Leipzig

Das Museum den bildenden Künste leuchtet. Ein Signal. Die Dokwoche beginnt – und an der Fassade strahlt mitten in der Stadt, jeden Tag von 17 bis 22 Uhr, die Videoinstallation „Hallo du!“ der Amerikanerin Shelly Silver („Girls/Museum“). „Ein Clip, der das Museum zum Sprechen bringt“, sagt Christoph Terhechte, Chef der Dokwoche.

Die beginnt am Montagabend im Cinestar und, zeitversetzt, in der Osthalle im Hauptbahnhof mit der Erkundung „Der Rhein fließt ins Mittelmeer“ von Offer Avnon (Israel). Ein persönliches Nachdenken über Holocaust und Antisemitismus, über Hass, Gewalt, Erinnerungen, die nicht verblassen, einen Militaria-Fan und Ethnozide. Mit Besorgnis hört Avner Offer auf die Angst seines Vaters, Holocaust-Überlebender, wenn er von Israelis und Arabern redet – und entdeckt im weltoffenen Haifa Ruinen, aus denen die Araber Ende der 40er Jahre vertrieben wurden.

162 Filme aus 51 Ländern

162 Filme aus 51 Ländern sind in den sechs Tagen des Festivals in den Kinos zu sehen. Dazu kommen zehn XR-Projekte bei Dok Neuland im Museum der bildenden Künste. 23 Preise, die mit 63 250 Euro dotiert sind, werden vergeben. Im Mittelpunkt stehen der Internationale und der Deutsche Wettbewerb sowie – zum zweiten Mal – der Publikumspreis. Rund 80 Prozent der Filmschaffenden, deren Produktionen laufen, werden in Leipzig erwartet. Neben den 1800 Fachbesuchern zum Branchentreff Dok Industry. Dort suchen auf einem Co-Produzenten-Markt insgesamt 35 Projekte internationale Unterstützung, also Geldgeber.

„Die Juden der Anderen“

Die Retrospektive heißt „Die Juden der Anderen“ und vereint Produktionen, die zeigen, wie unterschiedlich man in Deutschland Ost und West mit dem Holocaust umgegangen ist. Paradebeispiel: Alain Resnais Klassiker „Nacht und Nebel“ (Thema: KZ-System), der verschieden geschnitten und betextet wurde.

Eine bemerkenswerte Weltpremiere gibt es Dienstag im Hauptbahnhof: die wunderbare Öl-auf-Glas-Animation „Die Odyssee“ (Thema: Vertreibung, Verfolgung, Flucht) der Französin Florence Mialhe. Von den 80 Film-Minuten entstanden 16 in Leipzig.

Info: Alle Filme und Termine auf dok-leipzig.de

Von Norbert Wehrstedt