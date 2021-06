Highfield 2021 fällt aus – Festival erst wieder im August 2022

Leipzig

Nun herrscht Klarheit: Das Highfield-Festival am Störmthaler See findet 2021 nicht statt. Das gaben die Veranstalter Semmel Concerts und FKP Scorpio Konzertproduktionen am Donnerstag bekannt. Noch am Mittwoch wollte sich FKP Scorpio auf Anfrage nicht dazu äußern, ob das Festival stattfinden werde oder nicht. Nun wurde 50 Tage vor dem geplanten Beginn die endgültige Entscheidung mitgeteilt.

Highfield: Tickets behalten Gültigkeit

Bereits 2020 fiel das Highfield aus. 2022 soll das Festival nun vom 19. bis 21. August stattfinden, alle Karten behalten ihr Gültigkeit, wie Semmel Concerts mitteilt. Für das kommende Jahr stehen mit Kraftklub und Casper bereits zwei neue Headliner fest.

Highfield verschoben: auch wegen Delta-Variante

„Wie zuvor haben wir in Absprache mit Experten alles dafür getan, dass das Highfield stattfinden kann“, so FKP-Scorpio-Geschäftsführer Stephan Thanscheidt. „Trotz sinkender Inzidenzen waren wir letztlich erneut zu einer Verschiebung gezwungen, da die Situation unter anderem wegen der Delta-Variante nach wie vor unvorhersehbar ist. Aus diesem Grund müssen wir uns zum Schutz der Gesundheit unserer Gäste und der Teams ein weiteres Jahr gedulden, bis wir uns in 2022 endlich zu einem unvergesslichen Festivalsommer wiedersehen können.“

