Weimar

In Weimar kann man sich in diesem Jahr die Jubiläen aussuchen, nach denen man das Kunstfest ausrichtet. In Sachen Bauhaus und Weimarer Verfassung fallen Staatsaktion und Regionalbewusstsein noch am ehesten zusammen, haben die größte Außenwirkung. So kam der neue künstlerische Leiter des Kunstfestes Rolf C. Hemke auf die Idee, ein „Reichstags-Reenactment“ zu veranstalten. Zusammen mit Nurkan Erpulat und Tuncayy Kulaoglu.

Sprachliche Verwirrungen

„Partizipatives Projekt für und mit Bürger*innen aus Weimar und der Region“ heißt diese auf zwei Tage verteilte Geschichtsstunde für alle im Untertitel heißt. Und untertreibt damit sogar noch, weil selbst der Ministerpräsident, sein Kanzleichef und etliche weitere Thüringer Politprominenz und Gregor Gysi „partizipieren“. Wobei der Programmzettel den Nichtthüringer nicht aufklärt, wann welcher amtierende Politiker beziehungsweise Politikerin Reden seiner „Vorgänger*innen“ aus den Reihen des ersten echten deutschen Republiksparlamentes vorträgt. Da ging insgesamt wohl zu viel Arbeitskraft für Gender-Korrektheit beim Programmbüchlein drauf - die wird so weit getrieben, dass etwa Falk Richter zu „einem der renommiertesten deutschsprachigen Bühnenautor*innen und Regisseur*innen“ wird. Auch warum man das Ganze unbedingt „Reenactment“ nennen muss, bleibt das Geheimnis der Veranstalter. Aber das war’s dann auch schon mit den Einwänden.

Gut gemeint und gut gemacht

Dieser Kunstfest-Auftakt war nicht nur gut gemeint, er war auch gut gemacht. Weil ein bisschen Spektakel dazu gehört (und hier Tradition hat), gab es als Vorspiel für den Zweitagemarathon ein nachgestelltes Foto, das an jenes historische Bild erinnert, das es in die Geschichtsbücher, Museen und ins kollektive Gedächtnis gebracht hat. Zu diesem Foto hatten sich die Parlamentarier auf dem Balkon des Nationaltheaters nach ihrer letzten Sitzung vor genau 100 Jahren am 21. August 1919 versammelt.

Vorkämpfer und exzellente Redner

Der Kunstfestbotschafter Matthias Goerne beschränkte sich nicht nur auf ein abgedrucktes Grußwort, sondern steuerte mit seinem Weltklasse-Bariton auch ein ganz eigenes Liedprogramm zum Thema bei. Ansonsten regierte das gesprochene Wort. Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann kamen oft zu Wort. Als ernsthafte Vorkämpfer unserer Demokratie und exzellente Redner – und nicht als Witzfiguren, wie in der Weimarer Inszenierung von Döblins „November 1918“ im vorigen Jahr. Und nicht nur diese beiden sind mit dem, was sie (respektive ihre Darsteller) sagen, verblüffend dicht an dem, was uns heute bewegt.

Abschweifungen

Der Weimarer Oberbürgermeister Peter Kleine ergänzte seine Rede des damaligen Innenministers Franz Kreutz über die Einführung von Schwarz-Rot-Gold als Nationalfarben direkt mit einem Verweis auf die Aufforderung des Bundespräsidenten, diese Farben nicht den Verächtern der Freiheit zu überlassen. Auch der Thüringer Regierungschef gönnt sich eine kleine Abschweifung („man kann schon froh sein, wenn ein amerikanischer Präsident heute Grönland nur kaufen will“) und lässt dann (als SPD-Reichskanzlers Gustav Bauer) sein rhetorisches Talent funkeln.

Klüger als zuvor

Gregor Gysi und seine Kollegen bleiben in der Nähe ihrer politischen Ahnen. Immer im Wechsel mit Schauspielern des Deutschen Nationaltheaters und Bürgern. Es wirkte wie das Ergebnis eines Projektes, als eine Gruppe von Schülern als Laien-Sprech-Chor die Schwach- und Leerstellen der Weimarer Verfassung aufzuspüren versucht, über die man in diesen drei Stunden eine ganze Menge gelernt hat. Man verlässt das Theater klüger als man hineingegangen ist. Und mit mehr Respekt für die historischen Vorkämpfer auch unserer heutigen Verfassungsordnung.

Beim Kunstfest stehen bis zum 8. September 22 Projekte unterschiedlicher Genres und Spielarten, Konzerte, Stummfilme und mehr auf dem Kunstfest-Programm, darunter etliche Ur- und Erstaufführungen. Infos und Karten unter Tel. 03643 755344, www.kunstfest-weimar.de

Von Joachim Lange