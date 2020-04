Heute ein Kaiser – Till Lindemanns geheimer Traum

Leipzig

Heute ist ein Tag für was Großes, was richtig Großes, denkt Till Lindemann beim Angeln und blickt verträumt in den Leni-Riefenstahl-Himmel, der sich über ihm ins Unendliche zu spannen scheint. Wohnortnah. Leider ist er blau (der Himmel) und nicht schwarz-weiß. Man kann nicht alles haben. Will er aber. Denn heute ist ja sein Tag.

Gefangen in einer Maschine

Till Lindemann ist Sänger von Rammstein und müsste mit nunmehr 57 Jahren die Midlife-Crisis eigentlich geordnet hinter sich gebracht haben. Hat er auch, ja im Grunde war er nie drin. Aber irgendwie ist er da in etwas reingeraten, in eine Art Maschine, die immer wieder mit ihm losfährt, ob er will oder nicht.

Noch was Dreckiges in der Schublade?

Neulich ist es wieder passiert. Bei „ Kiepenheuer & Witsch“ hat er ein Manuskript mit Gedichten abgegeben. Das macht er immer mal, seit er ein kleiner Junge ist: dichten. Er ahnt, dass seine Lyrik bei Kiepenheuer & Witsch nur deswegen erscheint, weil er der Sänger von Rammstein ist, aber er kann das verdrängen. Dann hat sein Lektor angerufen und gesagt, dass das ja alles gut und schön sei, aber eben auch zu gut und zu schön. Ob er nicht noch irgendwas Dreckiges in der Schublade habe. Es müsse ja nicht direkt eine Nazi-Anspielung sein, was Frauenfeindliches würde auch gehen. Till, du weißt schon.

Was über Sex mit einer Schlafenden

Till weiß. Er hat sich was über Sex mit einer Schlafenden, der er Beruhigungsmittel in den Wein gemischt hat, abgequält. Vom Lektor kam ein Daumen-Hoch-Emoji zurück.

Aber heute wird er sich nicht quälen. Heute ist er frei, ganz bei sich. Er will etwas tun, was er 2014 schon gemacht hat, etwas von dem er fühlt, dass es seine eigentliche Bestimmung ist: Er will einen Liedtext für Roland Kaiser schreiben.

