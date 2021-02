Leipzig

Die große Koalition will die Folgen der Corona-Pandemie für besonders Betroffene mit neuen Hilfen abfedern. Dafür haben die Spitzen von CDU/CSU und SPD bei ihrem ersten Koalitionsausschuss des Jahres eine milliardenschwere Unterstützung vereinbart für Familien, Geringverdiener, Unternehmen, Gastronomie und Kultur. Die weiteren Hilfen für die Kulturszene sind aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein positives Signal und „wichtiges Zeichen“

Zuvor hatte Grütters 1,5 Milliarden Euro zusätzlich aus dem Bundeshaushalt gefordert, denn „der zweite Lockdown war nicht in der ersten Milliarde eingepreist“, so Grütters. Der Bund hatte noch vor dem zweiten Lockdown für die Kultur ein eigenes Programm in Höhe von einer Milliarde Euro aufgelegt. Das Hilfspaket besteht aus rund 60 Teilprogrammen für verschiedene Sparten der Kunst und Kulturbranche. Geholfen wird unter anderem Kinos, Museen und Theatern, Musik und Literatur. Spartenübergreifend werden zudem Mittel für pandemiebedingte Investitionen und Digitalisierung zur Verfügung gestellt.

„Da sehe ich schwarz“

Reicht das, um die Kulturszene zu retten? „Das Programm ,Neustart’ ist großartig“, sagt Helge-Björn Meyer, Leiter der Servicestelle „Freie Szene“ beim Landesverband Soziokultur Sachsen e.V. . Es verweist auch auf strukturelle Defizite, die es gleichzeitig abzubauen versuche. Zum Beispiel indem Förderung in Projekte fließt, die eine Vernetzung fördern oder auf nachhaltige Wirkung angelegt sind.

Er mache sich aber auch Sorgen um die Zukunft, um die Finanzierung nach den vom Bund aufgelegten „Neustart“-Hilfen. Denn dann müssten die Länder und Kommunen übernehmen und mit eigenen Förderinstrumenten aktiv werden. „Und da sehe ich schwarz“, sagt Meyer.

Helge-Björn Meyer vom Landesverband Soziokultur Sachsen e.V. Quelle: André Wirsig

Für Solo-Selbstständige beispielsweise sei Jahrzehnte nichts getan worden. Dass jetzt sehr viele in die Armut rutschen, sei auch eine Folge der schlechten Bezahlung in der Vergangenheit. „Das hat etwas mit der katastrophalen Fördersituation, auch in den Kommunen, zu tun. Damit, dass Honoraruntergrenzen nicht eingehalten wurden, dass mit prekären Arbeitsverhältnissen eine Art zweite Welt geschaffen wurde.“

„Dass Sachsen langsam ist, wissen wir“

Solche Defizite zu beheben, versuche der Bund mit „Neustart Kultur“. Allerdings würden freie Träger bei diesem Programm nicht beachtet. Da schickt Meyer leise Kritik in Richtung Sächsische Landesregierung. Denn „die Besonderheit unseres Kulturraumgesetzes“ sei ja, dass fast alle Spielstätten freie Träger sind, also Vereine. „Und das wird kaum gefördert.“ Das sei aber nicht ein Problem von Frau Grütters, sondern der Landespolitik.

„Dass Sachsen langsam ist, wissen wir“, sagt Meyer. Es habe ja auch lange gedauert, bis das Stipendienprogramm „Denkzeit“ aufgelegt wurde. Er frage sich, wo „Denkzeit 2“ bleibt. „Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, die das sächsische Stipendium kopiert haben, haben im Januar sofort die zweite Auflage rausgegeben. In Sachsen tut sich, was das betrifft, nichts.“

Helge-Björn Meyer plädiert für „eine Art Gipfel: Wie sollen Kunst und Kultur in Sachsen nach Covid-19 aussehen? Was brauchen wir?“ Da wünsche er sich einen Dialog mit den Akteurinnen und Akteuren. Denn Künstler seien nur Künstler, wenn sie aktiv sind. Das zu ermöglichen sei wichtiger, als Almosen zu verteilen.

Von Janina Fleischer