Horror-Spektakel in der Peterskirche

Leipzig

Es ist ein Abend für Auskenner am Samstag in der Peterskirche. Zumindest auf den ersten Blick. In den späten 60er- und vor allem 70er-Jahren begründeten einige junge italienische Filmemacher ein Genre namens „Giallo“, das sich als einflussreich erweisen sollte. Ihre Thriller drehten sich meistens um Serienmorde, die Täter waren oft übersinnlicher Natur und ihre Taten opulent in Szene gesetzt. Das US-Kino guckte sich davon viel für die in den 80er-Jahren populären Teenie-Horrorfilme ab.

Regisseur Dario Argento (links) und Musiker Claudio Simonetti. Simonettis Band Goblin hat in den 70er- und 80er-Jahren und noch einmal 2001 zu mehreren von Argentos Filmen einen den Soundtrack beigesteuert. Quelle: PR

Einer der prägenden „Giallo“-Regisseure ist Dario Argento. 1977 heuerte er für sein Werk „Suspiria“ die Progrock-Band Goblin an – und genau diese Gruppe spielt am Samstag in der Peterskirche live den Soundtrack zum Film. Ein in diesem Jahr einmaliges Ereignis, aber warum ausgerechnet in Leipzig? Das hängt mit der „Swansea Constellation“ zusammen, einer Musikagentur, die in der Südvorstadt ihren Sitz hat und die unter anderem bis 2018 im UT Connewitz mit der Festivalreihe „Doom Over Leipzig“ von sich reden machte.

Das lateinische Wort für Seufzer

Alexander Obert bucht bei Swansea die Bands und hatte eine Anfrage des Goblin-Managements auf seinem Schreibtisch liegen. Aber nicht nur das: Seit beim Doom-Festival 2015 der japanische Cyberpunk-Kultfilm „Tetsuo“ live vertont worden war, besteht ein kurzer Draht zum Kasseler „Randfilm“-Verein. Zusammen entschied man sich, nicht einfach ein Goblin-Konzert zu organisieren. Sondern eine Nacht in Blutrot – „A Night in Blood Red“.

Erstrahlt am Samstag blutrot: Peterskirche im südlichen Zentrum von Leipzig. Quelle: André Kempner

„Das passt irgendwie besser nach Leipzig als nach Kassel“, findet Obert. „Hier haben wir auch eher das Publikum dafür“, hofft er. Bereits ab 19 Uhr soll die Peterskirche dann von außen in rotem Licht erstrahlen. Aus Lautsprechern werden am Schletterplatz weibliche Stimmen flüstern. „Suspiria“ ist das lateinische Wort für „Seufzer“.

Auch drinnen wird die Kirche in tiefes Rot getaucht, die Krypta strahlt blau, die Zuschauer sind eingeladen, den Raum zu erkunden. Um 20 Uhr beginnt die Vorführung dann mit zeitgenössischem Tanz. Zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer aus der Kasseler Company „Sozo Visions in Motion“ um die Choreographin Henrike Westenfelder stimmen zu Musik des Leipziger Ambient-Gespanns „Domu“ auf die beängstigende Welt von „Suspiria“ ein. Dann stöpseln Bandleader Claudio Simonetti und die Kollegen von Goblin ihre Instrumente ein. Und der Hexentanz auf der Leinwand beginnt.

Wo sich auch Auskenner gruseln

Ein Abend für Auskenner, klar. Aber nicht nur. Ein Abend zum Gruseln für fast alle Sinne. Wer sich noch nicht auskennt, kann das tags zuvor vorher im Luru-Kino schnell ändern: Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger trägt über das Genre „Giallo“ im Allgemeinen und den Film „Suspiria“ im Besonderen vor. Dabei zieht er auch einen Vergleich zu einem Remake von 2018 mit Tilda Swinton in der Hauptrolle.

Freitag, 19 Uhr, Filme und Vortrag im Luru-Kino, Spinnereistraße 7; Samstag, 19 Uhr, „A Night In Blood Red“, Peterskirche, Schletterstraße 5, Kombiticket 42 Euro, nur Samstagabend 36,75 Euro im Vorverkauf bei der Ticketgalerie, Tixforgigs oder Culton im Peterssteinweg.

Von Mathias Wöbking