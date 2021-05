Leipzig

Eigentlich feiern sie am 6. Mai alle Geburtstag: der Antisemikolonbund, die Westküsten, Palmström, das Nasobem und nicht zuletzt der Gingganz. Sie gehören zum lyrischen Personal des Dichters Christian Morgenstern, der vor 150 Jahren geboren wurde. Seine Gedichte sind selbsterklärend, dem Gingganz gab er dennoch eine Deutung auf den Weg: „Ein Gingganz bedeutet fortan ein in Gedanken Vertiefter, Verlorener, ein Zerstreuter, ein Grübler, Träumer, Sinnierer.“

Er tritt aus jener Strophe, in der ein herrenloser Stiefel mit dem Knecht von Knickebühl gen Entenbrecht wandert, wobei der quasi ausgezogene Stiefel verlangt, ausgezogen zu werden, und spricht: „... ich GING GANZ in Gedanken hin ...“

„Simarar kos malzipempu“

In den „Galgenliedern“ ist es ein Knie, das wandert, und ein Zwölf-Elf, der das Problem seiner Unzufriedenheit, in diesem Fall mit dem unbequemen Namen, löst, indem er sich umbenennt in Dreiundzwanzig. Die berühmtesten der Weisheiten Morgensterns aber sind wohl der wortlose „Fisches Nachtgesang“ und das sinngebremste „Große Lalula“, aus dem zu zitieren bedeutet, Inhalte zu überwinden und der Realität genau jenen Nonsens vorzuhalten, in dem sie sich spiegelt: „Simarar kos malzipempu/ silzuzankunkrei (;)!“ So setzt man Zeichen.

Man könne, fand Walter Kempowski, diesen Dichter gar nicht überschätzen. „Er steht auf einsamer Höhe.“ Nur wenige sind ihm dort hinauf gefolgt ins auf die Spitze getriebene Geistreich, in dem die Leichtigkeit klug ist und die Freiheit heiter. Dass Morgenstern die eigenen Schöpfungen für „Beiwerk“ hielt und „Nebensächliches“, markiert die Tragik, die auch dieser Komik innewohnt.

Von Janina Fleischer