Hexen und Heilige: Karlsruhe zeigt Hans Baldung Grien - mit einer Leihgabe aus Leipzig

Leipzig/Karlsruhe

Eine heikle Geschichte, durchaus nicht jugendfrei – Genesis, Kapitel 19: Engel retten Lot und seine Familie als einzige aus Sodom, auf das Gott wegen der Verdorbenheit seiner Bewohner Schwefel und Feuer regnen lässt. Lots Frau hat sich auf der Flucht verbotener Weise umgedreht, ist zur Salzsäule erstarrt. Mit seinen beiden Töchtern findet Lot Unterschlupf in einer Höhle. Weil es keinen Mann „mehr gibt auf Erden, der zu uns eingehen möge“, füllen sie den Vater mit Wein ab, damit er sie verführe. Lot „ward’s nicht gewahr“, heißt es bei Luther. Beide werden schwanger. Die Bibel konstatiert den Inzest nüchtern. Hans Baldung Grien (1484/85–1545) macht aus der Geschichte ein gewagtes Theaterstück. Wie eine Venus, fast nackt, lächelt die ältere Tochter lasziv den Betrachter an, zieht ihn in das Bild und diese Geschichte fataler Blicke.

Hand Baldung Griens „Die sieben Lebensalter der Frau" ist bis März in Karlsruhe zu sehen. Bei der Restaurierung in Leipzig machte Restaurator Rüdiger Beck eine Entdeckung.

Das aus drei Fragmenten bestehende Gemälde von Lot und seinen Töchtern ist die Sensation der größten Baldung-Schau seit Jahrzehnten. Unter dem Titel „ Hans Baldung Grien.heilig|unheilig“ beleuchtet die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe bis 8. März das Werk des eigenwilligen Künstlers. Erst im Frühjahr 2019 konnten die Teilstücke erworben werden, hier werden sie zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Warum wurde das Bild, von dem es zwei Fassungen gibt, jeweils zersägt? War die Bibel-Interpretation späteren Rezipienten zu unheilig?

Dunkel-magisch, erotisch-provokant

Heilig-unheilig: Oft geht das bei Baldung zusammen, was diesen Renaissancekünstler über seine Epoche hebt und auch heutigen Betrachtern auf der sinnlichen Ebene sehr nahe kommt. „ Baldung hat ein schillerndes – nicht nur erbaulich-frommes, sondern auch dunkel-magisches, erotisch-provokantes und intellektuell anspruchsvolles – Werk hinterlassen. Die Ausstellung zeigt einen sinnlich sensiblen, reflektierten und gekonnt inszenierenden Künstler, der sich souverän im Spannungsfeld der gelehrten Diskurse seiner Zeit bewegte“, sagt Kunsthallen-Direktorin Pia Müller-Tamm. Zu sehen sind in der Retrospektive 200 Werke Baldungs, darunter 62 Gemälde und 13 Glasgemälde. Sie stehen 50 Werken von Zeitgenossen wie Dürer, Cranach und Schongauer gegenüber.

Bedeutende Leihgabe aus Leipzig

Zu den Hauptwerken der Schau gehört eine Leihgabe aus Leipzig, das 1544, ein Jahr vor seinem Tod, entstandene Gemälde „Die sieben Lebensalter der Frau (des Weibes)“. Es ist das erste Bild, das in dem zu der Ausstellung erschienenen opulenten Katalog gezeigt wird. Wie berichtet hatte Rüdiger Beck, Chefrestaurator des Museums der bildenden Künste, bei der Restaurierung eine Entdeckung gemacht: Ein Stück Himmel war vor langer Zeit oben abgesägt und unten angebracht worden. Als Beck die Übermalungen abnahm, entdeckte er ein Stück der Sonne, die Baldung einst gemalt hatte.

Kurator Holger Jacob-Friesen hebt die Bedeutung des Werks für die Ausstellung hervor: „Es ist das letzte datierte Gemälde Baldungs und in gewisser Weise eine Summe seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Vergänglichkeit des Menschen und dem weiblichen Akt. Die Komposition ist höchst kunstvoll, alle Details sind sehr sorgfältig vorbereitet. Davon zeugen die zahlreichen auf dieses Werk bezogenen Studien im sogenannten Karlsruher Skizzenbuch. Baldung hat beispielsweise das junge Mädchen, das Weinlaub und den Graupapagei mit zarten Silberstiftzeichnungen vorbereitet.“ In der Ausstellung wird das Gemälde mit der Kopie nach dem verschollenen Gegenstück „Die drei Sterbealter der Frau und der Tod“ zusammengeführt.

Zwei Drittel des erhaltenen Werkes in der Schau versammelt

Neben eigenen Beständen sind in Karlsruhe weitere hochkarätige Leihgaben aus europäischen und amerikanischen Museen zu sehen. „Zwei Drittel des erhaltenen Werkes ist hier versammelt“, so Jacob-Friesen. Die Große Landesausstellung soll den Blick schärfen für einen Künstler, der anders als andere Protagonisten des Wandels vom Spätmittelalter in die Renaissance wie Dürer oder Cranach viel weniger präsent in Ausstellungen ist.

Der „Grüne“

Hans Baldung wurde vermutlich in Schwäbisch Gmünd geboren und lebte die meiste Zeit in Straßburg. Der Maler, Zeichner und Kupferstecher arbeitete einige Jahre bei Dürer in Nürnberg. Nicht als Schüler, wie Kurator Jacob-Friesen betont. „Eher als Geselle oder Mitarbeiter.“ Denn Baldung, genannt Grien (den Beinamen soll er seiner Vorliebe für Grün und Dürer verdanken; zur Unterscheidung von anderen Gesellen namens Hans), hatte schon davor einen eigenen Stil. So erscheint Dürer klar und ausbalanciert, während Baldungs Strich ungestümer und alles andere als eindeutig ist. Das faszinierte später Künstler wie Franz Marc, Pablo Picasso oder Marcel Duchamp.

Der Preis für Lust und Leidenschaft

Bekannt ist Baldung für den Hochaltar des Freiburger Münsters, Andachtsbilder und bunte Kirchenfenster. Doch neben Heiligem scheint vor dem Hintergrund tiefgreifender Umwälzungen seines Zeitalters, geprägt durch Reformation, Bildersturm und Bauernkrieg, immer Unheiliges durch. Seine Madonnen haben etwas Offenherziges, die Hexendarstellungen zuweilen pornografischen Charakter. Eva nimmt den Apfel mit Bedacht. Der Preis für Lust und Leidenschaft sind Verlust des Paradieses und die eigene Sterblichkeit.

Hans Baldung Grien: Bis 8. März in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe (Hans-Thoma-Straße 2–6); geöffnet Di–So, 10–18 Uhr, Eintritt 12/9/3 Euro. Zu der Ausstellung ist ein prächtiger umfangreicher Katalog erschienen, mit 504 Seiten und 500 farbigen Abbildungen. Er kostet 39,90 Euro.

Von Jürgen Kleindienst und Susanne Kupke