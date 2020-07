Hoffnungsspender für das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig

Leipzig

Das Coronavirus stellt die Kultur weiterhin auf den Kopf: Wochenlange Schließzeiten und nun allmähliche Aufnahme des Betriebs, stets unter strenger Einhaltung von Hygienevorschriften und Abstandsregeln, sind auch für das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig eine bisher nicht gekannte Situation.

Gerade in solchen Zeiten ist Unterstützung nötig, so die Meinung der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft. Als Förderverein des Museums haben sie die „Hoffnungsspender-Aktion“ ins Leben gerufen. „Mit einem großen Hilfspaket wollen wir in diesem Jahr das Museum nach besten Kräften unterstützen. Das ist unser Anspruch und unser bescheidener Beitrag für den Erhalt eines vielfältigen, lebendigen Kulturlebens in unserer Stadt“, erklärt Lotter-Vorsitzender Eric Buchmann.

Mit den Spenden sollen Ankäufe für Exponate kommender Ausstellungen und eine pädagogische Mitmachstation für das Haus Böttchergässchen finanziert werden. Außerdem steht die Restaurierung des historischen Ratsschranks aus, das bereits in der Werkstatt steht.

Unterstützer werden geehrt

Spender gehen dabei nicht leer aus, sie erwartet ein Zertifikat sowie ein exklusives Hoffnungsspender-Exlibris. Außerdem werden sie in der „Ehrengalerie“ im Durchgang des Alten Rathauses, im halbjährlich erscheinenden „Lotterbrief“ und auf den Homepages des Fördervereins sowie des Stadtgeschichtlichen Museums erwähnt. Weiterhin erhalten Unterstützer eine Einladung zum nächsten Spenderabend mit Festprogramm im alten Rathaus und ein Dankespaket mit einer Überraschung.

Sie wollen das Projekt „Hoffnungsspender“ unterstützen? Spenden können auf das Vereinskonto überwiesen werden mit dem Verwendungszweck „Hoffnungsspender“: Kontoinhaber: Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e.V., IBAN: DE48 860 555 92 11 00 404 011, BIC: WELADE8LXXX, Bankverbindung: Sparkasse Leipzig.

Weitere Informationen gibt es unter info@lotter-gesellschaft.de und auf der Homepage der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft.

Von Nicole Grziwa