Horns Erben richtet Benefizabend für die Ukraine aus

Leipzig

Das Kulturlokal Horns Erben in der Arndtstraße 33 lädt am Samstag zu einem Benefizabend für die Ukraine. Ab 20 Uhr berichtet Bernhard Stengele, Schauspieler und Thüringer Landessprecher von Bündnis90/Die Grünen, vor Publikum von seiner Reise mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze.

Dazu gibt es Akustisches von Robert Herrmann am Piano und Shi-Ran Yaron an der Bratsche, Texte und Musik richten einen Blick auf das aktuelle Thema. Der Eintritt ist frei, und es werden Spenden gesammelt, die dann den Menschen aus der Ukraine zugute kommen.

Von CN