stimme zwar nichts von ihrem Zauber, den schlichten und meist ein wenig herben Songs nichts von ihrer musikalischen Kraft – ist aber doch schade, weil Tonträger ebenso wie die auf Youtube von „Closer“ beispielsweise, von „Your Mind“ oder „Veins“ verfügbaren Videos beweisen, dass die Leipzigerin nicht nur mit Tönen umzugehen weiß, sondern auch mit Worten: große Gefühle, kleine Beobachtungen, subtil eingefangen in Poesie ohne Pathos.

Es sind Songs zum Zuhören, Songs, in deren engen Grenzen man sich verlieren kann, Songs der kleinen Geste, die ihre sinnliche Kraft aus emotionalem Understatement gewinnen, aus reduzierten Melodien, sie sich in engem Radius aus der Sprache entwickeln und dabei ohne jede Pose Silbe für Silbe mit Schönheit und Bedeutung aufgeladen sind, die ohne Umweg ins Gemüt des Hörers eindringen.

Ausdauernd bejubelt

Wunderbare Herbst-Songs sind dies, die dennoch erst am Ende des Winters erscheinen. Denn im Februar erst kommt „Outgrow“ offiziell heraus. Erstaunlich eigentlich, denn beim ausdauernd bejubelten verfrühten „Pre-Release-Konzert“ in der Moritzbastei ist die schöne CD bereits zu haben.

Karo Lynn Live: Am 23. Oktober ist die Singer-Songwriterin als Support für Bianca Aristia in der Leipziger KulturLounge zu erleben, am 26. Dezember wieder in der Mooritzbastei, dann als Support für Philip Boa.

Von Peter Korfmacher