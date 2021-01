Leipzig

„Das Feuer, das brennt, nach so vielen Jahren“, sang Howard Carpendale 2013 mit schwelgender Stimme und unverwechselbarem Akzent. Damals erfand der Schlagerstar sich mit Hilfe des jungen Songschreibers Johannes Oerding neu – als Popsänger.

Der am 14. Januar 1945 in Durban/ Südafrika geborene Künstler machte da schon seit 45 Jahren Musik. Er begann sich zu fragen: „Ist es das, was du wirklich wolltest und willst du es immer noch? Bist du noch okay dafür?“ Bisher hatte er diese Fragen mit Ja beantworten können. Aber wie lange konnte es für ihn noch so weitergehen?

Anfänge im ostfriesischen Rowdy-Club

Offensichtlich noch sehr lange, denn inzwischen ist der ehemalige Rugby-Profi und Formel-3-Fahrer 75 und hat drei weitere Alben veröffentlicht. „Symphonie meines Lebens“ nahm er 2019 mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den Londoner Abbey Road Studios auf. Zwölf Hits in neuem Gewandt, darunter die Evergreens „Hello Again“ und „Ti Amo“.

Wo wäre der südafrikanische Jugendmeister im Kugelstoßen heute, wenn ihm Meta Rogall, Betreiberin der Gaststätte Haus Waterkant im ostfriesischen Norden, 1966 nicht eine Aufenthaltserlaubnis besorgt hätte? „Wahrscheinlich nicht hier“, erzählt Carpendale. „Ich hatte aber nie etwas mit dieser Dame, sie war unsere Chefin. Sie hatte mich eingeladen, einen Monat in ihrem Club zu singen, der direkt am Meer lag. Es war ein richtiger Rowdy-Club mit urigen Seemännern. Da ging die Post ab! Es waren für mich wichtige Auftritte, um das deutsche Publikum besser kennenzulernen.“

Zu Besuch bei den Beatles

1969 gelang ihm mit einer eingedeutschten Coverversion des Beatles-Songs „Ob-La-Di Ob-La-Da“ ein erster Hit in der neuen Heimat. Carpendale traf die Fab Four damals persönlich. Eine denkwürdige Begegnung, die durch einen Journalisten aus Köln zustande kam. Der fragte den Sänger, ob er nicht ein paar Fotos mit den Beatles zusammen machen wolle.

„Wir sind dann rübergefahren zu Apple Music in London, dort habe ich die Beatles tatsächlich kennengelernt“, erinnert sich Carpendale. „Wobei Ringo als einziger bereit war, Fotos machen zu lassen. Die anderen drei waren anderweitig beschäftigt.“ Carpendale weiß noch, wie er im Anzug da saß und alle drumherum wie zugekifft wirkten. „Dann kam George Harrison rein und fragte, was mit uns denn los sei und warum wir diese Anzüge anhätten. Das war eine komische Situation, aber eigentlich waren die Beatles sehr nett.“

Eigene Balladen

Carpendale macht Musik, seit er zwölf ist. Er weiß, wie Harmoniefolgen klingen und wie man darauf eine Melodie schreibt. Also hat er 1974 angefangen, selber zu komponieren. Er glaubt, dass Hits wie „Das schöne Mädchen von Seite eins“ (1970) ein bisschen dem Zufall geschuldet sind. „Damals habe ich gesungen, was die Plattenfirmen mir vorgelegt haben. Das wollte ich nicht weitermachen, weswegen ich anfing, ein paar eigene Balladen wie ,Deine Spuren im Sand’ zu schreiben. Die liefen sehr erfolgreich, so dass ich plötzlich in der ZDF Hitparade war. Ich glaube, nur ganz wenige Künstler in Deutschland wissen, wie eine lange Karriere funktioniert. Wie man sich verändert, ohne dabei fremd zu wirken.“

Er sei den Menschen da draußen nicht ganz erklärlich, glaubt der Sänger. Er würde auch ungern ein offenes Buch sein. Thomas Anders sagte mal über Howard Carpendale, er sei ihm fünf Sekunden voraus. Denn Titel wie „Ti Amo“ (1977) und „Nachts, wenn alles schläft“ (1979) sind alles andere als typische Schlager. Carpendale hat sie aufgenommen, obwohl seine Plattenfirma damals meinte, er könne das nicht machen. Das sei nicht er. „Aber ein Herr in dieser Firma dachte wirklich anders“, erinnert sich der Sänger. „Es hat mir immer Spaß gemacht, gegen den Strom zu schwimmen.“

„Ich komme eigentlich ganz gut weg“

Howard Carpendale wird gemeinhin als Schlagersänger bezeichnet, aber diesen Begriff hat er nie gemocht. Er versucht einfach, für seinen Geschmack gute Musik zu machen. „Wenn ich mich mit vielen englischen Acts vergleiche, die wirklich Schlager singen, aber niemand will es wahrhaben, weil sie es auf Englisch tun, dann komme ich dabei eigentlich ganz gut weg.“

Gesundheitlich ist es ihm weniger gut ergangen. 2003 wurde bei ihm Multiple Sklerose festgestellt, aber 2016 erklärte er im Interview mit dem „Spiegel“, dass er großes Glück habe, dass „die Krankheit nicht fortgeschritten ist“.

2018 hat der Vater von Wayne und Cass Carpendale seine langjährige Partnerin, die Amerikanerin Donnice geheiratet. Nach 19 Jahren in den USA fühlt der rastlose Künstler sich am ehesten in München zuhause, wo er Freunde hat, mit denen er gern zusammen ist.

In Bonn traf Howard Carpendale einmal auf seinen berühmten Landsmann Nelson Mandela. Was hat er von dieser Begegnung mitgenommen? „Einen guten Spruch. Ich sagte zu ihm: , Nelson, wenn du vorhast, Südafrikas größter Sänger zu werden, vergiss es!’ Darüber hat Mandela sich krankgelacht, und das war’s“.

