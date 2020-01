Hoher Aufwand: Studenten setzen sich mit dem Verlust an Natur auseinander

Leipzig

Das an sanftes Plätschern erinnernde Geräusch im Raum scheint zum nassgrauen Wetter draußen zu passen. Noch mehr aber passt zum Pseudowinter ohne Schnee das Thema der Ausstellung. Selbsterklärend ist der Titel „We All Should be Lichens“ nicht gerade, schnell jedoch wird klar, dass Umweltkatastrophen und Klimawandel im Mittelpunkt des Interesses dieses Projektes stehen, das unter Leitung von Joachim Blank Studenten der HGB und des Literaturinstitutes gemeinsam umgesetzt haben. Den Begriff Lichen müssen sicherlich die meisten Interessenten googeln. Es sind Flechten, welche die Photosynthese von Wirtspflanzen ausnutzen. Sollten wir uns also wirklich parasitäre Lebensweisen aneignen?

Vielzahl von Materialien

Der technische Aufwand für die Ausstellung ist nicht gerade bescheiden. Ein metallener Steg führt durch die ganze Halle, die einst als Remise des Bahnpostamtes diente, so als würde man Hochwasser erwarten. Doch auch die Arbeiten selbst bestehen aus einer Vielzahl von Materialien von Schweineleber bis LED-Monitoren.

Viele mit Sound und Bewegung

Es gibt auch einige Bilder im herkömmlichen Sinne. Beispielsweise die Holzschnitte von Karl Lobo gleich im Eingangsbereich. Oder das Acrylbild „Curtains“ von Philipp Stöckel und die als „Lichtlinien“ bezeichneten Ölmalereien von Victoria Welsh. Allerdings wirken diese Arbeiten etwas verloren im materialaufwendigen Konzert der räumlichen Installationen, viele davon mit Sound und Bewegung.

„Knospende Hörner“ von Kay Yoon

Überwiegend künstlich

Eines der auffälligsten Objekte ist trotz der Platzierung in der hintersten Raumecke eine Art Zelt, konstruiert von Taemen Jung. Durch ein Gebläse erhält es sein Volumen, fällt dann wieder zusammen. Es nennt sich „Nest“, doch Gemütlichkeit kommt vor allem dann nicht auf, wenn man erkennt, dass es aus bedruckten Plastiktüten zusammengefügt wurde. Auch die wie eine Laubhütte wirkende Installation „Knospende Hörner“ von Kay Yoon besteht überwiegend aus künstlichen Materialien.

„Nest von Taemen Jung. Quelle: André Kempner

Der Schmerz der Romantiker

Ein größenmäßiges Gegenstück zu diesen raumgreifenden Gebilden ist ein winziges Kruzifix von Julia Lackner mit dem allzu sehr nach Gag schmeckendem Titel „Mir geht es wie dem Jesus. Mir tut das Kreuz so weh.“ Genau hinsehen muss man auch bei den kleinen Propellern von Anaïs Goupy mit aufleuchtenden Slogans. Das Thema der Ausstellung ähnelt dem Schmerz der Romantiker über das verlorene Paradies vor zwei Jahrhunderten. Doch im Gegensatz zu diesen sehnen sich die jungen Künstler nicht in ein verklärtes Mittelalter zurück, sondern treten die Flucht nach vorn an.

Möglichkeiten der Symbiose

Mit dem fordernden Optimismus der 3F-Bewegung hat das wenig zu tun, zumeist ist die Wirkung dystopisch. Das Video von Carla Hegerl und Andrea Garcia Vasquez führt uns die Natur als ein Archiv vor – wir wissen immer mehr darüber, verlieren sie aber zunehmend.

Bezeichnend ist auch die Installation „Forest cover“ von Anna Raczynska und Daniela Takeva. Rindenmulch und Erde in der Holzkiste sind echt, doch der mit Blättern bedeckte Waldboden wurde auf einen Teppich gedruckt. Simulation ist die neue Realität. Schon die Stege und das gelbliche Licht verdeutlichen die Künstlichkeit der Konstrukte. Offenbar sollten wir uns nach Möglichkeiten der Symbiose mit Wesen umsehen, welche die Photosynthese beherrschen. Sonst bleibt nur ein einsames Tropfgeräusch.

We All Should Be Lichens; a&o Kunsthalle, Brandenburger Str. 2, bis 25. Januar, Do–Sa 16–19 Uhr

Von Jens Kassner