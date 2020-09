Leipzig

Zwei kleine silberne Raumschiffe halten Sofiia Stasiv und Denis Cvetkovic bei der Probe auf einmal in den Händen. Passende Symbole für Neugier, Welterkundung, Forschergeist. Und darum geht es in dem Tanztheaterstück „Es war Zweimal“ von Regisseurin und Choreografin Sara Angius, mit dem am Samstag die Saison am Theater der Jungen Welt eröffnet wird: um unbefangene Entdeckungen, wie sie Kleinkinder staunend machen. Die Uraufführung hat das Theater nicht zufällig als Auftakt gesetzt. Denn sie öffnet gleich einen Blick auf einige Aspekte, die neu sind am TDJW.

Zunächst einmal sind das Sofiia Stasiv und Denis Cvetkovic. Mit ihnen, frisch engagiert, gehören erstmals eine Tänzerin und ein Tänzer zum festen Ensemble. Für die Intendantin Winnie Karnofka eine „logische Konsequenz aus den guten Erfahrungen, die wir mit Tanzstücken seit vielen Jahren machen. Es ist eine künstlerische Sprache, die jeden fordert und auf seine Weise einen Zugang finden lässt“. Karnofka verweist darauf, dass Tanz durch seine vielfältige Anschlussfähigkeit erfolgreich im inklusiven Bereich eingesetzt wird. Und den Weg zu mehr Inklusion will das Theater ausbauen.

„Es war Zweimal“ trägt das Label „Relaxed Performance“. Eine „entspannte Aufführung“ also, die laut TDJW besonders für Kinder- und Jugendliche mit sensorischen Einschränkungen, Autismus oder Aufmerksamkeitsstörungen geeignet sind. Die Schwellenangst wird herabgesetzt. Auf starke Reize wie laute Musik oder Stroboskoplicht verzichten „Relaxed Performances“. Übliche Theaterregeln sind außer Kraft gesetzt, während der Vorstellung ist Aufstehen erlaubt.

Das lassen sich Kleinkinder sowieso schwer verbieten. Und zur Sparte Kleinkind-Theater gehört „Es war Zweimal“, es ist ausdrücklich schon für Zweijährige konzipiert. Dieses Feld hat das TDJW 2008 mit „Fische & Süßer Brei“, das sich immer noch im Repertoire befindet, erstmals betreten. Wieder geht es weniger um eine lineare Handlung, als um ein spielerisches Austesten des Raumes zwischen Fantasie und Wirklichkeit.

Stasiv, die aus Kaliningrad stammt und gerade an der Bruckner-Universität im österreichischen Linz ein Studium in zeitgenössischem Tanz abschlossen hat, und der Schweizer Cvetkovic, Absolvent der Züricher Fachschule für Zeitgenössischen und Urbanen Bühnentanz, lassen sich bei der Probe auf kindliche Verspieltheit ein. Sie nehmen die Bühnen-Details wie ein Kind als Wunder wahr, treten in Dialog miteinander und den Dingen.

Die Proben sind für sie ein ständiges Austesten, oft vor Testpublikum. Denn beide betreten Neuland. „Das Studium bereitet eher darauf vor, in einer Compagnie zu tanzen“, sagt Cvetkovic. Was sagen die ehemaligen Kommilitonen, wenn einer dann Richtung Kinder- und Jugendtheater abbiegt? „Sie haben gesagt, das ist genau dein Ding“, sagt Cvetkovic. Und in Stasivs Umfeld sind die Reaktionen ähnlich ausgefallen. Was man gern glaubt, wenn man die beiden bei der Probe erlebt.

„Im zeitgenössischen Tanz zieht man eher seinen Stil durch“, sagt Stasiv. „Hier ist es weniger egoistisch.“ Das Publikum wird mitgedacht, bestätigt Cvetkovic. „Wir versuchen die jungen Zuschauer aktiv auf unsere Reise mitzunehmen.“

Es könnte spannend werden, was sich zwischen den jungen Tänzern und dem Publikum in Zukunft entwickelt. Beide sind ab 4. November auch in dem Tanzstück „Schule des Wetters: Schnee“ zu sehen. Alles dreht sich dann in der Bühneninstallation der israelischen Künstler Guy Gutman, Tami Lebovits und Gabi Kricheli um die weißen Flocken.

Noch vor der ersten Premiere präsentiert sich das TDJW am Samstag mit einem Open-Air-Fest auf dem Lindenauer Markt. Neben einem bunten Programm mit Bobby-Car-Kino und einer Installation rund um das Theaterhaus gibt es Informationen zur Spielzeit und über die Spiel-Clubs am Theater, die neue Mitspieler suchen. Außerdem erklärt das TDJW seine Pläne, einen Publikumsbeirat zu gründen.

Das Open-Air-Theaterfest beginnt am Samstag um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.tdjw.de

Von Dimo Rieß