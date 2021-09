Leipzig

Das Kulturlokal Horns Erben in der Arndtstraße 33 feiert nach seiner Sommerpause am heutigen Mittwoch seine Wiedereröffnung. Passend zum großen Anlass mit einem Konzert: Um 20 Uhr tritt das Jazz-Quintett „Nico Theo“ rund um den Stuttgarter Saxophonisten Nico Theodossiadis auf und will mit dynamischem Sound, weltmusikalischen Spuren und griechischen Klangfärbung überzeugen.

Der Einlass findet bereits ab 19 Uhr statt, so auch an den darauffolgenden Tagen. Die nächsten Termine stehen ebenfalls bereits fest: Am Mittwoch findet die „Horns Jazz Session“ mit verschiedensten Musikerinnen und Musikern statt. Am Donnerstag folgt eine musikalische Lesung: Der Autor Martin Beyer trägt aus seinem Buch „Und ich war da“ vor, in dem er die Geschichte eines Mannes erzählt, der in die Dunkelheit der NS-Zeit hineinstolpert: erst in die Hitlerjugend, dann als Wehrmachtssoldat in den Russlandfeldzug – ein Mann ohne Eigenschaften, der am Ende seines Lebens zu verstehen sucht, weshalb alles so gekommen ist. Unterstützt wird Beyer von der aus Jonsdorf stammenden Jazz-Musikerin Antonia Hausman..

Über weitere Veranstaltungen informiert das Horns Erben über seine Facebook-Seite.

Karten für Mittwoch und Freitag gibt es im Vorverkauf bei Culton und www.tixforgigs.de für 10 Euro (ermäßigt 8) plus Gebühr sowie an der Abendkasse für 12 Euro (ermäßigt 10). Der Eintritt für die Jazz-Session am Donnerstag ist frei.

Von CN