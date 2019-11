„Herz Kraft Werke“ – Sarah Connor live in der Arena Leipzig

Leipzig

Eine zweieinhalbstündige Show 10.000 Fans: Sarah Connor spielte am Freitagabend in der ausverkauften Arena Leipzig auf. Die 39-jährige Sängerin präsentiert auf der „Herz Kraft Werke“-Tour ihr im Mai erschienenes, gleichnamiges Album. Nach „Muttersprache“ ist es ihr zweiter deutschsprachiger Longplayer. Unsere Kurzkritik zum Konzert:

Wie war Sarah Connor drauf?

Sehr gut. Den Spaß am Singen und an der Show hat man ihr angemerkt. Ihre letzten drei Konzerte musste sie wegen Krankheit absagen - sie war sichtlich froh, jetzt in Leipzig wieder auf der Bühne zu stehen.

Wie war die Stimmung?

Ausgelassen. Die Fans feierten, tanzten, klatschten und sangen mit. An den richtigen Stellen leuchteten tausende Smartphones in der Halle.

Zur Galerie Sarah Connor in der ausverkauften Arena Leipzig am 8. November 2019

Was waren die Höhepunkte?

Der Song „Vincent“, bei dem Sarah Connor zusammen mit dem Gospel Chor performte, und ein Medley aus ihren Lieblingssongs. Der Moment, als ein Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter und Oma für ein Foto mit der Sängerin auf die Bühne durfte – herzerwärmend.

Wie waren Sound und Bühne?

Sarah Connor war mit einer großen Band unterwegs, samt Streicher und Gospel Chor. Musikalisch wurde also einiges geboten. Im Hintergrund liefen zu den Songs passende Visuals.

Anzeige: „HERZ KRAFT WERKE“ (Deluxe Version) von Sarah Connor bei Amazon kaufen

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Hoch. Die große Band bot eine abwechslungsreiche Show und Sarah Connor viel Interaktion mit dem Publikum. Sie erzählte viele persönliche Geschichten zu ihren Songs und animierte das Publikum zum mitsingen und -zanzen.

Von Lilly Günther