Diesmal ist es also das Mittelalter, die Spätantike, um genau zu sein: Volker Insel sucht im größten Spiegelzelt der Welt (das schönste ist es wohl auch) auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in diesem Jahr unter dem Motto „Hilfe, die Ritter kommen!“ auf den Spuren von Artus und seiner Tafelrunde den Heiligen Gral – und findet unter tatkräftiger Mithilfe der Kollegen von der Kokosnuss immerhin wieder die „Gans ganz anders“. Und das ist, schließlich gab es im vergangenen Jahr keine, und die Corona-Einschläge kommen auch in dieser Saison schon wieder bedrohlich nah, schon mal ein ziemlich gute Nachricht.

Zumal sie wieder gut gerieten, die Gänsekeulen, die Küchenchef Daniel Blindhammer da zu Hunderten auf den Punkt auf den Teller bringt neben den exzellenten Rotkohl mit Kirschen und den Kartoffelklößen, denen man indes kaum anmerkt, dass sie gebacken sind.

Kulinarisch ist sie in Ordnung, die Welt der Mutter aller Leipziger Dinner-Shows im Jahr 2021: Die rustikale Winter-Variante des Vitello tonnato ist fabelhaft, die Kartoffel-Spargel-Suppe unter dem Spinat-Häubchen etwas weniger raffiniert als in früheren Jahren, aber lecker, das Dessert rund ums sensationelle Spekulatius-Eis wieder ein Gedicht. Bei den vegetarischen Varianten gibt’s zwar Probleme mit Timing und Hingabe. Aber der Titel der Veranstaltung sagt es ja schon: Hier geht’s um die Gans.

Und um den höheren Unfug, den Volker Insel drumherum arrangiert. Und der ist eigentlich wie immer: Wortspiele und Zoten, Albernes und Absurdes, Geistreiches und Beklopptes findet da zueinander zu einem theatralischen Bilderbogen, der weit mehr ist als die Summe seiner Teile – die streng genommen viel mehr als Null nicht ergäbe, hätten nicht alle Beteiligten eine so unbändige Freude am eigenen Tun.

Übers Ganze ist also wieder Verlass auf König Volker und seine Blödelrunde, auf Artus alias Herbert von Cremefeld alias Armin Zarbock, seine Gattin Genevra alias Anne Karenina von Cremefeld alias Anne Osterloh, auf Elena Maria Pia Lorenzon als Panini, Matthias Stein als Merlin/Stone, Ansgar Schäfer als Lanze- respektive Ozelot, Raschid D Sidgi als Machmut/Parsifal und Ulrike Michaelis als Kundrie im Venusberg. Und auf Claudia Scharfs (!) tanzende „Knappe Röcke“ und Michael Hinzes musizierende „Rockige Knappen“ natürlich auch.

Aber es gab auch schon Jahre, da fühlten sich die rund drei Stunden rund um die Gans noch kürzer an, weil die Texte weniger aufgesagt waren, die Musik sicherer in Bauch und Beine fuhr. Das ist alles solide, und die besten Sängerinnen und Sänger (Lorenzon, Schäfer) des diesmal vorzugsweise aus dem 60er-70er-Rock-Mittelalter stammenden Musikmaterials zwischen Kindern der Zeit und Rauch auf dem Wasser waren früher auch nicht besser, ebenso Hinze und seine Mitstreiter. Aber es fehlt die elegante Souveränität, die Lässigkeit, mit der einst Unsinn hier zur großen Kunst wurde.

Das mag zusammenhängen mit dem Tanz am Abgrund, den diese Show für alle Beteiligten darstellt. Bis zum 8. Januar soll die Show laufen. Muss sie auch, damit sie sich rechnet. Aber die Entwicklung bei den Coronaschutzverordnungen spricht eine andere Sprache. Bereits jetzt wurden viele Betriebsfeiern, traditionell eine Auslastungsstütze der Dinner-Shows, abgesagt. Nach den Ausfällen des letzten Jahres hängt nun für viele das wirtschaftliche Überleben an dieser Show – da trifft der ab Montag drohende nächste Lockdown alle Betroffenen

doppelt hart.

Auch die internationalen Akrobaten, denen man unter diesen Auspizien kaum verübeln kann, wenn die letzte Lockerheit fehlt. Etwa bei den Messerwerfer- und Armbrustschießereien von Ciro und Samira, dem portugiesisch/iranischen „Duo Extrem“, das den erheblichen Thrill eher aus dem Fehlen von Präzision generiert. Oder von Hanno Burger, der zwar viele Stühle stapelt – aber letztlich da oben unter der Kuppel des Spiegelzeltes doch nur Handstand darauf macht.

Maria Moncheva aus Bulgarien an den Luftketten und, mehr noch, Anne und Jakub aus Polen am Fliegenden Mast spielen da in einer anderen Akrobatik-Liga: souverän, sexy, subtil und spielerisch. Sie runden einen kurzweiligen, netten und enthusiastisch beklatschten Abend, der unter dem Strich mehr bietet, als man in diesen Zeiten erwarten kann.

Man sollte ihn besuchen – wer weiß schließlich, wann es so etwas wieder gibt. Bis einschließlich Sonntag besteht gewiss noch die Chance dazu. Und man kann es ohne Reue. Denn mit den Luftfiltern, die der veranstaltende Krystallpalast Varieté ins herrliche Spiegelzelt hat einbauen lassen, gibt es wahrscheinlich wenig sicherere Kulturorte als diesen.

„Hilfe, die Ritter kommen“ im Spiegelzelt auf dem Wilhelm-Wilhelm-Leuschner-Platz. Geplant bis zum 8. Januar; für die Vorstellungen bis einschließlich Sonntag gibt es noch einige Restkarten, für den Freitag noch einige mehr. Karten kosten einschließlich Vier-Gänge-Menü 89 bis 120 Euro und sind zu bekommen auf www.gansganzanders.de

Von Peter Korfmacher