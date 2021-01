Leipzig

Ein intensiver Geruch nach Holz liegt in der Luft. Auf Werkbank und Boden liegen zentimeterdicke Späne, in einem Regal an der Wand daneben stapeln sich hunderte Scheite fast bis zur Decke. Hinter der Werkbank sitzt Jürgen Manthey und bearbeitet mit konzentriertem Blick ein Stück Holz. Span um Span hobelt er ab und bringt das Holz so in die gewünschte Form.

Geigenbaumeister in der Musikstadt Leipzig

Hier in der Werkstatt, direkt am Elstermühlgraben gelegen, ist sein Reich. Manthey ist Geigenbaumeister und seit 17 Jahren in Leipzig selbstständig. Neben ihm haben sich inzwischen eine gute Handvoll Geigenbaumeister in der Musikstadt Leipzig angesiedelt, Konkurrenz gibt es untereinander aber kaum. „Jeder hat sein eigenes Spezialgebiet, seine Nische“, erklärt er. „Während die einen sich auf feine Restaurierungen spezialisiert haben, fokussieren sich andere auf den Handel mit Instrumenten oder den musikalischen Nachwuchs.“

Mantheys Schwerpunkt ist der Neubau von Streichinstrumenten. Neben Geigen fertigt er auch Bratschen und Celli. Zu seinen Kunden zählen international bekannte Musiker wie die Bratschistin Tatjana Masurenko, aber auch angehende Berufsmusiker der Leipziger Musikhochschule, sowie Solisten aus Spanien, den USA oder Italien. Viele kennt Manthey von Konzerten und diversen Vorspielen und weiß, wie sich das neue Instrument anhören, wie es sich anfühlen und spielen lassen soll, damit es zum Musiker passt.

Rund 15 Instrumente pro Jahr

Bis ein Instrument tatsächlich gespielt werden kann, sind allerdings zahlreiche Arbeitsschritte nötig. Für den Neubau einer Geige benötigt Manthey im Schnitt etwa vier Wochen. In Corona-Zeiten, wo kaum Kundenbetrieb herrscht, geht es auch etwas schneller. Rund 15 Instrumente fertigt er so jährlich. Bei seiner Arbeit orientiert sich Manthey an den Instrumenten berühmter italienischer Geigenbauer aus dem 17. und 18. Jahrhundert wie Antonio Stradivari oder Giuseppe Guarneri. Das hat einen einfachen Grund. „Es gibt nichts zu verbessern. Die Geigenbauer haben es damals schon gut gemacht, und wir sollten das nehmen, was sich bewährt hat“, ist er überzeugt.

Holz ist für den Klang des Instruments entscheidend

Das Holz, aus dem seine Streichinstrumente entstehen, kauft Manthey bei speziellen Tonholzhändlern. Denn es ist für den Klang des Instruments von entscheidender Bedeutung. Beim Kauf schaut der Instrumentenbauer vor allem auf die Struktur des Holzes und wie es gewachsen ist. Durch einen Klopftest bekommt er zudem ein Gefühl dafür, wie das Holz schwingt und in welche Richtung das Instrument gehen könnte. Klingt es eher leicht oder schwer, hört es sich dumpf oder hell an?

Jedes Holz hat ein eigenes Klangspektrum

Für den Boden einer Geige wird oft Ahorn verwendet, der Deckel besteht aus Fichte. Es sind aber verschiedene Kombinationen möglich. Jedes Holz besitzt ein eigenes Klangspektrum. „Während Pappel viel Bass hat, klingt Fichte frei und offenvokalig. Ahorn kann edler klingen, darf aber nicht zu harzig sein, was den Klang dämpfen und matschig machen würde“, erklärt Manthey, der für den Klang und Bau seiner Instrumente schon mehrere Auszeichnungen erhalten hat.

Doch nicht nur der Klang, auch die Optik spielt beim Instrumentenbau eine wichtige Rolle. Sowohl Musiker als auch Publikum wollen Geigen, die alt aussehen – mit dunkel gewordenem Holz und sichtbaren Gebrauchsspuren. Denn es erinnert an großartige Geigen vergangener Epochen und trägt seinen Teil zu einem gelungenen Gesamtpaket bei.

UV-Licht und Pfirsichkerne sorgen für „altes“ Aussehen

Junges Holz ist allerdings ziemlich hell. Um seine Instrumente älter wirken zu lassen, hängt Manthey diese – nachdem er sie zusammengebaut hat – in einen Schrank, wo das Holz etwa vier bis fünf Tage unter UV-Licht bräunen kann. Für realistische Abnutzungsspuren wie Schrammen oder Kratzer bearbeitet er die Oberfläche der Instrumente zudem gerne mit Pfirsichkernen. Ein Lack aus Harzen und Leinöl schützt das Holz und komplettiert das „alte“ Aussehen. Mit dem Aufziehen der Saiten und dem Einsetzen des Stimmstocks wird das Instrument schließlich spielfertig gemacht.

Instrumentenbauer brauchen auch musikalische Begabung

Aber welche Fähigkeiten braucht ein guter Geigenbauer eigentlich? Zum einen natürlich handwerkliches Geschick, sagt Manthey. Beim Instrumentenbau wird das Holz erst grob, dann immer feiner mit verschiedenen Werkzeugen bearbeitet. Es wird gesägt, gestochen, gehobelt, geglättet und geschmirgelt. Zum anderen sei aber auch eine gewisse musikalische Begabung wichtig, um zu beurteilen, ob sich das Instrument gut anhöre. Er selbst spielt jede seiner Geigen Probe. So kann er durch Anpassungen den Instrumenten noch den letzten klanglichen Schliff geben, bevor diese bald in den Konzertsälen der Welt zu hören sein werden.

Von Simon Ecker