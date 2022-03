Leipzig

Bald nach dem gewaltsamen Tod George Floyds fielen die ersten Denkmäler. In den USA, in Großbritannien, dann in Belgien. Es war die Zeit, als der Performer und Theatermacher Julian Hetzel im belgischen Gent gerade damit begonnen hatte, an „Mount Average“ zu arbeiten. Die Protestbewegung Black Lives Matter formierte sich sozusagen vor der Theatertür.

Ereignisse, die tief eingesickert sind in „Mount Average“. Ein Theaterabend, koproduziert vom Schauspiel Leipzig, in dessen Residenz heute Abend die Deutschland-Premiere stattfindet, der einen konstruktiven Umgang mit den stummen Zeugen und Symbolen überkommener Herrschaftsverhältnisse sucht. Ausgangspunkt war der Denkmalsturz aber nicht. „Wir haben mit einer sehr abstrakten Frage angefangen: Wie manifestieren sich Ideologien in Material? Und wie können wir mit Vergangenheit umgehen, mit Ideologien, die zu Stein geworden sind?“, sagt Hetzel.

Harter Brocken

Hetzel, der in Leipzig mit „All Inclusive“ schon eine satirische Auseinandersetzung mit der Ästhetisierung von Gewalt zeigte, sucht in seinen Arbeiten gern die Nähe zur Bildenden Kunst. Der Umgang mit den Statuen als Ausgangsmaterial findet dann auch sehr handfest statt. In der Recherche-Phase ließ sich das Team eine Hitler-Büste aus England kommen. Was einer gewissen Klientel vermutlich die Tränen der Rührung in die Augen treiben würde: Das Team bekam den Diktator nicht so klein, wie es wollte. „Der Faschismus beziehungsweise die Bronzestatue war zu hart für unsere Werkzeuge“, sagt Hetzel. Die Flex half weiter, führte aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Also schickten sie eine Gipsbüste vom belgischen König in den Schredder.

König Leopold im Schredder. Quelle: Thomas Dhanens

Leopold II. lässt sich einfach in Brüssel im Historischen Museum bestellen. Überlebensgroß. Leopold auf dem Pferd, Leopold ohne Pferd, Leopold in Uniform, zählt Hetzel auf. „Das war eine absurde Erfahrung, weil zeitgleich im öffentlichen Raum diese Büsten beschmiert und abgenommen wurden.“ Am Gips-König lässt sich einiges ablesen über den gegenwärtigen Debattenstand. Hetzel spricht von einer belgischen Regierung, die Statuen aus der Zeit der Gräueltaten in Belgisch-Kongo problematisiert, während gleichzeitig eine staatliche Einrichtung die Büsten verkauft. „Hinzu kommt, dass Leopold das Museum und die Werkstatt gegründet hat, in der die Büsten hergestellt werden. Er hat seine Reproduktion, um sichtbar zu bleiben, selbst angeschoben.“

Macht wird zu Pulver

Die Performer vermeiden ausdrücklich den Begriff Zerstörung im Umgang mit Statuen. Die englischsprachige Produktion hat dafür das Schlagwort „Powder from Power“ gefunden, Macht wird zu Pulver. Hetzel: „Wir nehmen Büsten und führen sie auf die Partikel zurück, aus denen sie gemacht sind.“ Woraus dann in der Performance Neues entstehen soll. Dabei durchläuft das Publikum in der Schauspiel-Residenz auf dem Spinnereigelände einen Parcours aus sechs Räumen. In drei davon agieren Performer. Zum Teil ist das Publikum ganz auf sich zurückgeworfen. Details verrät Hetzel noch nicht, deutet aber an: „Die Zuschauer werden zu Komplizen im Umgang mit Material.“

Schon die Zusammensetzung des Produktionsteams sensibilisiert für das Thema und bringt unterschiedliche Perspektiven ein. Neben der Schauspielerin Kristien De Proost ist der kongolesische Theatermacher und Rapper Pitcho Womba Conga dabei. Dazu gesellen sich die Sichtweisen des Publikums, die in jedem Land der auf Tour befindlichen Produktion anders ausfallen können. In Deutschland beginnt die Auseinandersetzung mit dem dunklen Kolonialkapitel erst. So trifft „Mount Average“ zeitlich auch auf die Neu-Eröffnung des Grassi Museums für Völkerkunde zu Leipzig, das ebenfalls eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Thema sucht.

Material für die Zukunft

Hetzel greift zwar Symbole der Vergangenheit auf, denkt aber in die Zukunft. Denkmäler beschreibt Hetzel als „Besatzungsmacht aus einer anderen Zeit“, die den öffentlichen Raum weiter okkupieren. „Wir wollen die Monumente wieder greifbar machen. Sie sollen Material werden, aus dem sich eine Zukunft gestalten lässt, anstatt Götter zu sein, die heilig sind. Dann muss man keine Angst mehr vor ihnen haben und sie verschwinden lassen.“

