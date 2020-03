Huch, was ist das? Festnetz, erklärt der Vater

Leipzig

Über Jahre hatte es herumgestanden. Schweigend. Unbeachtet. Anfangs strahlte es noch die Melancholie der Dinge aus, über die die Zeit hinweggeht, ohne dass sie irgendwer zum Kult erklärt. Schon lange guckte es nicht mal mehr beleidigt; es hatte den Gedanken aufgegeben, noch einmal gedrückt zu werden.

Halber Säbelzahn, der aus der Schale ragt

Tatsächlich ist es auch nicht das, was man einen Hingucker nennt: Das einst strahlende Plastikweiß ist einem gelben Gilb gewichen. Oder ist es ein gilbes Gelb? Wie ein halber von der Bürste vergessener Säbelzahn ragt es aus seiner Schale hervor. Ein Designer hat sich an ihm nicht vergriffen, und wenn überhaupt jemand, dann wird es ein Autodidakt gewesen sein, der am Morgen nach der Betriebs-Weihnachtsfeier einen Entwurf auf einen Zettel gekritzelt hatte. Genau den übrigens, auf dessen Rückseite ihm die Nancy aus der PR-Abteilung am Vorabend ihre Handynummer hinterlassen hat. Aber das tut nichts zur Sache, zumal er nie angerufen hat.

Gibt es den Hersteller noch?

Man fragt sich, ob es den Hersteller noch gibt, dessen Schriftzug über dem platziert wurde, was man damals für ein Display hielt. Der Akku wird heute nicht mal mehr bei der Sondermüllstelle angenommen.

Doch plötzlich sägt ein schrilles Geräusch in die Stille. Huch! Was ist das? Was will es, dieses von der Evolution doch lange überwundene Festnetzdings? Reden will es. „Am Handy ist dauernd deine Stimme weg“, sagt eine Stimme. Und: „Deine alte Nummer geht ja noch.“

Was sagt uns das?

Millionen alte Nummern in Millionen deutschen Zimmern gehen noch. Die Sprachnutzung im Festnetz stieg allein bei Vodafone um 45 Prozent, wurde gemeldet. Die Branche spricht vom „Corona-Effekt“. Was sagt uns das? Wir müssen reden.

Von jkl