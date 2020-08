Großpösna

Nach dem Gemeinderatsbeschluss für die Flächenabgabe an das Helmholtz-Zentrum werden auf der Magdeborner Halbinsel nun (Platz-)Varianten für künftige Highfield-Festivals gesucht. Denn ein Teil des bisherigen Konzertareals bleibt künftig, so das Bundesforschungsministerium der Ansiedlung am Störmthaler See zustimmt, der Wissenschaft vorbehalten. „Das ist eine Riesenchance für die Gemeinde, und es ist nachvollziehbar, dass sie die nutzen wollen. Wir waren von Anfang an über das Projekt informiert und befinden uns mit der Gemeinde im Gespräch. Wir sind sicher, eine intelligente Lösung für die Flächenkompensation zu finden“, sagt die Leipziger Niederlassungsleiterin Jana Goethel vom Highfield-Veranstalter Semmel Concerts Entertainment GmbH. Die Vorlaufzeit sei ausreichend lang, um in aller Ruhe nach einer Variante zu suchen. „Wir arbeiten da mit der Gemeinde parallel, es gibt eine sehr gute Kooperation. Wir schauen, dass wir trotz der Helmholtz-Ansiedlung auf der Halbinsel auch in Zukunft weiter rocken können“, betont die 48-Jährige.

Vernünftige Koexistenz

Möglicherweise mache die partielle Verlegung des Festival-Geländes etwas mehr Umstände, aber: „Auf jeden Fall ist es unser Ziel, auch während des Baus des Helmholtz-Zentrums eine praktikable Koordination für das Festival und später, nach Inbetriebnahme der Forschungseinrichtung, eine vernünftige Koexistenz hinzubekommen“, sagt Jana Goethel. Zudem sei von Anfang an klar gewesen, dass die Halbinsel weiterentwickelt werde und man dort „nicht für die nächsten 100 Jahre Festivals veranstalten kann“.

Auch Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel hatte gegenüber der LVZ betont, dass man in puncto Highfield-Festival von Jahr zu Jahr schaue. Es könne auch trotz einer möglichen Helmholtz-Ansiedlung weiter Bestand haben.

Diese Vertragsunterzeichnung vom April 2019 für das Highfield-Festival in Großpösna gilt vorerst bis Ende 2021. Von den Veranstaltern unterschrieben Jana Goethel (links) und Dominik Just (rechts), für die Gemeinde Daniel Strobel und Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos). Quelle: André Kempner

Kartenvorverkauf ab Freitag 12 Uhr

Ohne Corona bedingte Absage wären am Wochenende 14. bis 16. August 2020 zehntausende Rockfans wieder auf die Magdeborner Halbinsel geströmt. „Die meisten Fans haben ihre Tickets zum Glück für nächstes Jahr behalten. Uns ist es ja auch nahezu eins zu eins gelungen, die Bands für 2021 zu halten“, blickt Jana Goethel voraus. Wer noch keine Tickets für 2021 hat, kann sich ab Freitag, 14. August 2020, 12 Uhr Karten sichern. Als kleinen Ausgleich für das abgesagte Festival in diesem Jahr hatte der Veranstalter im Rahmen eines Gewinnspiels drei „Homefield“-Pakete ausgelobt. Wer Glück hatte, den besucht am Freitag das „Highviech“ daheim vor der Wohnung oder auf dem Grundstück und liefert das rockige Paket ab.

Von Olaf Barth