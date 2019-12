Howard Carpendales präsentiert die Symphonie und Show seines Lebens in Leipzig

Leipzig

Es gibt Momente im Gespräch mit Howard Carpendale, da wirkt es nicht, als säße man einem ein 73-jährigen Superstar gegenüber, der seit 50 Jahren im Showgeschäft ist und um die 50 Millionen Tonträger verkauft hat. Mit der Freude eines Kindes, das mit seiner Lieblingsmannschaft auf den Platz laufen darf, erzählt er von seinem aktuellen Album, dem 37. – wenn man nur die Studioalben zählt.

Eine Symphonie aus 12 von 700 Liedern

Für „ Symphonie meines Lebens“ hat der gebürtige Südafrikaner zwölf der etwa 700 Lieder, die er im Laufe seiner Karriere aufgenommen hat, mit dem Londoner Royal Philharmonic Orchestra eingespielt: „Dass das geklappt hat, ist für mich phänomenal. Die größte Ehre, die ich in meinem Leben erlebt habe. Da habe ich einen Schritt gewagt, wo ich mir nicht die Frage gestellt habe, ob das ein Hit wird. Sondern: Wie können wir ein Album machen, wo das Orchester nicht nur eine Begleitung ist, sondern auch im Vordergrund steht.“ Dass die Aufnahme obendrein in den legendären Londoner Abbey Road Studios stattgefunden hat, war für ihn „das Sahnehäubchen oben drauf“.

„Eine Zusammenfassung ist kein Ende“

Nach Lebenswerk-Auszeichnung, zwischenzeitlichem Bühnenabschied, Comeback inklusive Trennung vom langjährigen Management, klingt die aktuelle Platte nun nach frischem Wind und Zusammenfassung zugleich. Und genau so will sie Carpendale auch verstanden haben: „Eine Zusammenfassung ist kein Ende. Shows zu spielen kann, von meinem Gefühl her weiter gehen, solange ich lebe. Platten sind ja auch bedingt durch die Tatsache, wie sich die Musikszene ohnehin ändert. Da muss man sich fragen: Wo geht das als Ganzes hin?“

„Ich habe nicht dieses Schubladendenken“

Dass er „das Ganze“ immer mit im Blick hat, beweist Howard Carpendale , wenn er von seinem Schaffen aus Linien zu anderen Künstlern oder gesellschaftlichen Themen zieht. Überhaupt ist er lieber Realist als jemand, der sich allzu sehr feiern lässt. Und doch ist er nach dem Tod von Udo Jürgens die verbleiende deutschsprachige Institution dessen, was zwar den Stempel Schlager trägt, jedoch stets auch darüber hinauswächst: „Ich habe nicht dieses Schubladendenken. Da wo ich herkomme, glaubt man, man muss sich immer wieder einen Schritt weiter nach vorne wagen und andere Wege gehen. In Deutschland fällt viel zu oft der Satz ,Du musst dir treu bleiben’. Der ist falsch. Man muss sich ändern, wenn man vorankommen will.“

Der Weg der Musik

Veränderungen gab es in Carpendales Leben viele. Dereinst angehender Sportler in Südafrika, trieb den 20-Jährigen die Lust auf Musik und Abenteuer 1966 zunächst nach England, die Aussicht, als Sänger etwas zu verdienen, später nach Deutschland. Nach ersten Erfolgen und mehr Misserfolgen begann er ab Mitte der 70er zunehmend selbst zu komponieren und zu produzieren. Erst ab da war für ihn klar: Mein Weg bleibt der der Musik.

Den versucht er so leidenschaftlich zu gehen, wie möglich, ohne dabei sein Publikum aus den Augen zu verlieren. Beides kann schon mal kollidieren, wenn es um Hits geht, die nach Jahrzehnten für den Künstler an Attraktivität verlieren: „Die Leute haben tolle Erinnerungen an diese Zeiten. Manchmal helfen wir uns da durch eine kleine Parodie. „Das schöne Mädchen von Seite 1“ zum Beispiel ist nicht mein Lieblingslied, das spielen wir heute als Rap-Version. Das ist ein Hammer für das Publikum.“

„Wo man Liebe spürt, da habe ich nie etwas dagegen.“

An der aktuellen, längst in der Party- und Clubkultur angekommenen Schlagerszene lobt er das verbindende Element: „Es steht mir nicht zu, zu sagen, was die Menschen hören sollen. Wenn ich bei einer Show von Helene Fischer sehe, dass sich 50 000 Menschen freuen wie Bolle, dann sollten wir in dieser verrückten Welt alle sagen: Super!“ Und weil es ihm ein Anliegen ist und zur Schlagerwelt immer auch ein bisschen mit dazu gehört, fügt er direkt an: „ Das Gleiche gilt für Dinge wie Homosexualität und alle Sachen, wo es in dieser Welt noch ohne Mord und Totschlag zugeht: Wo man Liebe spürt, da habe ich nie etwas dagegen.“

Haltung zu zeigen, liegt Howard Carpendale im Blut. Dass bei jemandem, der in Südafrika noch die Apartheid erlebt hat, der Songs im Repertoire hat wie „Alle Farben sind schön“, der Konstantin Wecker und Gregor Gysi lobt, Dinge wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz haben, ist selbstverständlich. Dennoch warnt er vor Pauschalurteilen, etwa der Verurteilung aller AfD-Wähler als Nazis: So sehr ihn die Undurchdringlichkeit deutscher Vorurteile stört, so sehr sich im Talkshow-Zirkus der letzten Jahre viele Ängste „besorgter Bürger“ als unbegründet herausgestellt haben: „Für mich liegt die Zukunft auch darin, dass wir die Menschen zurückgewinnen, die wir gerade verloren haben. Das geht nur mit Erklären und Reden.“ Am meisten stört ihn dabei, dass es die „herkömmlichen Politiker“ in den letzten 30, 40 Jahren weltweit nicht geschafft haben, Perspektiven zu vermitteln, die Menschen nicht abhängen und in die Arme autokratischer Strömungen treiben.

„Das Problem betrifft die ganze Erde“

Umso mehr freut ihn das neue politische Engagement der Klimajungend, auch, wenn sich da wieder Sorge mit Realismus mischt: „Es ist erstaunlich, dass es notwendig ist, dass junge Menschen das machen. Ich finde es toll, dass sie das tun. Wir haben laut einigen Wissenschaftlern nur noch zehn Jahre Zeit. Vielleicht haben sie Recht, vielleicht haben sie Unrecht. Ich würde dazu tendieren, Wissenschaftlern zu glauben. Aber wir werden das Problem nicht lösen, indem wir die Flugstunden senken, es dauert viel zu lange, bis Menschen das einsehen. Wir brauchen Menschen, die dieser Welt ein Zusammengehörigkeitsgefühl geben. Wir haben gerade ein Problem, als ob der Mars uns angreift. Das Problem betrifft die ganze Erde, uns alle.“

Mit dem Hinweis, dass er auch bei Konzerten gern über weltpolitische Zusammenhänge redet, nie belehrend, sondern „über das Mittel der Emotion und Fragen“, wie er betont, kommt man am Ende doch wieder beim Musiker Howard Carpendale an: Die „ Symphonie meines Lebens“ im komplett orchestralen Gewand auf die Bühne zu bringen, ist ihm für die kommende Jubiläumstour „Die Show meines Lebens“ nicht gelungen. Mit seiner 20-köpfigen Band versucht er immerhin, nah heran zu kommen. Und wenn der momentane Erfolg des Albums anhält, so träumt er: „Können wir ja vielleicht das Leipziger Gewandhausorchester mal fragen.“

Mit „Die Show meines Lebens“ ist Howard Carpendale am 6. Mai in der Arena Leipzig zu Gast. Karten gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 und auf www.ticketgalerie.de

Von Karsten Kriesel