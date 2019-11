Hochkarätige Akrobatik, gute Musik und solides Essen bei „Passion“ im historischen Stadtbad

Leipzig

Das Problem des Erfolgs ist, dass man ihn halten muss. Im Showgeschäft kommt das Wiederholungsverbot dazu. Und das führte dazu, dass sich „Passion“ die auch schon traditionelle Dinner-Show im Stadtbad für den Jahrgang 2019 von seiner Gastgeberin verabschiedet hat. Es führt also nicht mehr die Diva La Kruttke durchs Programm, sondern Ramon Hopman.

Zur Galerie Erstklassige Artistik und gute Musik bei der Dinnershow im Leipziger Stadtbad.

Der kommt aus den Niederlanden, firmiert als „Moderator & Comedian“, brüllt unsensibel in die ohnehin recht hemmungslos aufgedrehte Verstärkeranlage – und versinkt bis zum Kragen in den Fußstapfen der Diva. Weil er deren Anzüglichkeit, der in Erfahrung gewelkter Lebens-Komik und vor allem der Stimme nichts Adäquates entgegenzusetzen hat. Als sein eigener Zwillingsbruder, der in souveräner Trotteligkeit den „am Kreuz Köln Nord im Stau stehenden“ Zauberer vertritt, schiebt er gekonnt und komisch die Gläser und die Flaschen hin und her und singt zunehmend unzurechnungsfähig das Hohelied des Scheinsponsors Martini. Doch darüber hinaus sind abgestandene Holländer-Witze und Gesangsperformance bei „Wann wird’s mal wieder richtig Winter?“ auf den Spuren des übergroßen Rudi Carrell nicht dazu angetan, die ganz große Freude aufkommen zu lassen.

Fabelhafte Cover-Combo

Beim eigentlichen Show-Programm ist das anders. Und das liegt wieder nicht zuletzt an Nightfever, der Showband, die die Dinnershow zwischen den Gängen und auch dabei wieder mit Live-Musik versorgt und die allein schon den Besuch lohnt. Da ist allen voran die wunderbare Pavi La Mayo, die kleine Sängerin mit der riesigen Stimme, die sich gekonnt durch die Oktaven navigierend am Hit-Repertoire der Jahrzehnte abarbeitet. Begleitet von Rakete (Bass, Gesang), Fritze (Drums, Gesang), Heiko (Keyboard, Gesang) und Karsten (Gitarre), die auch als A-cappella-Formationen einen guten Job machen. Und nach jedem einzelnen Set dieser fabelhaften Cover-Combo ist es schade, dass es vorbei ist.

Hochklassige Artisten

Andererseits entschädigen dafür aber auch in diesem Jahr wieder hochklassige Artisten – und auch die werden zum großen Teil von Nightfever begleitet und getragen. Etwa die „Stumble Creations“ aus Australien. Eine Dame, die in vollendeter Harmonie und Poesie in den Tüchern hängt, am Seil, am Partner, der wiederum mit seinen beiden Kollegen auf dem russischen Balken, auf ihnen, in der Luft und am Boden mit atemberaubender Leichtigkeit den Löwenanteil der Akrobatik-Passion trägt.

Anstrengungslose Eleganz

Was den Beitrag der übrigen Acts nicht schmälert. Des Weltklasse-Kontorsionisten Taras Nadtoschii aus der Ukraine, der als „ Mercury Man“ mit der giftgrünen Maske sehr interessante Dinge mit seinen Gelenken anstellt. Des Dampfplauder-Magiers Michael Halvarson aus Schweden, der Michael aus dem Publikum nicht nur die Armbanduhr und die Krawatte, sondern auch all den Papier-Müll abnimmt, den er in seinen Taschen hortet. Dann sind da noch die Kukharenko Brothers, ebenfalls aus der Ukraine, die an ihren Leitern in scheinbar anstrengungsloser Eleganz die Schwerkraft Schwerkraft sein lassen, Jeff Hess aus New York, dessen anarchische Körper-Komik in unmöglichen Leibchen kein Auge trocken lässt, und nicht zuletzt die ansehnlichen Ukrainerinnen vom Show-Ballett „La Rouge – Tabasco Dos“, deren Stilfeld ebenso großzügig abgesteckt ist wie das der Nightfever-Musikanten.

Lauwarme Granate

Bliebe zur Dinner-Show das vom Saxonia Catering beigesteuerte Dinner. In dessen Zentrum liegt die wieder wirklich fabelhaft knusprige Entenkeule mit abständigem Portweinjus, apartem Kürbis-Orangenpüree, solidem Rotkohl und ebensolchem Kartoffelkloß. Die Wildterrine zum Auftakt geht unter in übersahnter Preiselbeercreme und unerheblichem Waldorfsalat. Die ziemlich gehaltvolle Maronencremesuppe ist nicht getrüffelt, sondern neben der Schinken-Frischkäsepraline mit reichlich Trüffel-Öl angehübscht. Und beim kleinteiligen Dessert erweist sich der lauwarme Schokoladenkuchen als Granate.

Überdies sind die Getränke noch immer fair kalkuliert, ist der Service wieder nett und immer im richtigen Moment ungerufen zur Stelle. Folglich ist diese ausführlich bejubelte „Passion“ ein sehr schöner und sehr langer Abend. Aber im Vorjahr war es noch schöner – und 2017noch mehr. .

Vorstellungen: Mittwoch bis Samstag bis einschließlich 21. Dezember. Karten (59 bis 99 Euro, Silvester bis 149 Euro) gibt’s unter anderem bei der Ticketgalerie im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstr. 1, in unseren Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Hotline 0800 2181050 auf www.ticketgalerie.de sowie im Central-Kabarett, Markt 9, Tel.: 0341 52903052 und unter www.dinnershow-leipzig.de

Von Peter Korfmacher